Buscando opciones

La autoridad, sirve para cuidar o salvaguardar y proteger un estado -no necesariamente de una nación- a través de ejercer autoridad sobre otros, en la búsqueda del cumplimiento de reglas establecidas y acordadas. Cuando leo esta palabra de reglas me pregunto ¿para qué sirven las reglas? Mi sentido dice que, para llegar a un objetivo, individual o común; las reglas me hablan de procesos que me facilitan desde la convivencia hasta mi diario vivir. Si este proceso está bien entendido, entonces, pagar peaje en una caseta me asegura que éstas, tengan mantenimiento y seguridad ¿qué pasa si no es así? ¿qué ocurre si esta “tomada” por personas que cobran para otro fin? ¿Qué sucede si no está con el adecuado mantenimiento? ¿y, si están bloqueadas? ¿qué pasa si tienen “estrellas de hierro” para destruir las llantas del vehículo? quién las protege -nos- si ahí ¿roban y asaltan? Justo en ese momento, es donde “debería” entrar la autoridad y ejercer su poder para poner orden, control eliminando y reduciendo estas anomalías; aplicando la regla acordada ¿estoy siendo clara?

Otro ejemplo sería: tengo un negocio, si usted pago impuestos y derechos para poder trabajar conforme lo dicta y estipula la autoridad ¿qué ocurre si llegan unas personas y me dicen que les pague a ellos para que mi negocio pueda estar abierto y operando? ¿debo de dejar de pagar mis impuestos y cederles a ellos ese pago? ¿quién o cuál es la autoridad? ¿La que establece el estado o la que me intimida con una pistola? ¿debo de pagarles a los dos? Si la autoridad fue decidida por una mayoría, a través de un sistema democrático por medio del cual se acordó llevar o dirigir a nuestra sociedad entonces esta AUTORIDAD es quien debe de ejercer y hacer valer su derecho o la de las personas “con pistolas” -por llamarlas, malamente de alguna manera- las que tienen el control de protección y orden hacia la sociedad ¡Vaya usted a saber¡

La AUTORIDAD debe en su momento de proveerse de las herramientas necesarias para hacer cumplir su derecho y prevenir además que estas situaciones -y otras más-estén dentro de control. Cuando la autoridad, se achica o pulveriza o desmorona por algunas o muchas razones, situaciones, acontecimientos deja de cumplir su función; debo decir que esta autoridad ya no es competente, ni útil pues NO sirve para la función básica que fue creada. Por lo que ya no existe razón de ser, ni objeto para tenerla, ni que cobre impuestos, menos devengue salarios ¿pues de qué cobra? Entonces, amable lector debo de preguntar si en una ciudad, todos los días hay asesinatos, violaciones a los derechos básicos humanos -no los que establecen esa sarta de pendencieros de CNDH que protegen al delincuente- avenidas y calles sin luz, con agujeros; robos a mano armada, personas que reclaman pagos a negocios establecidos, semáforos descompuestos, carencia de espacios de recreación, sistemas deficientes de salud más un larguísimo etcétera ¿tengo autoridad? La respuesta se da por si sola: NO entonces ¿qué hace el gobierno actual? ¿de qué nos cobra? ¿para qué los tenemos? ¿no será momento de que cada quién se organicé como pueda y se proteja como decida? Hoy en mi país existe una mermada autoridad que ha sido consumida por el caos. Sus promesas y habladas no convencen ¿qué sugiere? ¿cada chango que cuide su maroma? O, qué tal si ¿nos cambiamos de zoológico? Cuénteme, usted qué opina...