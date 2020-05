Hace poco recibí una información atribuida a un inmunólogo del Hospital Siglo XXI del IMSS que inicia diciendo: “Si se levanta la cuarentena será por la “necesidad” de algunos de salir y por presión social, no por criterio médico o científico. La razón médica es permanecer en casa durante los siguientes dos meses, pero eso no se cumple ahora y menos se cumplirá en adelante. En otras palabras, la actitud negativa de muchos ganó.

El virus está ya en todas partes y no se irá por arte de magia. La vacuna llegará en muchos meses y hasta ahora no hay un medicamento seguro y muy eficaz. Es cierto que, con el tiempo, muchos nos infectaremos porque es necesario ir al banco, al mercado, al trabajo o porque alguien lo traiga de la calle, pero no es igual enfermar ahora que luego.

Ahora y en los próximos dos meses, los servicios hospitalarios no darán buena atención ya que no hay camas ni ventiladores suficientes, la mitad de los trabajadores de la salud están de licencia por riesgo o porque ya se infectaron. La primera línea, aquella formada por especialistas en cuidados intensivos, urgenciólogos e internistas ya está desbordada.

En este momento atienden especialistas en otras áreas de la medicina y médicos muy jóvenes. En poco tiempo los que estaban de licencia volverán porque adquirieron inmunidad los que pudieron superar la enfermedad y esperamos tener mejores medicamentos mientras llegan las variadas vacunas que se están experimentando.

En dos meses, los casos disminuirán y tendremos más posibilidades de conseguir un ventilador y los médicos ya serán nuevamente los especialistas adecuados pues ya no se improvisarán ambientes en los hospitales y habrá mejores oportunidades de sobrevivencia. Si se enferma ahora es muy riesgoso y se tiene un 5% de posibilidad de morir si esto ocurre después al mejorar los servicios y tener mejor personal disminuye.

Refiere mucha preocupación respecto a los comentarios en redes sociales de abrir restaurantes, gimnasios, salir a pasear en grupos etc. Que solo aumentarán los casos. Propone mantener las medidas de aislamiento sin importar que los demás no las respeten, recuerda no hay camas y hay que esperar una muerte para ocupar una, que si tenemos más de 60 años o alguna otra enfermedad no estaremos en la lista pues los jóvenes que tienen más posibilidades de curación recibirán los cuidados necesarios.

Estas recomendaciones son especialmente oportunas ahora que recién se abrió nuevamente la planta automotriz, seguramente por presiones de las armadoras extranjeras interesadas más en las ganancias y en las cifras de producción que en la salud de su planta laboral. No olvidemos la mentalidad mercantilista y capitalista de esas transnacionales que se llevan tan cuantiosas utilidades en dólares a otros países.

Como decía aquel viejo dicho… “Los Estado Unidos no tienen amigos, tienen intereses y esto aplica a sus grandes compañías asentadas por conveniencia en nuestro país por los salarios más bajos. Pensemos primero en nosotros y en la salud de nuestro pueblo.