La semana pasada me di a la tarea de preguntar a los pacientes que acudían a mi consultorio, así como a otras personas con las que tuve contacto si conocían a los candidatos a presidencia municipal, diputaciones locales y diputación federal que nos corresponden en éste distrito electoral. Constaté que la mayoría no los conoce o solo conoce a uno o dos de todos los contendientes para esos puestos de elección popular.

La verdad no fue ninguna sorpresa ya que hace más de 20 años que yo mismo contendí para una diputación local me topé con esa misma realidad, la mayor parte de los electores no conocen a los candidatos a pesar de la errónea idea que tenía entonces de que mucha gente si sabe quiénes son. Tal vez esa sea una de las razones por las que muchos partidos escogen a personajes que ya han figurado para que los votantes los recuerden.

Ese desconocimiento obedece al desinterés que manifiesta la población por los asuntos públicos y a las generalizaciones que hace, algunas de ellas equivocadas o exageradas ya que no todos los partidos o candidatos son iguales. Influye en esta percepción el hecho de que una vez electos, muchos de los postulantes no vuelven a aparecer por sus distritos ni siquiera para consultar a sus electores o para presentarles los resultados de su gestión.

Éste fenómeno es tan común y está tan extendido que hasta un candidato a diputación desconocía el apellido de su suplente y los nombres de sus contendientes opositores de los llamados “partidos pequeños”. Si a todo esto le agregamos que se decidió, por parte de algunos directivos, de eliminar la materia de Civismo del plan de estudios, pues se complica más el triste panorama de la participación ciudadana en asuntos de interés gral.

Ahora que tenemos tan fácil y rápido acceso a la información a través de los aparatos electrónicos, bien podemos investigar quienes son los aspirantes a los puestos de elección popular y leer algo de su trayectoria, para que, llegado el día de la votación no estemos tan ajenos a quienes y porqué quieren representarnos en los 3 niveles de gobierno y luego no lamentemos su pobre o nulo desempeño en las oficinas públicas.

Es muy fácil y harto común el culpar al gobierno de todos los males reales o ficticios que nos aquejan en nuestra vida ciudadana, lo difícil es involucrarse más en las decisiones de gobierno y hacernos corresponsables de las decisiones que toman funcionarios electos por nosotros, representantes populares. Aunque tome algo de nuestro tiempo, podemos participar cívicamente al conocer a los pretendientes populares y luego llamarlos a cuentas cuando ya estén en el puesto que tanto deseaban y les ayudamos a conseguir.