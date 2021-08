***Celaya, un ejemplo

Celaya se convirtió en un ejemplo nacional de cómo es posible darle vuelta al tema del crimen organizado, aseguró Sophia Huett López cuando le preguntaron cómo va el estado al cumplirse un año de la detención de José Antonio Yépez “El Marro”.

*De risa

La declaración que hizo desde León ha causado entre los celayenses desde risa hasta enojo, pues la funcionaria estatal pareciera vivir en una realidad alterna, cuando en Celaya hasta el 31 de julio habían sido asesinadas 305 personas.

*Y enojo

Y qué decir de los comerciantes y empresarios que siguen siendo extorsionados, muchos obligados a cerrar sus negocios e irse de la ciudad. No se puede negar que hay una baja en delitos, pero de eso a ser ejemplo nacional sí que se ‘voló la barda’.

***Diego y Morena

El gobernador Diego Sinhue apareció después del auto silencio impuesto por la veda, lamentó el despilfarro de recursos en la consulta y defendió al INE. En Morena todos en sintonía acusan al árbitro electoral de no echarle ganitas para organizar.

*PAN descalifica

Con el resultado de un 7% de participación nacional, que en Guanajuato apenas fue del 3.8%, la oposición atizó al fuego considerándola inútil. “Fue un despilfarro insultante ante la crisis. ¡Basta de simulaciones.No más circo, Morena y teatro!, fueron las palabras del coordinador del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero.

*La ley no se consulta

El alcalde de León, Héctor López, reiteró que no debió hacerse pues hay muchos otros temas prioritarios. “Siempre hemos mencionado que no se puede consultar lo que por ley se nos obliga, en este tipo de consulta yo no estaba de acuerdo”, dijo.

*A la basura

Para el presidente de la Concamin Bajío, Ismael Plascencia, “al final de cuentas fue dinero tirado a la basura”. Recomendó que este tipo de consultas se aprovechen para poner en la boleta más temas de interés, haya más participación y sea útil.

*Ni se burlen

Figuras morenistas como el exrector del campus Celaya de la Universidad de Guanajuato, Juan Miguel Ramírez Sánchez, comparó que la consulta tuvo el doble de votos que MC en la elección pasada, dos millones menos que el PRI y tres millones menos de lo que consiguió Ricardo Anaya en la elección presidencial.

***Diputado a sectur

El empresario irapuatense y ex diputado federal del PAN, Sergio Ascencio Barba, fue presentado como Subsecretario de Promoción Turística. Le dio la bienvenida el secretario de Turismo, Juan José Álvarez. “Su experiencia y trayectoria sumarán a la estrategia de Sectur para el posicionamiento de Guanajuato como destino”, dijo.

*Sin reelección

La Legislatura termina el último día de este mes, participó como Secretario en la Comisión de Turismo e integrante en la de Economía y en la de Vivienda. Sergio no pudo buscar la reelección por el distrito federal 15 al optar el PAN por Itzel Balderas, también soñó en algún momento con ser candidato a Alcalde, tampoco le alcanzó.

***C4, mayor de edad

El Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control (C4) de León cumplió 18 años atendiendo las emergencias y siendo el big brother que observa la ciudad para coordinar la reacción de los cuerpos de seguridad y emergencia. Autoridades estatales y municipales aprovecharon el evento para reconocer al personal.

*Delitos y tecnología

El Alcalde destacó que del 2015 a la fecha el personal pasó de 171 a 297 colaboradores; que se redujo el tiempo de respuesta a emergencias de 40 a 23 minutos y de 534 cámaras, muchas inservibles, ahora se monitorean mil 400. Sería bueno saber cuántos homicidas y ladrones han capturado gracias a la tecnología.

***El zapotillo

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pisó Jalisco y seguro platicará con el gobernador Enrique Alfaro del Zapotillo, aunque no hay garantía alguna de que algo avance. Las autoridades de Guanajuato y León no han sido convocadas ya hace bastante tiempo a reuniones para destrabar este proyecto.

*Con pobladores

AMLO también ha dicho que visitará los pueblos afectados por la presa (Temaca, Palmarejo, Acacico), y eso tampoco se sabe si sea para convencerlos de la importancia del proyecto para la zona metropolitana de Guadalajara, los Altos de Jalisco y para León, o para quedar bien y terminar por dar sepultura al mismo.

*Incertidumbre

El alcalde de León, Héctor López, urge claridad. “Lo que estaremos esperando es una definición, bien o mal, si va o no va, pero ya definiciones, estas circunstancias en donde nos quedamos a la mitad lo único que hace es dejarnos paralizados y el futuro de León no puede quedarse en ‘stand by’ esperando una definición”, indicó.

*A la espera

León mantiene el interés de concretar el proyecto con el que podrían abastecer de agua ante el estrés hídrico que sufre por la sobreexplotación de los mantos acuíferos desde hace años, sin embargo esperan que haya definiciones pronto. Ya se fueron casi tres años de Gobierno federal y la obra está ‘en la congeladora’.

Ale y Héctor, la transición

El alcalde Héctor López Santillana y la electa Alejandra Gutiérrez Campos, se reunieron en privado para formalmente dar inicio a los trabajos de transición.

Héctor informó de la reunión en su cuenta de Twitter y Alejandra contestó: “Agradezco la confianza y la apertura para aprovechar de la mejor forma, este periodo de transición; todo esto será en el beneficio de todos los leoneses”.

Agregó que ha estado en contacto con otros estados y municipios para conocer las mejores prácticas y trabajar para tener un gobierno que dé resultados rápidos.

Foto: Twitter Alejandra Gutiérrez.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos