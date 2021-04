Campañas y vacunas

Lo que esperan los ciudadanos

El ciudadano en la calle no espera campañas, sino la vacuna contra el COVID-19.

En León el arranque electoral coincidió justamente con la esperada jornada de vacunación COVID para mayores de 60 años cuyo primer día fue todo un caos, y que terminó por extenderse hasta el viernes porque las 147 mil dosis no se terminaron. De hecho sobraron 17 mil que no han dicho cuál será su destino.

Las campañas que para alcaldías y diputaciones federales están en marcha y para los 22 distritos locales inician el día 20, irán ‘calentando motores’ con el paso del tiempo, los dimes y diretes entre candidatos, las propuestas y los debates en puerta.

El reto de los candidatos será aterrizar propuestas y proyectos concretos. Al electorado ya no le dicen nada las promesas de más seguridad, empleo, bla, bla.

Una positiva coincidencia entre los candidatos a la Alcaldía de León ha sido una verdadera apuesta por la prevención del delito y el combate a las adicciones.

Ya veremos qué tanto entusiasmo logran despertar en el electorado que al final está más preocupada y pendiente de cuándo completarán su esquema de vacunación.

No hay que olvidar que todavía hay municipios donde no ha llegado la primera dosis (Apaseo el Grande, Abasolo, Dolores Hidalgo, San Felipe, Juventino Rosas, Moroleón, Pénjamo, Uriangato y Valle). En Irapuato y Celaya falta completar los de primera. Mientras que la segunda vuelta apenas comenzó en pocos municipios.

La promesa del Gobierno federal es que al 20 de abril todos tengan la primera.

Pero eso es apenas para adultos mayores de 60 años, el resto de la población hoy nadie se atreve a dar una fecha de cuándo pudiera estar la mayoría inmunizada.

Lo más triste de todo esto es que ni siquiera tienen hoy completo su esquema de vacunación la totalidad del personal de salud de instituciones públicas y privadas.

Y ni hablamos de otros sectores vulnerables que debiera de ser prioritarios y son ignorados, por ejemplo: personas con enfermedades crónico-degenerativas, personal de cuerpos de emergencia, agentes de Seguridad Pública, maestros, etc.

La coordinación entre Federación y Estado para la vacunación, no más no cuaja. En León los ciudadanos fueron las víctimas de los puntos de vista encontrados, por ejemplo para aplicar o no la vacuna en segundas dosis y lo mismo cuando el Secretario anunció que los que cumplían 60 años en 2021 podían recibir la vacuna.

Tampoco se pusieron de acuerdo y cambiaron una y otra vez las señales de la fecha de inicio a los 7 municipios donde están vacunando desde el jueves por la tarde con la vacuna Sinovac (Purísima del Rincón en primera dosis, y en segunda dosis San Francisco, Silao, Ocampo, San Diego de la Unión, Cuerámaro y Manuel Doblado).

Y para colmo los gobiernos locales y la iniciativa privada en todo el País siguen sin la posibilidad de comprar la vacuna para acelerar el proceso en toda la población.

Marko, Delgado, Anaya, espaldarazos de campaña

En lo electoral lo más importante fue el tropezón de Morena a quien le ‘tumbaron’ en el Instituto Electoral 11 planillas, entre ellas la de Salamanca, y ahora prende las veladoras en espera de que el Tribunal Electoral resuelva sus impugnaciones.

El PAN arranca sin contratiempos sus campañas a las alcaldías. Sus candidatos en el corredor industrial no se confían de la ventaja y arrancaron con intensidad. Para respaldarlos hizo gira el presidente nacional, Marko Cortés, quien acompañó en actos de campaña en León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Guanajuato y San Miguel.

En León Alejandra Gutiérrez mandó desde el primer minuto el mensaje que no hay tiempo para relajarse y lo hizo con una transmisión en vivo de 24 horas consecutivas de actividades. El resto de la semana mantuvo una agenda cargada.

Para este lunes se espera la visita del excandidato presidencial Ricardo Anaya en León, aunque no se ha confirmado cuál será su agenda pública y menos privada.

Mario Delgado, jefe de Morena, estuvo ayer de pisa y corre en León para respaldar la candidatura de Ricardo Sheffield en León, donde esperan les vaya bien, todos dicen que están para ganar pero estarían muy contentos con una copiosa votación.

