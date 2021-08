Balandronadas

Balandronada, bravuconada o fanfarronada, provienen del adjetivo, hoy desusado, baladrón (‘fanfarrón’), que a su vez describe a quién alardea de valiente; como Marcelo Ebrard.

Me queda claro que, bajo la consigna: “Al pueblo pan y circo”, este gobierno de la 4aT usa cualquier distractor para que “el pueblo sabio” no se dé cuenta de las estupideces que comete al desgobernar.

¡No!, no me mal interpretes estimado lector, no valido a los mal llamados “opositores”, cuya alianza contranatura festinan como niños en fiesta de cumpleaños. ¡Entendámonos!, no justifico al “amigo” de Marko Cortés, el payaso de Vicente Fox que cobró como presidente mientras sus entenados exhibían sus dotes de empresarios al amparo del poder, para enriquecerse, al tiempo que su mujercita se exhibía como un poder paralelo dejándolo a los ojos de propios y extraños como el presidente más mandilón de la historia, mientras traicionaba al PAN. Tampoco, aunque Marko Cortés con desvergüenza lo convierta en “aliado”, justifico al impresentable de Felipe Calderón, quién a mis ojos cometió cuatro pecados durante su administración: 1.- Traicionar la memoria de sus padres; la de su padre un hombre congruente con sus convicciones y la de su madre, a quién conocí, persona ejemplar y decente. 2.- Traicionar al partido Acción Nacional que lo encumbró, 3.- Traicionar al pueblo de México declarando una guerra que favorecía a los gringos, quienes hicieron negocio vendiendo y contrabandeando, con la complicidad silenciosa de Felipe, armas para que los mexicanos nos matáramos, y 4.- Hacerse pendejo y ser cómplice (por acción u omisión) de un criminal como Genaro García Luna (a quién también conocí), cuya actuación conformó lo que se conoce como narcoestado y dio pie a una de las administraciones más corruptas y sangrientas… Sin duda tampoco justifico la actuación de los priistas, corruptos por definición y también aliados de Marko, ni la de sus expresidentes; Ernesto Zedillo, vendedor de los ferrocarriles nacionales y artífice del Fobaproa, el fraude “legal”, pero inmoral, con el que endeudó al pueblo de México para salvar a los “banqueros”, trinquete que hoy nos tiene hipotecados y tendrá endeudados a nuestros hijos y nietos; menos justifico a Carlos Salinas, el magazo (un simple ladrón) que desapareció la Partida Secreta (Miguel de la Madrid –dixit-) y que, sirviendo a intereses extranjeros consolidó en México el neoliberalismo, entregando, junto con los de su ralea, los bienes nacionales al tiempo que abría las puertas al depredador capital extranjero, mientras los mexicanos empobrecíamos; y qué decir de EPN, el típico ladrón de “corbata y sonrisa”, hoy, al igual que Lozoya, protegido por la 4aT, “presidente” que permitió que sus colaboradores y correligionarios (también aliados de Marko) robaran, rompiendo records de corrupción que hartaron “al pueblo sabio y bueno” que condujo al Peje a la presidencia, convencidos por el discurso labioso y ramplón de su falsa lucha contra la corrupción; ¿no me creen?, cosa de ver sus protegidos, empezando por el impresentable, priista, salinista y antidemocrático Manuel Bartlett, sus hermanos recolectores de dinero no registrado, los corruptos asesinos de la L12 del Metro, el multiacusado Félix Salgado o el famoso, gracias a Brozo, Señor de las ligas y familia…

¡En fin!, el tema no son los mal llamados “opositores” (comparsas) de la 4aT y sus aliados, comandados por Marko Cortés, el tema es la “balandronada” de Marcelo Ebrard, ¡sí!, el mismo que huyó de México a París para evitar denuncias de corrupción por su (I)responsabilidad con la L12 del Metro y que gracias a YSQ regresó exonerado para ocupar la Secretaría del Mil Usos, mal llamada Relaciones Exteriores, encargada de comprar pipas para transportar gasolina (qué no ubico dónde quedaron), también de comprar vacunas que ocasionalmente no aparecen o se quedan guardadas en lugar de aplicarse y ahora de “despertar al tigre”, demandando a empresas fabricantes de armas gringas, bajo el infantil pretexto de hacer sus ventas en USA con prácticas comerciales negligentes e ilegales, a quienes se les da la gana; cito del periódico Los Angeles Times: “México demanda a fabricantes de armas de EEUU y espera una compensación económica millonaria.” Demanda con la que “el Secretario” que sin vergüenza aspira gobernar a México en el 2024, primero, espera lucrar con la muerte de mexicanos, pues no es el gobierno quién debe solicitar indemnización y segundo, pone en ridículo a la República al olvidar que: 1.- El contrabando de armas de USA a México, es responsabilidad de la 4aT y de nuestras inexistentes aduanas, 2.- Que los crímenes que se cometen con esas armas, son responsabilidad de los “mexicanos” que aprietan el gatillo y de la 4aT que se dedica a dar “abrazos” en lugar de cumplir con la ley y apresar a los malandros, y 3.- Que la pudrición inicia en México con un marco jurídico que beneficia al delincuente, un sistema judi$ial que frecuentemente otorga impunidad y un sistema político que muchas veces es cómplice de los delincuentes… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

