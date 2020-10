Atención al siguiente dato: El mercado de reventa de moda ha crecido 20 veces más rápido que el minorista convencional.

La competencia más directa que desde hace tiempo tiene el sector del vestir, es la venta de ropa de segunda mano, sin embargo con una economía en aprietos y una pandemia que permitió a nuevos consumidores de la población adentrarse en el comercio digital, las ventas crecieron de forma exponencial.

De acuerdo a información compartida por Alvaro Rattinger CEO de Merca2.0 en su webinar Radiografía del Consumidor 2021 -compartió diversos temas que más adelante consignaremos-, sin embargo por lo pronto centrémonos en lo dicho por el experto en mercadotecnia en cuanto a ropa de segunda mano, mencionó que en la actualidad gran parte del mercado está en busca de comprar algo que le dure más tiempo y que tenga valor de reuso; razón por la que las marcas que usted conoce de “fast fashion” están registrando altos inventarios y su temporada de ventas más baja desde su existencia.

GoTrendier, es uno de los ejemplos, una marca que ofrece ropa de segunda mano y sus ingresos han ido a la alza; es tanto el éxito de este tipo de compras, que existen opciones como Troquer, que ofrece ropa de lujo de segunda mano. Louis Vouitton, Jimmy Choo, e Yves Saint Laurent son parte de su oferta.

Pero no solamente las empresas nacionales y del extranjero están haciendo negocios con la venta de ropa usada, en redes sociales, principalmente Facebook existen diversos grupos en donde las personas ofrecen aquellos zapatos o camisa que ya no usan, incluso con “en vivo” para dar a conocer la mercancía, lo cual se ha convertido para ellos en una efectiva forma de generar ingresos, sin embargo los fabricantes de marcas locales no lo ven con buenos ojos, y menos ahora que los pedidos son pocos.

Tome nota

Ahora sí pasemos a los temas que nos parecieron interesantes compartidos en la conferencia en línea de Merca2.0 y Alquimia, pensando en que usted estimado lector pueda considerarlos.

Si vende algún producto por internet, no se olvide de la generación Baby Boomer, con la pandemia este mercado se atrevió a pedir por primera una comida a domicilio, la despensa o aquel libro que estaba interesado en comprar en su próxima visita a la librería.

El miedo a comprar por internet lo han dejado atrás, y ahora están abiertos a consumir por esta vía, por lo que sí les ofrece un buen producto, les ofrece facilidad en el manejo del pedido y seguridad en la experiencia van a comprarle bastante seguido.

Otro dato que no puede pasar desapercibido es que Rattinger mencionó que en lo que resta del año y el 2021 el consumidor en ocasiones va a valorar más el cómo lo hacen, que el producto en sí.

Ejemplo

Es decir, si usted le dice a su cliente que mantuvo los empleos, que están generando nuevos, que reconoce la labor de los médicos o que está haciendo acciones relacionadas con el medio ambiente, a ellos les interesará comprar su producto, porque están interesados en de alguna forma contribuir a que la situación mejore.

Por eso es que ya están aburridos de escuchar lo que ha generado negativamente la enfermedad, y están interesados en el cómo salir adelante: “ya no quieren queso, sino como salir de la ratonera”, expresó de una forma coloquial el CEO de la revista en mercadotecnia.

Bimbo es un ejemplo de una empresa que ha venido lanzando mensajes positivos y es una de las marcas que mejores ventas ha tenido durante la pandemia.

Es más, dijo Rattinger que ciertos consumidores aceptan que los productos tengan exceso de azúcares, sodio y todas esas etiquetas siempre y cuando la empresa le demuestra que también están haciendo cosas buenas, como mantener su plantilla laboral.

Por ahora se nos acabó el espacio, pero mañana le contamos que deberán considerar los propietarios de colegios y las claves para no dejar pasar las oportunidades que vendrán el próximo año.