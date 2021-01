Autoritarismo en la política

Democracia debajo de la mesa. Realidad nada oculta.

Los partidos políticos igual que los organismos electorales que funcionan como asociaciones cuentan, siempre, con una estructura en la cual operan los dirigentes de manera colegiada, esto es que muy pocas decisiones pueden ser unipersonales. Eso en orden a la forma; pero ocurre que en la realidad el dirigente principal o quien es el poder detrás del trono, ejecuta acciones según su leal saber y entender.

No vamos aquí y ahora a ventilar esta verdad históricamente, ya que nos llevaría un espacio del que no disponemos. Solo, para ilustrar a los lectores y las lectoras al respecto, vamos a referirnos a la proclama reciente del presidente nacional panista Marko Cortés para atraer a quienes no fueron considerados candidatos por organismos en los que militan o militaban, concretamente en Morena.

Ofreció recibirlos y lo dijo enfáticamente, buscarles un lugarcito de candidatos @.

O sea que se fomenta el chapulineo más vergonzoso y hasta ridículo si vemos que los "malos", neoliberales que militaban en otras siglas, perredistas desencantados, panistas vengativos, priístas ansiosos de desquite, que brincaron a Morena, por ese simple hecho se tornaron "buenos" gracias a la bendición de AMLO, ahora si salen con sus cajas destempladas porque no se les dio el color de la 4T, retornarían al panismo y caen en esas siglas a que de nuevo los arropen para ser otra vez requete malos o perversos, según catálogo de quien manda en Palacio Nacional.

La verdad es que la proclama del líder albiazul no tiene ni el más mínimo sentido por varias razones que no se ocultan ni para cualquier lego en política.

Veamos: tienen los panistas un gran aprieto para designar a los, y las candidatas porque la sí reelección deja casi nada de espacios a otros aspirantes, del mismo PAN, entiéndase bien. ¿Sería creíble siquiera suponer que Marko Cortés le hiciera un lugarcito a diputado local, federal, gobernador o miembro de un cabildo a quien resentido @ con el organismo de AMLO, que no los o las nominó se pintarán otra vez de azul?.

En ese absurdo descomunal tendría el órgano decisorio panista que darle un "esquinazo"a su militancia provocando resentimientos o sea desencantos que no sanan o tardan en sanar.

Alguien podrá argumentar que la propuesta cortesiana fue una jiribilla política, un chascarrillo para relajar el ambiente preelectoral.

No, nada de eso. La audacia de Cortés y su autoritarismo tienen dimensión sin fin. Recuérdese que para celebrar el aniversario de su partido el PAN llevó como estrella nada más y nada menos que a Vicente Fox, quien luego de ser Presidente de México, llevado a la Silla del Águila por el panismo, se tornó impulsor de Peña Nieto, al que "destapó", anticipadamente y exaltó el "nuevo PRI" con los señores que luego fueron gobernadores y se llevaron buen botín.

Así que los atrevimientos de Marko, no pueden ser ocurrencia ni puntada, fórmulas hoy en boga, sino una estrategia de su mente muy acelerada.

¿Verdad que el autoritarismo no florece solo en Palacio Nacional?.