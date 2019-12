Bajo fuego

Agentes amenazados

Guanajuato vive la peor tragedia de su historia reciente. Es un grito de auxilio.

Nadie está tranquilo, nadie está a salvo. Y nadie sabe cuándo termine la pesadilla.

Los más vulnerables son hoy los agentes de Seguridad Pública que nos protegen. No hay antecedente de una semana con 12 agentes asesinados en la entidad.

Ya a nadie sorprende que por segundo año consecutivo seamos la entidad en donde más oficiales pierden la vida, la gran mayoría por el crimen organizado.

En 2019 am contabiliza 64 policías muertos, muy por encima de la segunda entidad en víctimas que es Michoacán (39), luego Chihuahua (31), Jalisco (29), Guerrero (25) y Estado de México (23), Puebla (19), Oaxaca (16), Morelos y Veracruz (15).

En total han asesinado agentes policiales en 19 de los 46 municipios del estado.

Causa Común lleva el siguiente registro de agentes caídos: Irapuato con 9 (falta uno más de ayer), Villagrán con siete, Celaya siete, Salamanca seis, León cinco, San Francisco del Rincón, cuatro; Yuriria, Salvatierra, Pénjamo, Abasolo, Acámbaro, Valle de Santiago y San Miguel de Allende con dos; y con uno están San Luis de la Paz, Guanajuato, Silao, Ciudad Manuel Doblado, Apaseo el Alto y Huanímaro.

En 2018 Guanajuato fue primer lugar en ese penoso indicador con 64 agentes.

“A los delitos de alto impacto ocurridos en Guanajuato durante el 2019, hay que sumar el incremento de policías asesinados. En diciembre de 2018 se registró al menos 1 caso, y en lo que va del mes 12. Urge una estrategia de seguridad que devuelva la tranquilidad a la entidad”, fue el llamado que este viernes en sus redes sociales hizo la organización Causa Común que encabeza María Elena Morera.

Un hecho trágico este año sucedió el pasado 19 de septiembre en la carretera de Salamanca a Pueblo Nuevo, siete custodios fueron emboscados cuando trasladaban a un detenido al Cereso Mil de Valle de Santiago, cinco murieron.

Ese mismo día en sus cuentas de redes sociales el secretario de Seguridad del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, y la Secretaría de Seguridad del Gobierno Federal, ofrecieron capturar a los responsables. No hay reporte de detenidos por ese hecho.

Otra prueba del horror se vivió en Villagrán en donde un grupo armado atacó las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, mató a tres elementos y se llevó a cinco más, cuatro de los cuales aparecieron el viernes los cuerpos sin vida en la carretera Panamericana y otro más, juez calificador, apareció con vida.

Por ese hecho no hay -hasta ahora- información sobre las razones, ni detenidos.

También fue asesinado un militar en los alrededores de la XVI Zona Militar.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reaccionó a la semana de terror y envió de inmediato al comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, quien aterrizó en la Región Militar de Irapuato el viernes para reunirse con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez; con el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala; y el comandante de la XVI Zona Militar, Abelardo Garfias.

El anuncio vía Twitter que hizo el Secretario de Gobierno la tarde-noche del viernes fue: “Acordamos, dentro del trabajo coordinado, fortalecer la seguridad en Guanajuato con la llegada de 1,100 elementos de la Guardia Nacional”.

De acuerdo al Gobernador esos refuerzos de la GN llegarán para la vigilancia de la ‘zona caliente’, como Irapuato, Salamanca, los Apaseos y por supuesto Villagrán.

El último dato que se tiene noticia era de 2,800 elementos desplegados en la entidad, con lo que se llegaría a 3,900, apenas el mínimo de lo que ofreció el secretario de Seguridad Alfonso Durazo cuando estuvo en la zona de Santa Rosa de Lima para poner la primera piedra del Instituto de Formación Policial Estatal.