Mandó una señal en falso de que tendría un encuentro con liderazgos del partido en un salón y, sin reflectores, visitó Las Joyas con Ricardo. Hay temor a los reclamos.

PAN se ‘moreniza’

En donde sí ‘patinó feo’ el PAN Guanajuato fue con las candidaturas a las diputaciones locales cuya lista debió modificar porque apenas se enteraron que no pueden postular para la reelección en un distrito distinto al que hoy representan.

El 4 de abril presumieron muy puntuales sus registros, hasta que el IEEG les observó que estaban mal. Así que tenían hasta ayer para corregir su enredo.

En León solamente Cristina Alcalá (VI) y Luis Ernesto Ayala (III) permanecieron sin modificación. Los otros cuatro se ajustaron: Miguel Ángel Salim (XXI), Rolando Alcántar (XI), que repiten; y los nuevos Aldo Márquez (V) y Martha Hernández (IV).

Para no mover más la lista el sacrificado fue Paulo Bañuelos, en Celaya, lo bajaron del XVI, llega Martín López, subsecretario de Gobierno del Estado. Paulo terminará la Legislatura el 25 de septiembre y ya veremos si tiene un premio de consolación.

Lo cierto es que Paulo nunca estuvo en los quereres del PAN Estatal.

Con este papelón el PAN ahora sí se parece a Morena. Así se despide en próximos días de la presidencia interina del Comité Estatal el irapuatense Lalo López Mares y regresa de su licencia, y con plurinominal federal asegurada, Román Cifuentes.

San Lázaro, guerra por tres distritos

En la batalla por San Lázaro en Guanajuato la ventaja sigue siendo para el PAN.

La medición de Massive Caller publicada este 8 de abril le da al PAN ventaja en los 15 distritos electorales, pero Morena está en la pelea directa al menos en tres de ellos: el 10 (cabecera Uriangato), el 13 (Valle de Santiago) y el 14 (Acámbaro).

En el 10 la contienda es entre la panista alcaldesa con licencia de Salvatierra, Alejandra Lanuza, y por Morena Pedro David Fonseca. El 13 por el PAN Rocío Ambriz y por Morena Emmanuel Reyes, quien ya ganó ese distrito en 2018 (aunque en esa elección como perredista postulado en la coalición con el PAN y MC).

Y en el 14 es Esther Mandujano Tinajero del PAN frente a Luis Antonio Magdaleno, el diputado local que ganó, cobró y votó como un panista y luego brincó a Morena.

Algunos de los distritos federales en los que el PAN refleja una amplia ventaja son: el 3 donde el candidato es Fernando Torre Graciano y por Morena Édgar Omar Chico; y en general en los cuatro de la ciudad zapatera. También el 9 de Irapuato entre el panista Jorge Romero Vázquez frente a Diana del Rosario Paco Argüello.

En el 8 que es el único de la alianza “Va por México” (PAN-PRI-PRD) el panista Justino Arriaga reporta 53% frente a 38% de Alberto Reyna Bravo, de Morena, candidato que por cierto también se subió al barco de último momento.

Y es que Morena presentó en su lista como candidato a Ramón Villegas, candidato del PAN a la alcaldía de San José Iturbide en 2018 y precandidato en el 2021. Pero al final el profesor apareció como candidato a la Alcaldía pero por Nueva Alianza.

Tal vez con la confianza de esa ventaja Justino se echó para atrás en pedir licencia como diputado federal y pidió a su coordinador, Juan Carlos Romero (quien tampoco solicitó licencia) permanecer para la discusión de la Ley de Hidrocarburos.

Morena, no aprenden

En la ‘congeladora’ están sus candidatos en Apaseo el Grande, Celaya, Cortazar, Cuerámaro, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Moroleón, Pueblo Nuevo, Victoria, Salamanca y Tarimoro. Eso sin contar con San Francisco del Rincón en donde Morena ni siquiera presentó registro. Sin campaña hoy en 12 de 46 es duro golpe.

La telenovela ya la conocemos todos. Morena siempre en problemas internos define candidaturas al cuarto para las doce y presenta registros contrarreloj. El IEEG se pone quisquilloso y aplica la ley a rajatabla por expedientes con alguna falla. Después Morena acusa complicidad de la autoridad electoral con el PAN-Gobierno.

