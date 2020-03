Bien, por ustedes

Cuando parar no es una opción, la creatividad se pone a prueba. Es una realidad que la pandemia del coronavirus nos ha obligado a hacer diversos cambios en nuestras vidas; algunos de los cuales seguimos sin acostumbrarnos, pero que son necesarios para salir adelante.

Es también un hecho que lo ideal será que nos mantengamos en casa para evitar un contagio del cual nos estaríamos arrepintiendo posteriormente.

Pero, sabemos que para muchos de nuestros parientes, amigos y conocidos parar no es económicamente posible, y por eso es que ahora han comenzado a idear nuevas formas de atender a sus clientes, respetando las medidas de salud exigidas.

Por ejemplo, el fin de semana en redes sociales me encontré con una inmobiliaria, cuyos vendedores ofrecían al cliente llamarle a través de videollamada para hablar y mostrarles los detalles de las viviendas ofertadas, y posibles nuevos hogares.

Otro caso que me pareció interesante es el de un restaurante que te ofrece paquetes con los ingredientes necesarios para que tú mismo hornees tu pizza desde casa.

Otro caso es el de una carnicería, que por medio de su cuenta en Facebook ofrece paquetes de diversos tipos de carne para que la gente los reciba en casa al menos una o dos veces por semana.

El último es el de un mercado en la ciudad de León que ofrece hacerte el super y entregarlo a domicilio o que pases por él, pero sin la necesidad de andar de un puesto a otro.

Enhorabuena por todo esos emprendedores que han puesto a prueba una vez más su ingenio para mantener su empleo y el de todos sus colaboradores, y que ahora están ofreciendo una alternativa adecuada respecto a las circunstancias de la pandemia que nos ha obligado a estar el mayor tiempo en casa.

Difícil

No, no es que sectores como el de la construcción no comprenda que es momento de hacer una pausa en la industria, pero es que no olvidemos que desde el año pasado viven una recesión.

La caída en obra pública fue uno de los factores para que desde el año pasado el sector viviera uno de sus momentos más complicados, provocando la pérdida de 7 mil 568 empleos.

En la actualidad, y al menos hasta el inicio de esta semana, los constructores continúan trabajando en obras públicas y privadas de Guanajuato, pero bajo un protocolo que realizó la CMIC a nivel nacional, el cual debe de ser aplicado en cada una de las delegaciones para evitar el contagio de sus empleados.

Una de las peticiones de la CMIC en Guanajuato, que dirige Javier Padilla Guerrero, es que la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (SICOM), y la Comisión Estatal del Agua es que no detengan sus licitaciones.

Asimismo, la Secretaría de Infraestructura por ejemplo ahora ofrece por internet estimaciones digitales, herramienta que les permite gestionar ante la SICOM su pago de sus estimaciones de forma digital.



A esperar

Luego de terminar la contingencia, que esperemos sea pronto, muchas cosas cambiarán, entre ellas la cantidad de personas que no podrán mantener sus trabajos, pues aunque el industrial buscará hacer el mayor esfuerzo, muchos se quedarán en el camino.

Ayer platicando con unos administradores de plazas comerciales, compartían su preocupación porque algunos han decidido suspender temporalmente sus negocios. Mantenerse en las plazas comerciales no es seguro, debido a lo difícil que será para ellos regresar después de la pandemia, y cumplir inmediatamente con pagos de luz, agua, teléfono, internet, sueldos y pago a proveedores; una vez que esto termine la situación no mejorará de un día para otro, comentaron.

Estos casos que les comentamos no son de los grupos de ropa trasnacionales, son de empresas locales dedicadas a la fabricación de calzado o comercialización de ropa, o bisutería para mujer.

Esperemos que sean los menos los que se tengan que ver obligados a cerrar, los emprendedores y empresarios siguen a la espera de conocer qué opciones de financiamiento ofrecerá el Gobierno federal para sopesar la situación.