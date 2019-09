***ARTURO OTRO AÑO

José Arturo Sánchez Castellanos fue electo por un tercero y último año como presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) con el respaldo unánime de sus compañeros empresarios.

***NÓMINA CON CAUSA

Tiene especial interés en que se consolide el nuevo esquema en que la sobretasa del 0.3% del Impuesto Sobre la Nómina se aplica en los proyectos de las fundaciones para la seguridad y el desarrollo social.

***SEGURIDAD, APRETAR

El otro gran tema es mantener la crítica propositiva en los temas de seguridad. Arturo es integrante del Consejo Estatal de Seguridad y de la Mesa Ciudadana de Seguridad de León.

***RAÚL, SE ESTRENA

El doctor Raúl Márquez Albo se estrena hoy en la reunión de la Junta de Gobierno del Congreso local (donde están los representantes de los partidos) como el nuevo coordinador de la bancada de Morena. El orden del día marca que hoy deben definir los nombres del Observatorio Ciudadano Legislativo.

*HOY LA ENTREGA

El martes los cinco diputados locales de Morena se reunieron y votaron tres a favor de Raúl y dos por la continuidad de Ernesto Prieto; de inmediato oficializaron el nombramiento con el secretario general del Congreso, Ricardo Narváez. Se aclara que surte efecto a partir del jueves con el relevo ante la Junta de Gobierno y además hoy también está programada la entrega-recepción de la coordinación.

*OTRAS MANERAS

Aunque el relevo no fue “miel sobre hojuelas” tampoco hay un rompimiento de la bancada de cinco (Raúl, Ernesto, Magdalena Rosales, Carmen Vaca y Josefina Salas). Lo que sí se espera es otra manera de ejercer el liderazgo que, por el perfil del ex panista leonés, sea de mayor orden, trabajo e integración.

***EL EXHORTO

La diputada Verde, Vanessa Sánchez Cordero, sabía que eso de un exhorto para echar al secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, pues no pasaría, pero se trataba de poner el tema sobre la mesa. Les alcanzó para un llamado generalizado para ponerse las pilas frente a la violencia; “llamada a misa”.

*EL BLINDAJE

En la Comisión de Seguridad hay tres panistas, uno del PRD y un tricolor, Hugo Varela, éste último no asistió a la sesión. Estuvo Vanessa y luego llegó Raúl Márquez, de Morena, pero ellos no votan. Lo que se esperaría es que los blanquiazules se animen a llamar a cuentas a los funcionarios del ramo, pero ni eso.

***TERNA PENDIENTE

Es hora que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo no envía al Congreso la terna para elegir al tercer Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP) para el Estado, que está pendiente desde el gobierno de Miguel Márquez Márquez. Aunque desde la reforma de 2016 la ley dice que debe haber tres desde entonces operan con sólo dos, que hoy son la presidenta Ma. de los Ángeles Ducoing y Ángela Lorena Vela.

*EN LA CONGELADORA

Para nombrar al tercero ya se sabe la historia, desde diciembre Diego envió una terna que el Congreso le regresó para garantizar paridad, pues el nombramiento debe ser por un hombre. El Ejecutivo realizó otra convocatoria desde mayo pasado; los nombres están en el escritorio pero no deciden nada. O el asunto no les merece importancia o de plano no les convence ninguno, pero ya no tienen de otra.

*LLEGA NAVIDAD

Además en diciembre próximo termina su periodo la comisionada Lorena Vela, y no puede repetir, así que habrá oootra silla vacía. A Ángeles Ducoing le queda tiempo como Comisionada, aunque su encargo de dos años como Presidenta termina este sábado 30 de noviembre. Puede repetir por otros dos años, aunque esa decisión la tienen los comisionados, o sea ella, Lorena que ya se va, y si llega el pendiente.

*DANDO Y DANDO

El run-run en radiopasillo del IACIP es que la comisionada Lorena quiere quedarse dentro del IACIP pero como Directora de Archivos, cargo que curiosamente está vacante desde marzo de este año. Ese puesto administrativo lo nombra la Presidenta, y temen que se preste a un dando y dando, la primera apoya que se mantenga Ángeles en la Presidencia y ésta regresa el favor con el puesto directivo. Veremos.