Charla de la sonsa

Sentada en la silla de esta mesa de hierro que trajeron de México un día mis papás, escribo con estas emociones revueltas, confusas y harto contradictorias.

Me preguntó por qué las mesas no pueden hablar, me respondo que quizá eso sea bueno pues de lo contrario nos traerían a la memoria tantas cosas dichas miles sucesos que a lo largo de los años han visto, escuchado sobreviviendo a las personas, los quereres, las largas sentencias, los cortos enfados, el derroche de carcajadas, el desembuche de lágrimas con las eternas confesiones y quizá unas me iban a gustar, pero otras, seguro y no las podría de nuevo tragar.

El frío arrecia con este viento lleno de hojas que anuncian el vacío de las calles, el cuchicheo de las tardes y el silencio en las noches recordándome que salir ya no es seguro, pero tampoco es tan malo al final pasa siempre lo que debe de ocurrir soy, reafirmo yo, la que decide a quien le guardo mis lealtades y como permito que me asuste. Mucho se habla de que un fantoche gobierna y, yo me preguntó ¿qué tanto se diferencia de los otros? Cambio una casa grande -que no tiene hoy chiste ni arte- por un palacio; los hijos gastan a diestra y siniestra, tiene hermanos incómodos, empleados deshonestos, otros ineptos, mil reciclados y muchos corruptos. Promete como las otras metralletas, la economía de ellos sube y la de los demás baja, los pobres fregados; los programas encandilan llegando con tambores y bandas de viento … mucho ruido… pocas nueces.

Mentiras de un color ayer hoy de guinda con papeles de china y los ciudadanos tan gemelos del pasado. Cada quien, calentando sus hogueras, unos frotándose las manos otros encendiendo hermosas chimeneas. Los chistes sobre políticos y los motes sobados -el del avión lo he escuchado sexenio tras sexenio- que pareciera que el imaginero mexicano solo rota jamás se renueva. Políticos saltarines ciudadanos chismosos ¿hasta cuándo nos pondremos la camiseta de mexicanos? ¿solo el quince? ¿cuándo gana la selección y me la quito en cuanto pierde? ¿En las olimpiadas? O ¿cuándo me entequilo con el calor del mariachi? Miro tantos países crecer, otros empeorar y el mío igual. De niña escuché cientos de veces la ofensa a mi sangre heredada española, sin entender el porqué de ese odio rancio si papá era tan agradable, trabajador y buena persona hoy a mis muchos cincuentas lo repiten igual para cecear el día del señor Santiago. De veras ¿queremos cambiar? Y, ¿qué hacemos? Engrosamos el rímel un poco, otros mudan de zapatos y algunos más osados dejan de irle a las Chivas, ¿qué has hecho por mejorar la educación en nuestro país me pregunté? ¿ya le enseñaste a alguien a leer? ¿a mejorar su escritura? ¿cómo has acrecentado la metodología y estructura del pensamiento con tus tantoooos conocimientos a los que te rodean? ¿cuántas veces has votado en conciencia y le has dado seguimiento? ¿Qué has sacrificado para aquel que vive detrás, viva mejor? ese que nació tronchado sin haberle hecho nada a la vida más que nacer en la cuna equivocada. Una vez más la campana de nuevo sonará y nos dará la oportunidad de hacer cosas diferentes, de caminar descalzos, quitarnos los gruesos calcetines para tejer otros nuevos, diferentes ¿tendremos la osadía? ¿seré capaz? ¡Ay no sé¡ mejor me alejo de esta mesa que habla mucho y yo de sonsa que le hago caso a tanta pregunta o, usted ¿Qué opina?

*Con inmenso cariño y respeto dedico estas letras a Don Cuco González Ibarra quien se llevó mi encomienda.