Ese 22 de mayo habló de entre 450 a 600 elementos por cada una de las nueve regiones en Guanajuato, tomando la cantidad menor son 4,050, que no están.

Al final al ciudadano no le importa la cantidad de elementos, quiere resultados.

Todos se preguntan qué pasó y qué pasa en Guanajuato, es una tragedia nacional.

En el promedio de 10 años el crecimiento económico de Guanajuato fue del 4.2%, la quinta tasa más alta a nivel nacional, sólo detrás de: Aguascalientes (5%), Baja California Sur (4.8%), Querétaro y Quintana Roo (4.2%), según el reporte elaborado por la organización “México ¿cómo vamos?”, con datos del INEGI.

Por distintas razones ese boom económico ya no es tal, pero el riesgo es que no lo sea nunca más si no se garantizan pronto las condiciones de seguridad para todos.

El sinaloense Manuel Clouthier tuiteó así en la semana: “Urge que en Guanajuato no se pierda el control de la seguridad, porque al menos en la región de Celaya ya se perdió y habrá que recuperarlo. Si no lo hacen afectará tremendamente la inversión y la economía además de que la población sufrirá la opresión y el miedo”.

Poder Judicial, el relevo listo

El magistrado Héctor Tinajero Muñoz toma las riendas del Poder Judicial.

En sesión del 8 enero el Supremo Tribunal de Justicia que conforman 20 magistrados (10 civiles y 10 penales) se votará por su Presidente 2020-2021, y, como es fiel costumbre en este Poder, todo llega planchado con un candidato único.

La irapuatense Claudia Barrera Rangel presentó el jueves su Informe de Labores y se despidió, su tiempo como Magistrada civil termina el siguiente año así que no le alcanzó para aspirar a repetir como Presidenta del Tribunal para un segundo periodo de dos años, como sí lo hizo su antecesor, Miguel Valadez Reyes.

Otra vez en la carrera quedó el exprocurador Daniel Chowell Arenas, otro penalista tomó ventaja, Héctor Tinajero, de larga carrera en el Poder Judicial, cercano a Valadez, con respaldo tanto al interior como la venia de Palacio de Gobierno donde es bien sabido que desde hace mucho se palomea al bueno.

Héctor tiene claro que debe continuar con el fortalecimiento del -ya no tan nuevo- Sistema Penal Acusatorio, donde Guanajuato tiene buenas notas en el ranking nacional.

También se presume como primero en el Sistema Oral Mercantil. Y funcionan bien el Sistema Oral Familiar, la Justicia para Adolescentes y el modelo de Justicia Alternativa.

Pero el gran reto que va a enfrentar el Presidente del Tribunal es la transición de la Justicia Laboral que hoy se imparte en las Junta Locales de Conciliación y Arbitraje (Julcas) del Poder Ejecutivo y a partir de mayo 2022 será responsabilidad del PJ.

Los municipios ya donaron al PJ los terrenos donde se ubicarán las cinco sedes regionales y se están concluyendo los proyectos ejecutivos para iniciar construcción. Ya está lista la planeación del personal y equipamiento necesario y está disponible el presupuesto para comenzar a poner manos a las obras a partir del siguiente año.

Otro paso importante que el Magistrado se ha propuesto dar, es el de transparentar las sentencias difundiendo en el portal la versión pública de las mismas. Hoy en ese indicador el PJ de Guanajuato no ha salido bien evaluado y por eso recién firmaron un convenio con la organización México Evalúa que los asesora en la materia.

El Poder Ejecutivo y Judicial de Guanajuato tienen tiempo presumiendo los resultados del estudio “Hallazgos 2018” de México Evalúa que reporta que Guanajuato es la entidad con menor índice de impunidad, con un 87.6%.

“Todavía son niveles altísimos que tenemos que bajar”, señaló el gobernador Diego Sinhue en su mensaje este jueves en el Informe de la Presidenta del Tribunal.

