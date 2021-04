Arturo Saldívar y el nacimiento del Nuevo Imperio

Arturo Saldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, debe renunciar a su cargo como única alternativa de no ser cómplice en el artero crimen que se quiere cometer en agravio de la República.

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara la madrugada de este viernes la reforma a la Ley del Poder Judicial, Arturo Saldívar emitió un comunicado en el que refiere que “de último momento se añadió un artículo transitorio por el que se amplía por dos años la duración del curso administrativo de la Presidencia de la SCJN.

“Estaré atento, primero, a su publicación y después a cualquier acción legal que se llegara a presentar ante la SCJN, órgano que, en su caso, deberá analizar y resolver cualquier cuestión de constitucionalidad”.

De aprobar la determinación que le envía al Congreso de la Unión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar no concluiría su periodo en diciembre de 2022 sino hasta diciembre de 2024.

El texto constitucional, en su Artículo 97, indica que el periodo de la Presidencia tendrá una duración de cuatro años y no podrá ser ampliado. De aquí procede la inconstitucionalidad a que me refiero.

Arturo Saldívar sabía y sabe plenamente lo que es inconstitucional, y esto no es más que una cuchillada al corazón de la República para matarla y esperar el advenimiento del Nuevo Imperio, sin importar el sudor, el llanto, la sangre y las muertes de mujeres y hombres que nos legaron un régimen democrático y republicano.

Qué deplorable y pobre la actitud de quien ostenta el cargo de Presidente de la SNJN: atenerse a lo que el Congreso legisló y a lo que la Suprema Corte decida. Es una veleta, una pluma en el aire, una persona que no tiene criterio propio.

Contradictorias parecen sus propias palabras: “Es a través de las sentencias como las personas juzgadoras debemos y esperamos ser evaluadas. Asimismo, seguiré defendiendo la independencia y autonomía del PJF (Poder Judicial de la Federación) y de todas las juzgadoras y juzgadores federales tanto de críticas del poder formal como de los poderes fácticos”.

Como persona que ama del derecho y especialmente la justicia, yo esperaba un pronunciamiento firme de Arturo Saldívar, en defensa de la constitucionalidad, que nunca llegó en la cuartilla que significó su comunicado de prensa.

La “Ley Bonilla” (del Gobernador de Baja California que pretendió ampliar a cinco años el periodo de dos años de gobierno por el que fue electo) sí fue declarada inconstitucional por la SCJN, de manera unánime, es decir, con los votos de los 11 ministros.

Fue el 11 de mayo del año pasado cuando en su primera sesión virtual debido a la pandemia por el entonces nuevo Coronavirus, el pleno de la SCJN, se dio la determinación de los ministros, sin necesariamente debate alguno, de lo que a todas luces era inconstitucional, la reforma que había aprobado el Congreso local de Baja California, en favor de Jaime Bonilla.

Sin embargo, parece que la “Ley Saldívar Lelo de Larrea” tiene diferente tratamiento porque el Presidente de la SCJN dejará que los 10 ministros decidan, la interposición de recursos por parte de partidos de oposición.

Una de las características de la ley es que es abstracta e impersonal, es decir, las leyes no se emiten para regular o resolver casos individuales, ni para personas o grupos determinados, su impersonalidad y abstracción las conducen a la generalidad.

En apariencia este tema está en el debate nacional, pero no, solo en el de un círculo rojo de actores sociales y políticos que sí están al pendiente de lo que pasa en materia de leyes y reformas.

Si se realizara una encuesta, un sondeo a nivel nacional sobre este tema y su relevancia para la vida democrática del país, sería muy bajo el porcentaje de conocimiento. Quizá un 5 por ciento sea mucho.

Como sociedad nos está sucediendo lo que a la rana que está en el agua y esta se va calentando hasta hervir. Cuando acordemos ya estaremos chamuscados. Los mexicanos nos quejamos mucho, pero hacemos poco y por eso hemos tenido los gobiernos que hemos merecido.

La que tiene que cambiar es la sociedad y primero debemos dejar el grado de individualismo que nos caracteriza y pensar como grupo, como sociedad en su conjunto, en función de intereses comunes.

Aquí, sí no te afecta muy directamente no pasa nada. Si al que le roban es al vecino, pues ni modo. Si el gobierno hace o no hace nos vale mientras no llegue el problema a nuestros bolsillos, pero no nos damos cuenta que poco a poco, los bolsillos van quedando vacíos.

En temas torales como del que hablamos, que tienen que ver con las leyes y sus reformas, no podemos quedar exentos de su conocimiento y análisis, porque nos afectan en forma directa.

Si aprendemos de la historia, podremos no repetirla. Roma, luego de que heredó al mundo el régimen sociopolítico fundamentado en el derecho, y después de haber transitado del imperio a la república (que duró 450 años), tuvo un periodo de regresión a un nuevo imperio.

Los mexicanos debemos defender por sobre todas las cosas los derechos y libertades que hemos conseguido a través de la historia, a las que aportaron no solo su pensamiento, sino la vida misma, muchos compatriotas que nos antecedieron.

Presidente del Colegio de Abogados del Estado de Guanajuato*