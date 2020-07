¿Amigous? ¿Donald Trump y AMLO? ¿A qué tipo de amistad se referían mientras melosamente mencionaban el término mutuamente? ¿Amigos con derechos, amigos intocables, amigos verdaderos o amigos por conveniencia? La palabra no tuvo la connotación correcta. Una relación amistosa implica que más allá de una relación afectiva que nace del trato, existen valores fundamentales como lo son la lealtad, el amor, la solidaridad, la incondicionalidad, la sinceridad y el compromiso. En una verdadera amistad existe la certeza de que puedes confiar en esa persona y que no tendrás ninguna duda de que te pueda dañar, no se requiere expresar tanta lisonja. Nada de esto implicó el uso de la palabra amigos en el encuentro AMLO-Trump. Fue una mera conveniencia de ambas partes.

Como el mismo Presidente de México mencionó, hay 38 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos, lo cual representa un mercado electoral muy importante para el Presidente de EU que busca reelegirse. Trump quiso aprovechar la popularidad de AMLO para simpatizar con este sector y ganar su voto. Atrás quedaban los insultos; el comportamiento ofensivo y agresivo del Presidente de EU se olvidó convenientemente. Los mexicanos de pronto dejaron de ser violadores y criminales.

Pero el odio y racismo que este personaje sembró en su país tuvo graves consecuencias. Agresiones raciales contra mexicanos en EU tuvieron el punto más alto del que tenga registro la red consular de México desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, y un incremento importante en el número de tundas contra ciudadanos mexicanos, además de mensajes de odio y amenazas por parte de supremacistas blancos, frases racistas en fachadas de negocios mexicanos y agresiones que acabaron con la vida de compatriotas como el tiroteo en el Walmart de El Paso, Texas. Ahora los mexicanos son trabajadores y Trump es un individuo respetuoso de nuestros connacionales. ¿De repente una persona es capaz de cambiar su postura abruptamente?

En lo que se refiere a AMLO, fue sorprendente escucharlo hablar de corridito, pero más que eso, el haberse abstenido de lanzar improperios y ofensas habituales contra los neoliberales cuando se encontraba frente a un pez grande. La izquierda y la derecha. Una gran actuación de estos dos protagonistas que interpretaron el rol asignado en la obra representada.

Cabe recordar el libro del ex embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow: “El oso y el puercoespín”, en el que Davidow utiliza una fábula para describir la relación de Estados Unidos como un oso que por su misma fortaleza es torpe y, en ocasiones, pasa largos periodos de hibernación ignorando al país vecino, el puercoespín. México es ese pequeño animal supuestamente temeroso, pero con espinas que lo protegen de un posible ataque. Estados Unidos puede pisar al puercoespín, pero se abstiene; ¿Vale la pena espinarse cuando puede haber paz? Para Davidow, esta metáfora retrata el signo de las relaciones entre los dos países. ¿Pueden ser “amigous” el puercoespín y el oso?