Otro estudio de “Impunidad Cero” pone a Guanajuato en el lugar número 17 en impunidad de homicidios dolosos con 87.7%, uno de cada 10 se castiga. En 2018 se registraron 3,290 víctimas de homicidio y sólo 404 con sentencia condenatoria. Hubo otros 101 procesados por ese delito que recibieron sentencia absolutoria.

No es tiempo de presumir el no estar tan mal como otros, lo sabe Héctor Tinajero. “Nos toca tener jueces capacitados, disponibles, salas suficientes, capacidad”, dijo.

La otra gran chamba le toca a la Fiscalía, la de llevar a juicio a los responsables.

El Poder Judicial debe además dar un paso adelante en un esquema de evaluación y rendición de cuentas que sea transparente y claro para todos los ciudadanos.

El informe del jueves mostró que falta mucho por hacer, entre los asistentes quedó la impresión de un mensaje largo y sin sustancia, con pocos datos duros y comparables, y sí una lista de acciones ordinarias sin valor para el justiciable. Si bien hay un documento escrito con la información, se puede y se debe innovar.

Guanajuato tiene un Poder Judicial sólido y confiable, pero la exigencia es mucha.

El Zapotillo, toda la carne al asador

Ante la incertidumbre que priva en el proyecto El Zapotillo, esta semana el SAPAL y el sector empresarial de León tomaron la ofensiva para intentar que algo suceda.

El jueves el presidente de SAPAL, Jorge Ramírez Hernández, acompañado por el presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, fueron recibidos por Lázaro Cárdenas Batel, jefe de asesores de la Presidencia de la República.

Le expusieron el proyecto y la urgencia de concretar la obra que garantice el abasto de agua para León, Los Altos de Jalisco y la zona metropolitana de Guadalajara.

Cuentan que el michoacano reconoció la viabilidad técnica del proyecto así como el esfuerzo de los leoneses y el SAPAL en el manejo del agua. No les prometió nada concreto, pero sí apreciaron una postura clara de que el proyecto debe de avanzar.

El Presidente del Organismo Operador salió con la confianza renovada de que pronto pueda haber buenas noticias para resolver el conflicto, y darle para adelante.

Eso sí, será necesario seguir socializando el proyecto en varios de los espacios donde El Zapotillo no es bien visto (empezando por la Semarnat y su titular Víctor Toledo, y los pobladores de Temacapulín que son alrededor de 300 personas).

En enero se realizarán foros para escuchar las diferentes posturas y sectores, convocados por la Oficina de la Presidencia de la República en sedes por definir.

Lázaro Cárdenas y Blanca Jiménez, titular de la Conagua, fueron los primeros sorprendidos con el anterior foro que promovió la Semarnat y que se informó que tenía el objetivo de explorar alternativas para sustituir el proyecto de El Zapotillo.

En otra vía, integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) y de Concamin Bajío, que comandan José Arturo Sánchez e Ismael Plascencia, acompañados del presidente y el director general de SAPAL, Jorge Ramírez y Enrique de Haro, y de la titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Angélica Casillas, se reunieron el lunes 9 en Guadalajara con empresarios de Jalisco.

La comitiva leonesa y el Consejo Consultivo para la Innovación, Crecimiento y Desarrollo Sostenible de Jalisco, pactaron integrar un consejo biestatal con el objetivo de contribuir a socializar el proyecto con información técnica fundamentada.

Se trata de buscar acercar dos posturas opuestas. Y no olvidar que ya existe una presa construida en Cañada de Obregón a 80 metros de altura, lo que garantiza agua para León y Los Altos, no para Guadalajara que la requiere de 105 metros.

El súper delegado del Gobierno federal en Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez, es otro que coincide en que El Zapotillo es técnicamente viable, pero también que debe consensuarse con los afectados y buscar una salida negociada para todos.

Ya veremos si no se nos va el sexenio en el estira y afloja. Es hora de decisiones...