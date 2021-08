***Causas

Sophia Huett, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública atribuye la última masacre en Irapuato al narcomenudeo, delito que pese a la desarticulación de cárteles delictivos, no ha podido ser controlado.

*Prevención

Asegura que es a través de la prevención del consumo de drogas que se podrá disminuir la problemática en este y otros municipios del Corredor Industrial, donde el crimen no da tregua a las autoridades.

*¿Avances?

Señala también que, en Guanajuato, el 70% del consumo de droga es de metanfetaminas y asegura que se ha avanzado en el combate a los grupos delincuenciales, sin querer decir si han surgido más grupos a los ya conocidos.

*Narcomenudeo

En los datos oficiales del primer semestre del año el estado de Guanajuato tiene el primer lugar absoluto en la tasa de carpetas de investigación por el delito de narcomenudeo por cada 100 mil habitantes, con 190; seguido de Coahuila con 155, Baja California 116, Colima 90 y Chihuahua 83. El promedio nacional es de 33.

*Disparado

El aumento en la tasa de Guanajuato respecto al mismo primer semestre del 2020 es del 70%. El número de carpetas pasó de 6,769 a 11,583. Los tres municipios con la mayor tasa son León, San Francisco del Rincón y Celaya, Irapuato está noveno.

*La Defensa

El fiscal Carlos Zamarripa y el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, aprovechan el dato como una señal de que aquí sí se persigue y se investiga, y que otros estados no aparecen porque sus autoridades se hacen de la vista gorda.

*Fracaso

Es obvio que si hay carpetas es porque la autoridad las inicia, sin embargo son un fracaso las políticas de prevención del delito y de atención a las adicciones. El dato no debe ser para Guanajuato motivo para presumir, sino de dar vergüenza y actuar. Nos dirán que el modelo islandés está en marcha, pero uuurge acelerar el paso.

***Alejandra, Foros

Con nutrida participación de 500 asistentes se realizó el primer foro de consulta a los que la alcaldesa electa de León, Alejandra Gutiérrez, ha convocado entre el 10 y el 28 de agosto para recabar propuestas ciudadanas. Asistieron de varias colonias. Habrá más el 14 y 28 en el Poliforum, además las mesas sectoriales y encuestas.

*Plan Listo

La Ley Orgánica Municipal en Guanajuato marca un plazo de hasta cuatro meses para que los ayuntamientos entrantes aprueben sus programas de gobierno para el trienio, es decir hasta febrero. El compromiso de Alejandra es llegar con el plan listo, lo termine de afinar el Implan, y que esté aprobado antes de terminar el año.

*Presupuesto 2022

Tener el plan pronto es importante para aprobar un presupuesto 2022 en sintonía. De lo contrario, como sucede casi siempre en los gobiernos municipales, el primer año administran con base en un presupuesto inercial sin una estrategia de ciudad.

*Ajustes

El gran reto para Alejandra es el presupuesto para cumplir con los compromisos. Por eso ya trabaja en una revisión sobre qué ajustar en la burocracia municipal. Las premisas que repitió en campaña y sostuvo ayer en el foro: cercanía y eficacia.

*¿Deuda?

De la posibilidad de contraer endeudamiento (Héctor López no lo hizo en sus seis años de Gobierno), la panista no tiene todavía decidido el sí o no, se esperará hasta recibir la casona municipal y tener la certeza de cómo están las finanzas públicas, pero sobre todo del tamaño de los problemas que tendrá que atender y resolver.

***Pri y Zamarripa

El delegado del Comité Nacional del PRI, el queretano Mauricio Ortiz, declaró en torno a una eventual salida del fiscal general Carlos Zamarripa que “quitar a una persona y poner a otra es una solución muy simplista”. Tiene razón que una renuncia no resuelve la crisis, pero el mensaje se interpretó como una defensa.

*Renuncias, No

Mauricio, en la rueda de prensa semanal estuvo acompañado del secretario general del PRI estatal, Alejandro Arias. Hablaron de coordinación y de la responsabilidad de los gobiernos federal y estatal para combatir la violencia sin color partidista. Pero no mencionaron, ni por equivocación, una exigencia de renuncia de funcionarios.

*Yulma Revira

La respuesta llegó de la próxima diputada local tricolor, Yulma Rocha. La irapuatense respondió que, según el Fiscal, coordinación sí hay, y entonces el problema es la permanencia de Carlos Zamarripa y Álvar Cabeza de Vaca que tienen a Guanajuato en crisis. “Para recuperar la paz se deben de ir”, remató.

Avanza Registro de Víctimas

Con el propósito de conformar el Registro Estatal de Víctimas que obliga la legislación local en la materia, la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) firmó ayer un acuerdo con la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) para, con la base de la confidencialidad, entregar el primer paquete del registro de víctimas de violaciones a Derechos Humanos.

El evento en la sede de la Procuraduría lo encabezaron los titulares de la CEAIV y la Prodheg, Jaime Rochín del Rincón y Vicente Esqueda Méndez, respectivamente.

La CEAIV tendrá que firmar este tipo de acuerdos con la Fiscalía General del Estado y otras instancias para tener el Registro y facilitarles acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral cuyas reglas recién fueron publicadas.

Foto: Cortesía Prodheg.

