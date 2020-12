***Ayala, pausa

Que siempre no, bueno al menos por ahora, el secretario de Gobierno Luis Ernesto Ayala Torres, no está en la lista de los precandidatos a diputados locales que asistieron a registrarse personalmente al PAN estatal, ayer venció la fecha para

Directo

Pero no está del todo descartado, resulta que el Distrito III quedó vacante y entre los panistas se dice que está disponible para el secretario y que su candidatura será por designación.

Versiones

De las razones por las que no acudió a realizar su registro corren muchas versiones, desde la que asegura que él no quiere ese cargo, hasta la de quienes dicen que él no estaba dispuesto a pasar por el mismo trámite que el resto de los candidatos, pronto se sabrá.

***Independientes

Nada contentos están quienes buscan una candidatura por la vía independiente, pues cumplir con el registro ciudadano suena a misión imposible, la pandemia de Covid- 19 también juega en contra de quienes buscan competir en la próxima elección sin partido.

*En rojo

Con la desventaja de que estamos por entrar al semáforo rojo, los 10 candidatos independientes que presentaron su carta de intención y que ya fue admitida por el Instituto Electoral del estado de Guanajuato, tienen pocas posibilidades de recorrer las casas y obtener el apoyo ciudadano que se requiere para formalizar sus registros.

*Distrito XXI

Por cierto uno de los distritos locales más pelados será el XXI que actualmente ocupa en el Congreso del Estado el diputado Miguel Salim, pero resulta que hay tres independientes que esperan conseguir las firmas que les permitan hacerle competencia en la elección del próximo año.

*Firmas

En la lista que buscan ser candidatos por el XXI Distrito Electoral está la ex diputada federal Rosa Elba Pérez Herández, Gerardo Santos Burgoa Benavides y Erika Cobián Veláquez, cada uno requiere juntar nada más y nada menos que 5 mil 460 firmas para que sus candidaturas puedan registrarse.

*30 días

Pueden parecer pocas, pero la perspectiva cambia si tomamos en cuenta que para lograrlo sólo tendrán 30 días, un reto bastante complicado por no decir imposible, si se toma en cuenta que no se pueden hacer eventos y se debe evitar el contacto físico, ellos aseguran que de tener que hacerlo se pone en riesgo su salud y el de otras personas.

*Petición

Por esa razón los aspirantes a una candidatura independiente acudieron ayer al IEEG para entregar un pliego petitorio, básicamente piden que sean más flexibles y se considere que estamos en medio de una pandemia.

*Amparo

En caso de que la petición no prospere, los aspirantes a una candidatura independiente analizan la posibilidad de presentar un amparo e impugnar el proceso pues consideran que con las reglas actuales tienen pocas esperanzas de lograr el registro.

***Procurador

Además de reiterar por enésima vez que es la legítima líder del Movimiento de Regeneración Nacional, Alma Alcaráz Hernández aprovechó la rueda de prensa que dio ayer para hablar sobre el nombramiento de Vicente Esqueda Méndez como procurador de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.

*Directo

Sin rodeos la líder de Morena en Guanajuato, dijo que con esta designación, "se ignora a víctimas de la violencia, a decenas de organismos de derechos humanos por imponer a alguien afín a Diego Sinhue. Terrible acción".

*Ya de una vez

En la misma rueda de prensa Alcaráz Hernández había tocado el tema de las irregularidades en la licitación que benefició a Ditecma, aprovechó entonces para recordar que la ahora precandidata panista a la alcaldía de León Alejandra Gutiérrez, preside la Comisión de Hacienda y fiscalización que tendría que revisar esas irregularidades.

*Crítica

"No vemos que Alejandra Gutiérrez tenga el buen desempeño del que habla, porque lo que hace le beneficia al gobernador y a su partido, pero no a los guanajuatenses", dijo al referirse que los diputados y sobre todo quienes forman parte de la comisión de Hacienda deben estar atentos en que se inviertan adecuadamente el dinero de los guanajuatenses.

*Para todos

Ya entrando en detalle, Alma Alcaraz también lanzó dardos contra José Arturo Sánchez Castellanos, quien forma parte de la planilla de Alejandra Gutiérrez, “todo el tiempo se ha prestado a las polarizaciones y a hablar a favor del propio gobernador. Su regalo es ser síndico", afirmó.

Formalizan alianza PRI y PRD

El PRI y el PRD formalizaron ayer el registro ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato de la coalición “Va por Guanajuato” con la que contenderán en 24 municipios y 12 distritos locales. En esta coalición no se contemplan los municipios más grandes del estado, León, Irapuato y Celaya.

Foto: Especial