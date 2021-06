Carencia de oficio político

Esporádicamente, los gobernantes se acuerdan del Zapotillo. Es decir, pasadas las campañas, olvidan y arrumban el vetusto compromiso de dotar de agua a León y con ello desmantelan los anhelos de los leoneses de contar con un suministro seguro para las próximas generaciones.

Presidentes, gobernadores y alcaldes van y vienen con aviesas promesas y se esmeran en hacerlas creer al ciudadano. Veintitrés años de falencias… pero, el Zapotillo permanece en el abandono. Este es el paradigma de la ineficiencia de los gobernantes, de la corrupción, del desinterés y un claro ejemplo de que el poder no lo ejercen para servir a los demás, porque no son estadistas, porque no piensan en las próximas generaciones, sino en las próximas elecciones…

También, ni qué decir del infausto acueducto de marras: no hubo transparencia, seguimiento puntual, hubo desinterés y opacidad. Lo anterior fue la crónica de un fracaso anunciado, porque Abengoa estaba en quiebra, embargada y en juicio por sus acreedores, apenas colocó 1,900 de los 140 mil metros de lo proyectado, aun con la sobreprotección y extraña benevolencia que le otorgó Sapal. Este organismo pretendía darle 225 millones adicionales a los 600 de anticipo, disque para “ayudarle.” ¿Por qué tanta generosidad?

Fox, cuando era Gobernador, prometió resolver el problema del agua, también, cuando fue Presidente; Oliva juró acabar con esa dilación y cumplir las promesas incumplidas de sus correligionarios. Miguel Márquez dijo que haría lo imposible para destrabar el asunto de la Presa…y, nada. Ahora, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez dice que: “ve complicado el proyecto y no cree que se resuelva durante su gestión.” Así las cosas, se sumarán otros tres años más a la dilación del manido tema, en manos de los políticos, hasta las próximas elecciones, en las que volverán a intentar encantar a la población con nuevas promesas, tocando la flauta de Hamelin.

El Zapotillo es una abultada, pero vergonzosa, narrativa de frívolos discursos y aviesas ambigüedades: todos recordarán que, en una reunión en Los Pinos con varios empresarios de León, para tratar a Fox el preocupante tema del agua, don Arnulfo Padilla tomó la palabra y guardando las formas le dijo: “Señor Presidente, el agua se nos está acabando, es vital para León asegurar el suministro que garantice el desarrollo sustentable… Un día que nos visite no vamos a poder ofrecerle ni un vaso de agua, porque no la hay.” A lo que el Presidente frívolamente respondió: “Yo no soy de León”, y frunciendo los labios declaró que era de San Panchiiiu…” articulando a continuación un agudo silbido; agregó: “además, los recursos que tenía etiquetados ya los asigné a Veracruz.”

Durante el sexenio de Fox, todos los astros estaban alineados para haber podido resolver el problema: el Presidente de México y el Secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, guanajuatenses; el Subsecretario de Gobernación y ex gobernador de Guanajuato, Ramón Martín Huerta, jalisciense. Guanajuato, Jalisco, y el país eran gobernados por el mismo partido, el PAN; el obispo de León, Martín Rábago, y el cardenal Sandoval Iñiguez, jaliscienses y también azules. ¿Qué paso entonces? ¡Nada…!, solo falta de oficio político de los gobernantes. El PAN tiene una gran responsabilidad histórica, moral y política, por no haberles exigido a sus correligionarios ponerse a trabajar y cumplir sus compromisos.

Habría que recordar cómo se construyeron las grandes presas del país; se inundaron miles y miles de hectáreas y se reubicaron pueblos enteros. El origen de los conflictos es la falta de oficio político de los gobernantes. Es importante recordarles para qué sirve la política: el hombre es un animal sociable; pero, también es un animal egoísta, su insociable sociabilidad, como dice Kant, hace que no pueda prescindir de los demás, pero tampoco renunciar a la satisfacción de sus propios deseos. Por esa razón necesitamos la política, para que los conflictos de intereses se zanjen armónicamente. No porque los hombres sean buenos o justos, sino porque no lo son. No porque sean solidarios, sino para que tengan la oportunidad, tal vez, de llegar a serlo…

Los guanajuatenses han sido agentes de cambio en la Historia; pero, en el camino, han sufrido una metamorfosis perniciosa que ha transformado a muchos en ciudadanos permisivos y pasivos. Algunos representantes de las cámaras empresariales, no se dan cuenta que son la contraparte del gobierno y se dedican a aplaudirle, en lugar de exigirle. Se sienten importantes con su cercanía al poder político y no por la representación de su gremio. Han sido genuflexos y acomodaticios, de estilo cortesano, con los gobernantes, en lugar de ser voceros de sus representados son voceros de los deseos gubernamentales.

Pidamos a los políticos que muestren su oficio, lo que son capaces de hacer, ¡aunque, para ello, sea necesario que hagan lo que en 23 años nunca han hecho! Recuerde: A los políticos se les considera por sus dichos, pero se les valora por sus hechos.

