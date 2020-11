Bloque vs. PEF 2021

La Alianza Federalista de los 10 gobernadores rebeldes reprocha que, al ritmo de “estas son las mañanitas”, la Cámara de Diputados “madrugó al pueblo para consumar la infamia presupuestaria 2021 al votar a favor de un presupuesto injusto”.

AMLO, FELICITADO

El gobernador Diego Sinhue no dejó pasar el cumpleaños del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para enviarle felicitación y sus mejores deseos. Lo mismo hizo la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández, y le llovieron las críticas.

DIEGO VS. MORENA

De la solicitud de deuda por $5,000 millones y el incremento al 3% del Impuesto Sobre Nómina (ISN), la bancada de Morena en el Congreso del Estado ya le dijo que se apriete el cinturón y que con ellos no cuente, aunque tampoco los necesita.

MC, SE AGRUPA

Movimiento Ciudadano celebró en León la sesión de su Consejo Ciudadano Estatal, al que asistió su fundador y líder moral, el senador Dante Delgado, en la que se definieron varios nombramientos, el más llamativo el del abogado ex priista, Jorge Luis Martínez Nava, del equipo del ex embajador y ex legislador Pancho Arroyo.

ARROYO, PRESENTE

Aunque oficialmente Arroyo no ha dejado el PRI, y ha dicho una y otra vez desde que terminó su labor como Embajador en Uruguay, que está retirado de la política, el coqueteo con MC es evidente para, más que su regreso a la escena pública, darle juego a los suyos que pudieran quedar descobijados en las candidaturas del PRI.

EL PRIMER PASO

Otro movimiento del arroyismo es la presencia de Erika, hija de Pancho, como integrante del Consejo Consultivo Ciudadano de MC. Aunque ella dijo que participa en un órgano de carácter ciudadano, y no de partido, a invitación de su amigo, otro joven ex priísta, el leonés Luis Andrés Álvarez, es un proyecto del partido naranja.

EL DESAYUNO

Dante desayunó con un grupo invitados por Alejandro Torres, entre ellos: Rocío Naveja, presidenta del Observatorio Ciudadano de León; Dessire Ángel, directora de Coparmex León; los empresarios Guillermo Reyes, Alejandro Arena, Luis Fernando Gómez; Maribel Llamas, David Herrerías, José Luis Palacios, Paulino Lorea, etc.

ENTRE AMIGOS

Otro comensal fue Pancho Arroyo, pero no es uno más, con el priísta Dante y Rodrigo cenaron el jueves pasado en el Rincón Gaucho Tradicional. Circuló una foto de cuando saludan a Jorge Marcelino Trejo, aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía leonesa, a quien se encontraron de manera casual en el mismo sitio.

PROYECTO CIUDADANO

El senador Delgado, acompañado de Jorge Álvarez Máynez, secretario de la Comisión Operativa Nacional y de Rodrigo González, coordinador en Guanajuato, aseguran que quieren ir en serio en la elección del 2021 y para ello pretenden construir un proyecto con voces ciudadanas en cada municipio y distrito electoral.

MUCHO POR HACER

MC es hoy un partido marginal en Guanajuato, no gobierna ningún ayuntamiento y cuenta con un diputado local plurinominal, Jaime Hernández Centeno (más identificado de lado azul que en la oposición), quien no faltó a la cita con el líder; y con un diputado federal gracias a la alianza con el PAN, Ariel Rodríguez Vázquez.

OTROS NOMBRES

Para fortalecer la estructura de MC también se nombraron a: Karina Alejandra Moreno Soto, secretaria de Gestión Social; Hilda Margarita Jiménez Aguirre, secretaria de Agenda Progresista e Igualdad Sustantiva, y Alfredo Pérez Noria, secretario de Asuntos Jurídicos, este último fue antes asesor electoral del PRD.

CANNABIS, REGULAR

En reunión de las comisiones unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos del Senado, avanzó la iniciativa de Ley Federal para la Regulación del Cannabis. Participaron las senadoras Malú Mícher, Antares Vázquez y Alejandra Reynoso.

MUJERES PRIMERO

Con el hashtag #EsHora y “RegularYa Malú destacó en en un tuit: “Haremos una reforma integral con perspectiva de salud, justicia social y derechos humanos”. En su intervención pidió prioridad para mujeres campesinas marginadas en el otorgamiento de licencias para producción y comercialización de la marihuana.

PAN EN CONTRA

En contraparte la senadora panista leonesa, Alejandra “La Wera” Reynoso, acusó que el dictamen es incongruente y solicitó que no se vote en fast track. “No considera la parte preventiva, lo cual me parece muy grave, se echan la bolita entre la Ley Federal de Regulación del Cannabis y la Ley General de Salud”, comentó.

COSAINCEG, NOVEDADES

Diego Sinhue tomó protesta ayer a los nuevos consejeros que deciden el destino del Impuesto Sobre Nómina. Se trata de Ricardo Garrido y Luis Gerardo González, de los consejos empresariales de San Miguel de Allende y de León. También al jefe de gabinete, Juan Carlos Alcántara, quien deja la secretaría técnica en Enrique Ayala.