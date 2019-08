*** ATENCIÓN

Sorpresivo y más para el Sapal resultó el video que difundió el diputado local Miguel Salim Alle, seguro nadie esperaba que el legislador exhibiera el problema que generan las obras por falta de una planeación adecuada.

*** LEEENTOS

El legislador se dio cuenta que el sábado a las 3:30 de la tarde ya no había nadie trabajando en la obra que Sapal está haciendo en el bulevar Clouthier y que está afectando a unos 10 mil leoneses que pasan por esta vía diariamente.

*** ¡PILAS!

“Qué le decimos a Sapal, que trabajen sábados y domingos, inclusive pueden trabajar en la noche, ya dejaron pasar los dos meses que no tuvieron los niños escuela y ahora que están las lluvias, pero creo que pueden recuperar el tiempo, ¡Sapal, ponte las pilas!”, les pidió el diputado.

*** FIFOSEG

En septiembre el Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadano, mejor conocido como Fifoseg, podría tener nuevo presidente, Antonio García Gómez ya pidió su cambio.

* RELEVO

Según se sabe Antonio García Gómez pasaría la estafeta a otro ciudadano en septiembre, hubo reunión la semana pasada y ahí se planteó que estará al frente este organismo un mes más, están en busca de quien se quedará al frente.

* SEGURIDAD

El Fifoseg está integrado por autoridades y ciudadanos, pero la presidencia debe estar a cargo de un representante de la sociedad civil y uno de sus grandes pendientes es darle seguimiento al Plan de Seguridad de León, ellos avalaron la participación de los asesores Bernardo León Olea y Juan Carlos Murillo.

* PRESUPUESTO

Ciudadanos y autoridades que lo integran tienen en su agenda aprobar cada uno de los proyectos para la seguridad de León que son financiados con los recursos de este Fideicomiso, alrededor de 25 millones de pesos.

*** ASIA

Quien anduvo de gira por países asiáticos es el secretario de Desarrollo Económico Sustentable del Estado, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que fue en busca de inversiones y que esperan que pronto haya buenas noticias.

* DIFÍCIL

Se supo que el Secretario fue a Singapur y Tailandia, la atracción de inversión no ha sido fácil ni para Guanajuato ni para el resto de las entidades de las República en los últimos años, primero por las restricciones de Estados Unidos, pero también por las decisiones del Gobierno Federal.

*** ORA PÚBLICA

Aunque no ha querido hablar mucho del tema, el titular de la Dirección de Obra Pública Municipal, Carlos Cortés Galván, no ha podido solucionar el problema que trae con la empresa Era Architect, S.A. de C.V., hace días el funcionario anunció que buscarían vetarlos del padrón de contratistas porque quedaron mal en cinco obras.

* QUEJA

Lo que el director de OP municipal no esperaba es que los empresarios Antonio de la Cruz Ruvalcaba Sánchez y su hermano Gabriel se defendieran y hasta pusieran una queja ante la Contraloría Municipal.

* DE CARÁCTER

El problema según cuentan en radiopasillo de la Dirección de Obra Pública, es que Carlos Cortés esta vez perdió la paciencia, hubo varias discusiones acaloradas con los empresarios, no quedaron en buenos términos.

* DIFERENTE

Sí sorprendió que el funcionario decidiera ventilar a esta empresa, pues no es la única que ha quedado mal, pero no en todos los casos está dispuesto a dar santo y seña de los contratos que no terminan bien.

* LA RAZÓN

Aquí lo importante es que tanto el funcionario como los empresarios tendrán que aportar pruebas y la Contraloría Municipal deberá resolver quién tiene la razón, pues para la empresa si se concreta hay en juego muchos millones de pesos en contratos que perdería al quedar vetada, y para el funcionario podría derivar hasta en una posible sanción.