*** BUENAS NOTICIAS

En CDMX Diego Sinhue recibió un reconocimiento por el primer lugar en el Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social y anunció la Hannover Messe y la Reunión Anual de Industriales del 9 al 11 de octubre en León.

*** MAL PARADOS

Pero no todo fueron buenas noticias, el periódico El Financiero publicó una encuesta que evalúa al Gobierno de Guanajuato con la peor opinión de la manera en que trata la seguridad pública.

*** PARA REFLEXIONAR

En la aprobación general de gobierno Diego se ubicó en el lugar 22. En cómo enfrenta su Gobierno los temas económicos en el 26 y en seguridad el 32, ahí sólo 8% lo considera bien o muy bien.

***PRIETO, ADIÓS

Ernesto Prieto no se fue por voluntad de la coordinación de la bancada de Morena en el Congreso, lo cierto es que sus compañeros lo orillaron a la salida. Le exigieron convocar y la votación fue tres a dos.

*TRAS BAMBALINAS

Lo presentaron como un relevo terso, que no lo fue tanto. Hubo hasta Notario Público y representantes de la Comisión Nacional de Honor y Justicia para evitar cualquier contratiempo. Ernesto difundió un video para decir que es su deseo buscar un cargo de partido, pero no puede ser dirigente y diputado.

***PASTOR TRICOLOR

Ahora toca el turno de los priístas en el Congreso Local que con cuatro diputados andan echos bolas y nada han dicho respecto a la continuidad o el relevo de su pastor, el colmilludo abogado Pepe Huerta.

*SE HACEN BOLAS

El acuerdo inicial de los priístas, cuando eran tres diputados, era el de una coordinación rotativa anual, primero Pepe, luego Hugo Varela y cerrar Celeste Gómez; de última hora llegó por repechaje Lupita Guerrero y cambió los equilibrios, pero quedaron en el entendido de revisar cada año el tema. Huerta, con el apoyo de Lupita, piensa en quedarse el resto de la Legislatura, pero falta qué digan los otros.

***HÉCTOR EN EL PAN

El alcalde Héctor López pasó lista con la militancia panista en la tradicional reunión de los lunes por la noche en el Comité Municipal, a la que acudió para presentar un resumen del I Informe de Gobierno. Más que datos duros (repitió los videos) fue a cerrar filas con su partido para que salgan en su defensa.

*LA SOMBRA DE MORENA

El jefe estatal, Román Cifuentes, habló antes sobre plantarle cara a Morena, salir sin miedo a confrontarlos en el debate público por sus tantas fallas. Héctor optó por decir que: “De la competencia no se habla ni bien ni mal, simplemente no se habla (y hasta alzó la voz), hay que hablar de nosotros...”

*LA PETICIÓN

Héctor fue directo a pedirles a sus compañeros que le ayuden a difundir los resultados de la Administración Municipal: “Siempre habrá críticas que quieran dividirnos, que no proponen nada, no hay que darles atención. Las buenas noticias no se guarden y las malas no se magnifiquen”, expresó. Respecto a la seguridad sólo refirió: “No estamos cerrando los ojos ni echando las campanas al vuelo”.

*EL HIMNO

Al final, el Alcalde hizo pasar al frente del auditorio, a su lado, al gabinete y a los regidores que lo acompañaron (asistieron Jared González, Ana Esquivel, Olimpia Zapata y Ana María Carpio, las tres primeras militantes azules), para hacerles un reconocimiento y cerrar cantando todos el himno panista, aunque la gran mayoría del equipo directivo del Municipio no son militantes y pocos lo entonaron.

***FRENTE ANTI-ÁLVAR

Hoy está convocada la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso y en el orden del día está el discutir la propuesta de punto de acuerdo de los diputados del Verde y de Morena para exhortar al Gobernador a remover al secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca.

*VA PA’ ATRÁS

El detalle es que ni Morena ni el Verde tienen representantes en esa Comisión, así que no votan. Vanessa Sánchez, del PVEM, insistirá en que el presidente de la misma, el panista Rolando Alcántar, no participe por declaraciones previas en las que adelanta su postura. De cualquier manera son tres panistas, uno del PRI y otro del PRD, así que el exhorto como tal es un hecho que no tiene futuro.