Basura con sonido musical

Imaginemos una comunidad donde la basura se encuentra por doquier. En vez de plantas, árboles, flores, sólo se ven latas, botellas, pedazos de fierro y madera y demás objetos que tardan años en desintegrarse. Montañas de desperdicios son arrojadas en el vertedero de Cateura en Asunción, Paraguay, donde más de 50,000 personas habitan seleccionando basura para sobrevivir. Los niños juegan entre los residuos y los lodosos caminos y otros más ayudan a sus padres en la recopilación de desechos; ninguno tiene acceso a la educación.

En estos tiempos de pandemia en los que empresas, negocios y servicios han tenido que reinventarse para no morir, este ejemplo de Cateura es de gran inspiración. No es que de repente les llegara una crisis emergente que les impulsó a vencer su triste y pobre situación pues las familias de Cateura se habían resignado a vivir en una situación crítica y desesperanzada. Hasta que un día de 2006 llegó un líder emprendedor recién graduado en Tecnología Ambiental que parecía hacer magia al transformar esa basura en instrumentos musicales. De las latas y demás desperdicios surgieron violines, violas, cellos, contrabajos, guitarras, flautas, saxofones, trompetas e instrumentos de percusión. La pasión del profesionista Favio Chávez por la música y sus conocimientos en alternativas sustentables a problemas ambientales, transformó la vida de cientos de niños y jóvenes y de sus familias al formar la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura. Comenzó a dar clases de música, simplemente para mantener alejados a niños y jóvenes del vertedero y ofrecerles nuevas posibilidades. Por increíble que parezca, de esos desperdicios que nadie quiere, brotan notas de música clásica, música latinoamericana y hasta música de los Beatles, entre otros. En 2013, la Orquesta de Instrumentos Reciclados hizo su primera visita a España y consiguió llenar el Auditorio Nacional de Madrid en un recital al que asistió la Reina Sofía.

Hacer instrumentos musicales de residuos ayuda a concienciar sobre el medioambiente y el reciclaje y sacarle provecho a la basura. Pero el objetivo primordial de la Orquesta es la formación de estos niños y jóvenes quienes encuentran un futuro esperanzador y motivación para estudiar y tener oportunidades para mejorar su futuro.

En 2014 la Orquesta se presenta en Amsterdam. Con sus sencillas camisas blancas y pantalón negro las y los integrantes interpretan la 5° Sinfonía de Beethoven provocando gran emoción en los espectadores. El director Chávez emitió un breve discurso diciendo: “Aún en situaciones desfavorables no puedes dejar de soñar, no tener nada no es excusa para no hacer nada”. La más pequeña integrante de la Orquesta narra que ella al tocar su instrumento y escuchar la música olvida el feo lugar en el que habita y en su mente lo transforma en un lugar hermoso que reverdece y se llena de flores. La música, como bien dice Chávez, puede cambiar vidas. Este es un gran ejemplo de lucha contra la adversidad en el que en palabras del mismo director: “El mundo nos envía basura, nosotros le devolvemos música".

