¡Auxilio! Políticos al vapor

El 6 de junio en medio de la pandemia más controvertida de los últimos siglos, comenzó el año electoral. Cientos de miles de personas enclaustradas, confinadas, apanicadas, viviendo la estresante vida doméstica de 24 horas por 24 horas durante más de 80 días, no han sido obstáculo ético, para que levantaran la mano quienes quieren negocios y poder político. Al unísono, otros entes de oscura ralea, se manifestaron para abanicarles el aire; otros, encendieron velas para obtener el milagro de llegar al paraíso camaral.

El lunes 15 de junio, comenzó la semana con la crónica de una marcha ponchada, las estrellas fueron sembradas desde las páginas de facebook, con publicidad pagada, y con fan page piratas. A pesar de la desconfianza, la marcha de menos de 40 jóvenes, fue un éxito para denunciar la inseguridad. La marcha arrancó desde la antigua feria. A unos minutos de haber comenzado, atacan a balazos y bombas, un negocio cercano a las principales calles del centro histórico. Decenas de policías, haciendo vallas y patrullajes alrededor de los jóvenes demandantes de justicia, no fueron movilizadas para atender la violencia que se suscitaba a menos de dos kilómetros. La protesta era más peligrosa.

Las noticias vuelan, el diputado Bañuelos – el hombre de campo que emociona a sus votantes con ”cobijitas ralas que si calientan”- empieza su precampaña en las comunidades. Desde su llegada al Congreso, había tenido cartera abierta para hacer proselitismo político. Su sueño será lluvia de temporal, que no le alcanzará para ver su milpa crecida.

El martes, se anuncia formalmente el despido del tercer Director de Comunicación social, y la llegada de su suplente, quien en una disparatada y larga entrevista, termina diciendo que la “sociedad está muy dispuesta a criticar y no está dispuesta a hacer nada por su ciudad”. Le lanza mordidas a los ciudadanos que le dan de comer, y no menos gruñidos a la ciudadana Paniagua que la contrató. Si el horno no estaba para rosquitas de canela, menos para narrativas esquizoides.

Con nuestras calles escurriendo sangre, los aspirantes a las candidaturas se reúnen con los políticos y empresarios del miedo, apuestan sus mejores negocios, sin dejar de blofear sus decepcionantes actuaciones. El crimen y la violencia marcando el ritmo de los días y noches de la ciudad, no le significa preocupación a la partidocracia ranchera. La presidencia municipal, es un botín de guerra a pactar.

El miércoles 17 de junio, la ciudad se llena de balaceras, y por la noche dos autobuses son incendiados. Las sirenas de patrullas empiezan a ser cotidianas a cualquier hora del día. Ya no hay horario para la violencia de alto impacto. Dice la ciudadana Paniagua, haciendo un esfuerzo para que su tapabocas, azul, le permita articular palabra, que ni tampoco hay policías que quieran enfrentarla. Hay menos policías, pero el gasto diario sigue siendo el mismo.

El jueves 19 de junio, la Diosa de la Victoria, les dijo adiós a sus anfitriones de la Alameda. En Celaya desde hace años son puras derrotas, la escultura, que por cierto era una réplica de la original –también robada hace años-, seguramente estará celebrando en otro sitio, la victoria de la violencia sobre la tierra insomne de F. Eduardo Tresguerras.

Javier Mendoza Márquez, es generoso en likes por Facebook, hay que hacer notar la gracia de su dedo anular para hacerle indiscreta su precampaña electoral. Hábil, ha tocado puertas a todos los niveles: Movimiento Ciudadano, Morena, el Verde, e incluso con el mismo Pan, al que le ha puesto en bandeja de plata sus 3 simpáticos regidores, que comen y visten gracias a la regiduría que les alquiló. Sus intentos por repetir el ejercicio electoral de hace dos años, está agónico, sus antiguos aliados, decepcionados de su conducta, se organizan en otras líneas. Sin lugar a duda, es un mentor que convierte en utilidades netas su paso por la política. ¿Se abrirá camino como diputado?

Antonio Chaurand junior, otro moreno, que formó parte de los chambelanes en la corte del ciudadano Lemus, hace reuniones para expresar su noble deseo de ser candidato, poniendo por delante su impecable apatía, y desinterés por los problemas de la gente de Celaya. Desde que lo descansaron los panistas, todos saben que ha mejorado en el uso impecable del abatelenguas, y qué su apuesta al brillo del apellido, ya no engaña a nadie.

Ese mismo jueves, la muerte se despertó temprano, 5 lesionados, nueve asesinados entre ellos una niña de 2 años y otro niño de seis años. Igualmente, amanecimos con una suma acumulada de 51 defunciones por Coronavirus, para ocupar el segundo en incidencia a nivel estatal; mas, 436 casos positivos, 426 por contagio comunitario. Otros 117 casos están bajo observación médica. La crisis sanitaria por los cortes de agua, la crisis económica, y la recesión que viene, no están en la agenda electoral.

Y para cerrar la semana, el virtuoso sobrino de Javier Mendoza, el regidor Mauricio Hernández, quien lideró a su antojo e intereses por más de 20 meses a los 3 morenos, al Verdecito, y lo hizo en sus primeros momentos con el Cheque -en blanco- apellidado Mancera, en un acto de expiación de culpas, a raíz de esta semana sangrienta, dice: hay que dar la cara y reconocerlo, los 3 niveles de gobierno “hemos fallado” a los celayenses. Eso es irrefutable, él y ellos han fallado. ¿Se irán a sus casas debido a su incompetencia? ¿Seguirán yendo a cobrar su quincena? ¿Seguirá dando cheques en blanco a la ciudadana Paniagua? ¿Seguirá entregando frijoles calientes con chicharrón para promover su carrera política? Celaya necesita gobierno.

Revolcadero.

Fallaron, claro que nos fallaron. Hay dos nuevas tumbas infantiles, abonadas a su cuenta. Su miedo y cobardía, hoy tiene a Celaya de luto. ¿Qué mas esperan para irse?