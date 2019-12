Año complicado

Una vez más lo logramos, llegamos al viernes ¿Qué le está pasando a Guanajuato? es la pregunta que cada vez con más frecuencia le hacen a los industriales del estado, sus colegas de diferentes zonas de México.

El cuestionamiento es porque lamentan, pero sobre todo les sorprende que una zona de México que era tan segura para vivir y con la bonanza industrial que se desarrollaba; ahora se hable más de su cantidad de homicidios.

Luis Gerardo González García, presidente de la CICEG, dijo que la situación por ahora no ha afectado al cierre de empresas o negociaciones con clientes, pero, claro que genera temor entre el empresariado que como el resto de ciudadanos deseamos que la tranquilidad regrese a tierras guanajuatenses.

El presidente de los industriales del calzado, consideró que es necesario una mayor comunicación y organización entre los 3 niveles de gobierno que permita acciones más certeras ante la situación que se vive.

Mencionó que no tienen una medición exacta de cuánto y qué tan frecuente suceden los robos en las empresas; pues no es a la cámara a donde acuden para avisar, y siempre lo más importante será que realicen su denuncia, aunque no negó que en los pasillos y entre colegas durante el año si llegó a saber de varios incidentes en las empresas.

Importante

Si piensa comenzar a vender sus productos por un canal digital, los siguientes datos podrían interesarle.

El comercio electrónico en México sigue en un status de emergente, pero este año se posicionó el País como el de mayor crecimiento en ventas en línea a nivel global.

Cifras de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), que lidera Pierre Blaise, consignan que en la novena edición de El Buen Fin registró ventas en línea totales -incluyendo efectivo- por más de 11 mil 121 millones de pesos, registrando un incremento del 45% en comparación con 2018 que fue de 7 mil 666 millones de pesos.

Un 57% de los internautas mexicanos compraron durante el Buen Fin 2019 sin importar el canal de venta, y la principal razón de compra fue aprovechar los descuentos y promociones que ofreció la iniciativa.

Las operaciones por medio del canal digital aumentaron a 8.9 millones, un incremento de 85% respecto a las registradas en 2018. Mientras, la facturación con tarjetas fue de 69 millones de pesos, 15.6% más que lo facturado en 2018.

Las tres categorías más compradas fueron ropa; calzado y accesorios; electrónicos; y juguetes. El 80% de las visitas a portales de compras en Internet fue por smartphones.

Avalan

Ahora que la industria del calzado tiene la encomienda de aumentar su cultura de certificaciones que avalen la calidad del producto, pero también prácticas sustentables y de seguridad para el pie será una buena oportunidad el acercarse más al centro de investigación Ciatec que preside Ricardo Guerra Sánchez.

La semana pasada nos encontramos con algo que nos parece una buena idea, una marca de calzado exhibe ciertos de sus modelos con una etiqueta que dice “Certificación Ciatec”, un plus al producto, que le avisa al cliente que su zapato pasó por una aprobación de un centro de investigación.

El Ciatec está acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación para certificar productos y por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación para emitir certificaciones de sistemas de calidad Mexican Shoes Quality, de la CICEG.

Este tipo de certificaciones permitirán al zapato tener una mayor oportunidad a la hora de ser una opción para el comprador extranjero que se asegura de la calidad, le permite tener menor reducción de costos por devoluciones y además evita perder clientes que en la actualidad se vuelve doblemente importante contar con su lealtad.

Pero, también le permite considerar la opción de participar en licitaciones públicas emitidas por entidades de los tres niveles de gobierno.

Entre las certificaciones que ofrece el Ciatec está la Certificación del Calzado de Protección para el trabajo mediante la norma oficial mexicana NOM-113-STPS-2009, la Certificación de componentes de materiales para etiquetado bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SCFI-1997, la certificación Mexican Sourcing Quality de Apimex y la Certificación de materiales libres de sustancias restringidas para exportación tales que cumplan con las especificaciones de la CPSC de los Estados Unidos.