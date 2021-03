Certezas con bendiciones

Este domingo habrá por la noche un hermoso efecto lunar que le llaman luna rosa, luna gusano, luna de azúcar, estos nombres son los que recibe esta singularidad que nos regala el cosmos, pues tiene mucho que ver con la primavera, con esos primeros gusanillos que asoman en la tierra después de haber dormido durante una larga temporada de frío; es el deshielo que suavemente se desmorona formando pequeños riachuelos que llenaran la tierra con esa pelusa verde que trae la certeza de la renovación de vida; es rosa no por el color sino por esas gafas que solemos ponernos en el corazón para mirar la vida con mayor benevolencia, son ganas de amar y ser amado a pesar de todo, en contra de la corriente absurda que te dice que ya no está de moda.

Te cuento que en este mundo de picos y sin cabeza la vida generosa me da la segunda oportunidad de presentar a título de suficiencia el doctorado de abuela -pues dicen algunos avezados que como madre tengo reprobada la materia- por eso me apunto con la confianza que me da la bendición de Dios y el cariño de muchos que llegarás te escribo a modo de constancia de lo que encontrarás con ganas precisas de que no te arrepientas de llegar a tiempo este noviembre. Te aviso estarás en un mundo controvertido donde la imagen es más fuerte que el abrazo, en una ciudad que se remoza con los pórfidos chuecos de vetúasaber, donde algunos aun sueñan y otros ya han perdido toda esperanza; en un año en el que los tapabocas siguen siendo la tendencia de protección, nacerás en un país en donde la estupidez suele ser más fuerte que el deseo de progresar pues inmersos estamos con un mugroso populismo retrógrada que confunde aún más a la juventud.

Llegarás en el año buey chino que augura prosperidad; cobijado con el mote de los niños alfa que dicen son pura tecnología. Serás meticuloso -dicen los magos- paciente y seguramente tendrás que serlo pues dependerás de los hilos invisibles que te conectaran de lado a lado con una orbe muda de abrazos harta de imágenes sonoras y huecas. Me pregunto inquieta y revoltosa ¿irás conmigo a correr por charcos? ¿nos meteremos en esos deliciosos mercados llenos de flores, olores, verduras del cerro? ¿probarás las nieves que se hacen en los botes de metal? ¿te hará Coco cajeta en sus cazos de cobre? ¿daremos la vuelta en el jardín de nuestro pueblo o lo veremos por una imagen? ¿Irás con tu hermano a ponerle flores a la Virgen del Carmen? ¿verás cómo se hacen las charamuscas de mis pueblos? ¿Iremos a caminar por el bellísimo Guanajuato un viernes de Dolores? ¿nos mezclaremos con la gente, sintiendo tantos calores? ¿Qué te espera chicharín o deberé llamarte chicharina? No lo sé, más ya me llenas de ganas, compromisos con ternura.

Los tiempos se vienen recios, estamos en tiempos de transición profundas transformaciones ocurren en las realidades que antes teníamos por ciertas y a la vez todo sigue igual. Los mismos y viejos candidatos con las mismas y sobadas leyendas se proponen saliendo a rebuznar; por eso algunos entusiastas me invitan a votar a cambiar esta parsimonia que parece agua podrida en estanque. Suenan tantas voces que piden: hagamos agujeros, saltemos las bardas, recojamos las piezas rotas, construyamos de nuevo, ignoremos a quienes con discursos destruyen y solo deshacen. Te prometo pequeña bellota que en lo que creces en ese búnker que te da mamá iré a votar, caminaré descalza si es necesario para que otros también lo hagan, segura estoy que Marian, Edgar, Mayela y tantos más me acompañaran ¿lo pones en duda? Ven entonces a comprobar.