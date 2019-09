***ANFITRIONES

Los integrantes de la plana mayor de la Concamin Guanajuato están listos para recibir en octubre a los empresarios de todo el país que participarán en la Reunión Anual de Industriales (RAI) que se llevará a cabo en León.

*FALTA POCO

Del 9 al 11 de octubre se realizarán la RAI y la Feria de Hannover Messe 2019, dos eventos que pondrán a León en la mira.

*COORDINACIÓN

El empresario zapatero José Abugaber Andonie coordina la logística, a la que se han sumado ya todos los representantes de las cámaras y asociaciones que integran la Coordinación Regional de la Concamin en Guanajuato, quieren que los visitantes se lleven la mejor impresión de León.

*** ALIANZA

Por cierto que la Reunión Anual de Industriales organizada por la Concamin y la Feria Hannover Messe también podría ser oportunidad para anunciar la constitución legal de la Alianza Centro-Bajío- Occidente que conforman Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, San Luis Potosí y Querétaro.

* CONFIRMADOS

Los gobernadores de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, de San Luis Potosí, Juan Manuel Carrera López; de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez; de Querétaro, Francisco Domínguez Servién y por supuesto Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ya están confirmados para asistir a estos dos eventos.

*EXPOSITORES

De hecho la Alianza Centro- Occidente tendrá un stand dentro de la Feria de Hannover para exponer los proyectos que se impulsan.

* OTRO NOMBRE

Es probable que también aprovechen el foro para dar a conocer el nuevo nombre con el que se identificará a esta alianza, ya que los gobernadores tienen la intención de cambiarlo por otro más “taquillero”, que sea más fácil de identificar.

*** ELECCIONES

El miércoles pasado en las oficinas del Sindicado del IMSS de Guanajuato, se llevó a cabo la elección de delegados que participarán en el Congreso Nacional Ordinario que se realizará en la Ciudad de México el próximo 7 de octubre.

* CANDIDATOS

Participaron dos planillas, la azul representada por David Pérez y la roja, representada por el eterno líder sindical del IMSS, Gumesindo Mercado García.

* IRREGULARIDADES

Todo el proceso fue a puerta cerrada, pero trascendió que Mercado y sus allegados echaron mano de todo tipo de estrategias para que la planilla roja resultara la ganadora.

*FINAL CANTADO.

Y la estrategia le resultó al líder sindical del IMSS, pues al final ganó su planilla por lo que los 37 delegados que impulsó serán los que participaran en el Congreso Extraordinario, que tratará temas como los nuevos estatutos.

*** DESAIRE

El alcalde de León Héctor López Santillana no disimula ni tantito que no le gustan las evaluaciones que hace el Observatorio Ciudadano de León sobre su gobierno y ayer no solo no acudió para conocer los resultados del “Análisis de los Compromisos por León” sino que tampoco envió a alguno de sus directores.

NO ME ACUERDO

Parece que al Alcalde se le olvidó que cuando anduvo en campaña el año pasado firmó estos compromisos ante notario público, porque ahora que fueron evaluados no le interesó conocer de primera mano los resultados.

EXCUSA

En la Presidencia Municipal argumentan que el alcalde no pudo acudir porque el evento fue a la misma hora que otro que organizaron con motivo del Día Nacional de Protección Civil, pura coincidencia.

REPROBADO

En el análisis de esos compromisos, el gobierno municipal prácticamente salió reprobado, bien vale la pena que el Alcalde y su gabinete le echen un ojo a este documento, les serviría para reforzar el trabajo en alguna áreas pues como taaanto dicen, aquello que no se evalúa difícilmente se puede mejorar.