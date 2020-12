Campanas políticas al vuelo

¿Cuántos presidentes, senadores, gobernadores, diputados, alcaldes, habrán cruzado el pantano sin mancharse?”

Respuesta incómoda

Los analistas conspicuos y otros que no lo son tanto, al momento de saberse que operará una alianza entre partidos para enfrentar a Morena y tratar de ganarle la mayoría en el Congreso, se dedicaron a aplaudir.

Es su visión, están en su derecho. Sin embargo los ciudadanos comunes, no ilustrados ni expertos en la ciencia política, tenemos en todo momento la capacidad de reflexionar al respecto y ventilar lo que consideramos sospechosas dudas.

Primera: no hay en los coaligados temporalmente un código de conducta ni a corto y menos a largo plazo. No, de ninguna manera se trataría de que renuncien a sus principios, pero al menos coincidir y convenir en diez, veinte o más puntos ideológicos y prácticos que se impulsen para corregir el autoritarismo del régimen actual.

Segunda: proyectar una estrategia con visión de futuro en la que reconozcan mínimamente sus excesos anteriores en el ejercicio del poder y que representen corrección. Tampoco se pretende realicen especie de examen de conciencia que en política se antojaría absurdo para muchos; pero que aflore una autocrítica o guía en donde se privilegien el bien, la justicia y la libertad del pueblo.

Tercero: se carece de programa para la acción. Lo que ahora se ha expuesto por los aliancistas, es el compromiso de ganar por ganar y tratar de arrebatar, en las urnas, la mayoría congresional a Morena. La clave, se ve, se advierte, es rendirle tributo a Pitágoras.

Mientras eso aflora o se perfila, los coaligados muestran la pura conveniencia. En tanto los dardos publicitarios han salido a relucir. No hay, hasta ahora ni la mínima propuesta, de ningún partido, sino una nebulosa de ideas y, eso sí, ataques a diestra y siniestra.

Como la ética y la dignidad en la política "a la mexicana", no se practican ahora, nadie tiene escrúpulos.

Y en ese torbellino de promocionales se presentan a no pocos políticos vivales y a un pueblo tolerante y agachón.

Se podrá argüir que cada organismo puede operar con libertad sus tiempos en los medios. Sí, es cierto. Lo que resulta absurdo y se ha de ver descomunal, reñido con la verdad, es que se presuman para ganar votos, mentiras como que el PRI, nos dio a los mexicanos carreteras. No, nada nos dio. Las pagamos con nuestros impuestos y lo peor es que siguen siendo fuente de ingresos porque las hay de cuotas carísimas.

Morena, en sus mensajes ataca con virulencia a personajes y partidos que juzga sus enemigos irreconciliables; pretende pero ya, descalificarlos por adjetivación. Fueron los que destrozaron, robaron y saquearon al País, dicen.

Y en ese torbellino propagandístico, toca terrenos del absurdo el que Morena lance toda su estrategia en contra de aquellos a los que atribuye la destrucción de México, pero que eran sus compañeros de viaje, amigos, socios políticos. ¿Cuándo los morenistas se hicieron una sanación para tornarse buenos?. Porque la verdad es que se nutrieron del poder que ahora condenan. De allá llegó el mismo AMLO, que fue priísta, perredista y quien nunca ha expuesto de dónde obtuvo recursos para hacer una campaña de catorce años.

Cuántos, hombres y mujeres, dieron el salto en el trampolín político, ¿antes eran malos y ahora la 4T los hizo buenos?.

Esas ruedas de molino como las mediocres promociones del PAN y PRD, no nos dicen otra cosa más que la política en nuestro País, sigue siendo juego de intereses.

¿Qué falta? Que los mexicanos, pero sobre todo ciudadanos y ciudadanas, seamos actores conscientes y actuantes para decidir libremente, sin manipulaciones ni engaños, nuestro destino.

Nota marginal: se me ha preguntado si es malo recibir el dinero que reparte el Gobierno. Respuesta: ¡No, para nada! Recíbanlo; es "lana" del pueblo mismo. Lo absurdo sería que otros vivales se lo robaran. Pero no condicionen a ello sus ideas y menos su voto, ya que la libertad no se compra ni se vende.