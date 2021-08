***Amlo y Diego

Ya se cansó el gobernador Diego Sinhue de pedir cita al presidente Andrés Manuel López Obrador y nada más no le responden, de visita al estado tampoco hay fecha. El caliente asunto fiscal del Estado, Carlos Zamarripa, urge que lo traten de frente.

*Zapotillo, definiciones

El Zapotillo es otro tema que espera definiciones. Del acueducto a León se pusieron unos tubos y nada se hizo. El litigio del Gobierno federal con la concesionaria Abengoa es una de las aristas del complejo asunto que tampoco se ha resuelto.

*Seguridad y obras

El Gobierno federal debe dar a Guanajuato una respuesta sobre si apoyará con la modernización de la carretera Silao-San Felipe, obra prioritaria para el sexenio. Y, lo más importante, ¿cómo van a pacificar la entidad? porque los “logros” no se notan.

***Auditar a Sapal

La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) notificó este martes 3 a la regidora del Ayuntamiento de León, Fernanda Rentería, que sí va a atender lo que desde noviembre demandó: una auditoría específica a los contratos del Organismo Operador con EL Grupo Ecosys que operaba la Planta de Tratamiento de Aguas.

*Contratos de planta

La ASEG resuelve que “se determina la práctica de una auditoría específica al Sapal, únicamente por lo que hace a la ejecución y control del contrato de prestación de servicios, sus respectivos modificatorios y anexos relacionados con la concesión otorgada por el Ayuntamiento a la empresa Ecosys III S.A de C.V”.

*20 años concesionada

Durante 20 años el particular operó el servicio público de tratamiento de aguas residuales, hasta el 22 de septiembre del 2020 que terminó la concesión y el Sapal determinó asumir por completo la operación de la Planta y el Módulo de Desbaste.

*La tragedia

El 13 de noviembre del 2020, cuando Sapal ya operaba la Planta, cinco trabajadores fallecieron intoxicados por sustancias químicas, en un hecho aún sin aclarar. La Fiscalía General del Estado tiene la investigación abierta y no hay aún resolución.

*La solicitud

El 24 de noviembre del 2020 Fernanda Rentería, regidora del Partido Verde, presentó una solicitud para que se auditara cómo es que venía operando la Planta.

*Hora de aclarar

Desde la sede de la ASEG declaró ese día que desde que terminó el contrato con Ecosys han surgido irregularidades que Sapal calló por mucho tiempo. “Es hora de explicar los 110 millones de pesos que se pagaban anualmente (por el tratamiento)”.

*Adelante

Jorge Ramírez Hernández, presidente del Consejo Directivo del Sapal, respondió en redes sociales que promueven la transparencia y rendición de cuenta en sus procesos y que están abiertos a los procedimientos de auditoría y control de manera permanente, atendiendo puntualmente cualquier requerimiento de la autoridad.

***Sistema anticorrupción

El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción sesionó y presentaron sus informes de actividades la ASEG, el Poder Judicial, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Secretaría de la Transparencia y la Fiscalía Anticorrupción.

*Nombramientos en Iacip

Un tema interesante es la propuesta del consejero ciudadano, Julio César Rodríguez Fonseca, de modificar el nombramiento de los Comisionados (a) del Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP) para que el Ejecutivo Estatal deje de meter mano en la terna que envía al Congreso, donde se da la aprobación.

*Afinar la propuesta

La propuesta de recomendación no vinculante (que no es obligatoria) sobre el proceso de designación de Comisionados (as) en el IACIP, no fue aprobada por 10 votos en contra y uno a favor. Se acordó elaborar otra propuesta que incluya la participación ciudadana y publicar la metodología sobre las designaciones públicas.

*Exhorto a Diego

El Comité Coordinador del SEA también podría abordar en próxima sesión realizar un exhorto al Gobernador para que emita la convocatoria para la designación del Comisionado que hace falta en el Pleno del IACIP. La Ley de Transparencia del 2016 marcó que debieran ser tres, pero desde entonces sólo funciona con dos.

*Relevo en presidencia

El tema es todavía más urgente pues la actual presidenta, Ángeles Ducoing, concluye su periodo en diciembre y solamente hay otro comisionado, Juan Sámano. Las buenas relaciones de Ángeles en el INAI podrían abrirle la puerta para llegar.

***Morena, impunidad

En el Senado de la República el lunes se realizó el foro “Hacia los diez años de la Ley Contra la Trata de Personas”. El subsecretario, Alejandro Encinas, lamentó que se haya excluido del periodo extraordinario de sesiones del Senado el desafuero del diputado morenista Saúl Huerta Corona, acuado de abuso sexual a menores.

*Antares con Encinas

La senadora guanajuatense, Antares Vázquez, también participó en el foro y retuiteó en sus redes sociales la postura de Encinas por el “olvido” contra el legislador. Finalmente ayer se acordó que el 9 de agosto se vote que siempre sí lo discutirán.

Pactan profesionistas apoyar a los policías

La Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, la Fundación León Agradecido y el Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas (en la imagen sus presidentes, Jaime Gallardo, Guillermo Rapp y Jorge Hernández, respectivamente) firmaron un convenio de colaboración para otorgar servicios profesionales a elementos de las corporaciones de Policía, Tránsito, Protección Civil y Bomberos, de manera gratuita.

Cada Colegio de Profesionistas definirá los servicios que ofrecerá, como son consultas, asesorías y trámites en temas de salud, contables, jurídicos, entre otros.

