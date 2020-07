BAJO AMENAZA

Al tiempo que el fiscal Carlos Zamarripa comparecía ante diputados asesinaron a 5 policías estatales en Jerécuaro y ejecutaron a tres petroleros en Salamanca. Y no hubo una sola pregunta sobre el asesinato de agentes del orden y los detenidos.

PENOSO SITIO

Suman 56 víctimas en 2020 y desde el 2018 (con 66) y el 2019 (con 73) somos la tierra más hostil para ser Policía en cualquier nivel de Gobierno. Otra tragedia.

RECLUTAMIENTO

Hay que sumarle que la Policía Estatal, y peor aún todas las municipales, tienen un notable déficit de elementos y estos hechos, sin duda, complicará el reclutamiento. No basta que les ofrezcan en el Estado que son los mejor pagados. No para morir.

CIERRAN FILAS

El encuentro de casi seis horas de Zamarripa con legisladores dejó pocos datos duros para la evaluación. Se trató de un cierre de filas de la mayoría panista. Libia García, Miguel Salim, Jesús Oviedo, lo dejaron claro: se la juegan con el Fiscal.

HORAS VACÍAS

El formato de reunión les deja que pregunten a casi todos, la gran mayoría sin ningún cuestionamiento directo, porque no quieren y/o porque no saben su tarea. Todo para que les respondan lo mismo, que la Fiscalía no previene, investiga.

DISTRAÍDOS

Bastaba una simple pregunta para revisar lo que sí les corresponde. ¿Del total de víctimas de homicidio doloso en 2019 cuántos fueron detenidos y consignados? El panista Rolando Alcántar tocó ese punto, no hubo la respuesta, y ya no insistieron.

PRD, DESENFOQUE

Muy poco preguntaron del trabajo de la Fiscalía. Ahí está el ejemplo del diputado perredista, Isidoro Bazaldúa, quien no dejaba de exhortar a dar resultados y hasta le demandó el que no asaltaran afuera de los cajeros; el Fiscal le respondió que pues eso lo queremos todos, y que para eso hay que tener mejores policías municipales.

LO ELEMENTAL

La única gráfica explicativa que mostró en pantalla el Fiscal fue de primaria, para mostrarles que el sistema de seguridad pública integral abarca la prevención del delito, la procuración de justicia estatal y federal, la administración de justicia y la ejecución y reinserción estatal y federal. Yo no lo hago todo, dijo. Y no le reviraron.

EL GRAN LOGRO

De llamar la atención que el Fiscal del Estado hiciera un reconocimiento a la Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato por el gran logro de que ya obtuvieron ¡una sentencia por el delito de delincuencia organizada!

PRI Y EL T-MEC

El PRI organizó el foro virtual sobre “Perspectivas económicas para Guanajuato con el T-MEC”, en el que participaron la exlegisladora Yulma Rocha; el presidente de la Fundación Colosio, José Luis Romero Hicks; y el dirigente de la CTM, Hugo Varela.

BUENA NOTICIA

Romero Hicks, el tricolor, destacó que el TLC cerró la brecha entre la economía de EUA y la de México, de ser 40 veces más grandes hoy solamente 14. “Es una buena noticia” la continuidad del Tratado, dijo, y el incluir el comercio digital. Eso sí, los pronósticos para las economías no son alentadores, tampoco en Guanajuato.

CULTURA LABORAL

Varela Flores se refirió a la reforma laboral que obliga a los sindicatos a rendir cuentas, libre afiliación, contratos colectivos y elección de dirigentes por voto libre. Yulma habló de las leyes recién aprobadas en temas como propiedad intelectual.

COSQUILLAS

Las ansias por el 2021, trae animado a más de uno por figurar en la boleta. El que no lo oculta es el presidente del Colegio de Abogados de León, Jorge Marcelino Trejo Ortiz, con visitas a colonias, mensajes en sus redes sociales, y ahora apareciendo en la portada de junio de “PRO” magazine, para presumir los logros.

COMO EL CASTOR

Esto nos recuerda a “El Castor”, Juan Carlos Muñoz, quien no tardó en asumir el Patronato de la Feria Estatal León y aparecer en espectaculares por la ciudad.