Morena lo complicó todo porque nunca definió siquiera el género de sus candidaturas. Un manoseo que advertía que lo peor estaba por venir. Y así fue.

La realidad es que Morena llevó su crisis al límite. Cinco horas antes del registro ante el IEEG el jefe nacional, Mario Delgado, avisaba a Beatriz Hernández, la alcaldesa de Salamanca, que no sería candidata otra vez, sino César Prieto.

Betty ya está en campaña pero por el PT. Isaac Piña, del PAN, el más contento.

En Celaya estiraron la cuerda intentando convencer al exalcalde priista Leopoldo Almanza, que no aceptó tal vez sabiendo la bronca en que se metía, y optaron por el doctor Antonio Chaurand, su candidato en 2015 y el más posicionado del resto.

Pero ya registrado su partido lo sacrificó para cumplir con la exigencia de paridad de género y subir a la académica Carmen Castrejón, pero ya no cumplieron requisitos.

Y en la Capital del Estado, donde Morena tenía una buena opción de ser competitivo, de última hora cambiaron de género y dejaron vestido y alborotado a Beto Loya que buscaba la revancha para registrar a la exlíder sindical académica de la Universidad de Guanajuato, Carmen Canchola, quien también sufrió un revés.

En el mismo lío está Morena ayer sábado 10 que venció el registro para los 22 candidatos a diputaciones locales; perfiles como el empresario Luis Ernesto Ruiz, en León, ya les dijeron que mejor ‘no gracias’, que no ve condiciones para competir.

Irapuato, arranque disparejo

El periodo electoral en Irapuato, como en otros municipios, no empezó parejo, pues hubo quienes iniciaron al primer minuto y otros que tardaron hasta cuatro días para comenzar su andar de convencimiento al electorado, hasta esperar el aval del IEEG.

Los candidatos del PAN, PRD, PRI, Movimiento Ciudadano, Verde, Redes Sociales Progresistas y el independiente empezaron desde el lunes, algunos más en grande que otros, pero el PT y Morena tuvieron que esperar hasta el jueves para arrancar.

La que abrió con mega evento fue Lorena Alfaro García, la candidata del PAN. Aunque todos con cubrebocas había mucha gente en el Inforum en tiempos COVID.

Tampoco se puede dejar de mencionar el evento de arranque de Morena, donde su candidato, Pepe Aguirre, contó con la presencia de alrededor de 200 militantes y simpatizantes, a quienes les hizo promesas de llevar a Irapuato a un plano más internacional en materia económica y hasta acabar con la corrupción e inseguridad.

Celaya, Javier al rescate del PAN

Con el inicio de las campañas electorales, el candidato del PAN a la alcaldía, Javier Mendoza Márquez promete irónicamente rescatar Celaya.

Pese a que el PAN ha gobernado durante los últimos 23 años en el municipio, la apuesta de su candidato es mandar un mensaje de esperanza para un cambio desde su eslogan de campaña.

El propio Javier Mendoza aseguró que su eslogan de campaña fue elegido en un focus group entre varias opciones.

Pero, ¿de quien hay que rescatar Celaya? Todos sabemos que Javier Mendoza, con pasado priista e independiente, es un candidato externo por lo que el partido blanquiazul busca venderlo como un candidato ciudadano.

El logo del PAN pasa casi imperceptible junto a la imagen de su candidato quien además viste permanentemente de blanco intentando mandar un claro mensaje al electorado.

Sin embargo, para la gente no ha pasado desapercibido el mensaje y en redes sociales le han recordado que siendo un candidato panista no puede rescatar Celaya de un gobierno panista.

Otro mensaje oculto en el eslogan de Mendoza Márquez es pintar su raya con el actual gobierno de Elvira Paniagua.

La planilla presentada por el candidato panista no tiene prácticamente ningún perfil cercano a la actual Alcaldesa quien políticamente ha pagado caro sus errores al frente de su administración.

Desde su primer mensaje como candidato, Javier Mendoza se mostró crítico del manejo de la seguridad en el municipio asegurando que muchas cámaras de vigilancia ni siquiera funcionan y prometiendo mejor tecnología y acortar los tiempos de reacción policiaca.

Esto apenas es el inicio y veremos si le funciona su estrategia de una campaña en la que parece tener vía libre a la Presidencia Municipal ante los problemas de registros de varios partidos (Morena, PRI y Movimiento Ciudadano).