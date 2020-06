***BUENA NOTICIA

La captura ayer en San Luis Potosí de Noé Israel “El Puma”, fundador del Cártel Santa Rosa de Lima pero al parecer ahora colaborador de otro grupo, es una buena noticia para Guanajuato al presumirse como un factor de violencia y poder.

***EXPECTATIVA

La vocera de Seguridad del Estado, Sophia Huett, asegura que es “fundamental para disminuir la violencia”. No tardaremos en ver si eso es así, porque ya de otras capturas hemos conocido y el horror no sólo no se detiene sino que está peor.

***PUNTO A LA FGR

Otro dato alentador es que la captura se da por una orden de aprehensión de la Fiscalía General de la República, justo cuando hay actores que se preguntan sobre su papel en el combate al crimen en Guanajuato.

***EL OPERATIVO

Hay que esperar a la vinculación o no a proceso de los detenidos por el cateo en San Isidro de Elguera -Celaya-, entre ellos las señaladas como madre, hermana y prima del líder del CSRL, para ver si realmente se trató de un operativo exitoso o no.

*LAS OPERADORAS

Al presumirse como operadoras financieras de un grupo criminal se entendería que se trata de un delito de delincuencia organizada, pero la Fiscalía General de la República (FGR) no toma el caso, lo deja en la cancha de las autoridades locales.

*LAS FISCALÍAS

La orden de cateo la autorizó el Poder Judicial del Estado a la Fiscalía General del Estado (FGE), quien contó con el apoyo de fuerzas federales para llevarlo a cabo.

*UN GRUPO LOCAL

Sophia Huett dice ante medios nacionales que el Cártel Santa Rosa se autodenominó así, pero en sentido estricto de la definición, por su nivel de actuación se trata de un grupo delictivo local. Al final el nombre es lo de menos, lo importante, como ante cualquier otro grupo criminal, es combatirlos hasta su desarticulación.

*LA CONFUSIÓN

Además la información respecto a los detenidos y liberados provocó confusión. Efectivamente los cinco capturados tras el cateo permanecen en prisión preventiva.

*LA LIBRARON

Pero de los otros 26 capturados supuestamente por los disturbios del sábado, siete estarían detenidos, 12 siguen su proceso en libertad, igual que 7 por ser menores. Al final a ninguno se le probó lo que Huett deslizó el lunes como posible “terrorismo”.

***PRI, TOMADO

La sede del Comité Directivo Estatal del PRI, en Paseo de la Presa de la Capital, sigue tomada desde el 4 de junio por un grupo de militantes afines al excandidato a la gubernatura en 2018, Gerardo Sánchez, en pleito casado con la dirigencia interina que encabezan la potosina Ruth Tiscareño y el leonés Alejandro Arias.

*LA RENOVACIÓN

El Comité espera que la denuncia penal que ya presentaron haga su parte y, mientras tanto, trabajan en sedes alternas para completar los procesos de renovación de estructuras que aún faltan: el Consejo Político Estatal, cuya convocatoria está cocinándose, y, por último, la elección del Comité Estatal.

*POR LA PARIDAD

El viernes el Comité Estatal entregará nombramientos a nueve mujeres para ocupar Secretarías, con eso cumplirán con el 50-50 de género en su integración. Entre ellas dos exalcaldesas: Petra Barrera, de Santa Catarina, y Alicia Villanueva, Manuel Doblado. También va la excandidata a la Alcaldía en Salamanca, Coral Valencia.

***SE VA OTRO

Las cabezas siguen rodando en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato. Esta vez fue el turno de Juan Segoviano Tovar, que por cuatro años y cinco meses ocupó la Dirección de Protección Civil. En su lugar, queda Israel Martínez, quien anteriormente fungía como Coordinador Operativo.

*ENFRENTAMIENTOS

Segoviano Tovar destacó estos últimos años años por enfrentarse a elementos del Cuerpo de Bomberos, que en dos ocasiones realizaron protestas públicas y hasta una huelga, se habló también de que la falta de resultados sería uno de los factores que explicarían su salida.