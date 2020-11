Claroscuro Presupuestal rumbo al 2021

Escribo esta columna a las 05:45 hora de ayer viernes, justo al terminar la votación -con mi voto el contra- del presupuesto de egresos de la federación (PEF) 2021, después de más de 40 horas de deliberación, más de 300 reservas a debate y nulo discernimiento de Morena y sus aliados, de ello quiero comentarles hoy.

En materia de salud pública (Ramo 12) se aprobó la misma cantidad que propuso el Ejecutivo Federal $145 mil millones de pesos (mdp), presumiendo que hubo un incremento del 9% respecto al 2020. Sin embargo, al restarle los 33 mil mdp extraídos del Fideicomiso Fondo de Salud para el Bienestar, fueron “etiquetados” para salud en realidad 112 mil mdp, un 16% menos que en el año 2020.

Por tercer año consecutivo, el presupuesto en Salud ha sido menor que el año previo, y, por tanto, los ofrecimientos de salud nórdica; de cobertura universal; de gratuidad en servicios, medicamentos e insumos; de vacunación universal y para covid-19 quedarán solo en el realismo mágico de López Obrador por lo que resta del sexenio ante el cierre del espacio fiscal.

Imagínese usted estimado lector que le toca administrar los recursos en el 2021 para dar solo atención médica -que salud es más amplio- y le avisan que tiene una población de 129 millones de mexicanos para proporcionarles con “gratuidad” iguales servicios, medicamentos e insumos. Pero si la persona tiene afiliación a PEMEX o Servicios Estatales de Salud (1 millón de personas) dispone de $24,179 pesos per cápita; si es afiliado al ISSSTE (7 millones de personas) tendrá $8,590.00 pesos per cápita; Si está afiliado al IMSS (47 millones de personas) tendrá $6,385.00 pesos per cápita; si no tiene seguridad social entonces será atendido por el INSABI o los servicios estatales coordinador con el INSABI (77 millones de personas) tendrá $2,406 pesos per cápita; si vive en zonas rurales con afiliación al IMSS-Bienestar (13 millones de personas) tendrá $1,081.00 pesos per cápita; y por último para el resto de actividades de rectoría en salud (129 millones de personas) tendrá $ 519.00 pesos per cápita. Cierto estoy, sería imposible otorgar la misma cartera de atención médica en los diferentes segmentos, sobre todo, que las personas que viven en zonas de atención prioritaria -dispersas, rurales. alta marginación y pobreza extrema- están mucho más excluidos de los servicios de atención médica. La realidad se impone al pensamiento mágico.

Otro vértice de análisis es el claro descuido del gobierno federal en materia de vacunación, programa E-036, que, por tercer año consecutivo, presenta una disminución de $2,160 mdp en 2020 a $2,153 para el 20201 (-0.3%). en términos reales, para el próximo año. Adicionalmente que ha tenido subejercicios y no se han adquirido las vacunas requeridas en el 2020 que hemos denunciado ya en esta columna.

Referencia especial merece la ausencia en el PEF del dinero requerido para adquirir la vacuna COVID-19. Morena y sus aliados eliminaron 109 fideicomisos disque para asignarlos a salud; han sustraído $ 73 mil mdp disque para la salud y las vacunas. ¿Cuánto se necesita si quisiéramos vacunar al 70% de la población requerida para alcanzar la inmunidad de rebaño según las estimaciones más recientes? Veamos al primer año: IMSS 37.8 millones de personas (378 millones de dólares -mdd); INSABI 53.9 millones (539 mmd); ISSSTE 9.1 millones (91 mdd); Pemex-ISSFAM 3.5 millones (35 mdd). El gasto total a un cálculo de una dosis a 10 dólares por dosis serían 1,043 millones de dólares, que al tipo de cambio representarían $21,903 mdp, cantidad que no aparece por ningún lugar en el presupuesto aprobado por Morena.

Estoy convencido que el gobierno federal tendrá el recurso para pagar la vacuna covid-19 cuando vaya siendo liberada, pero será en absoluta oscuridad y sub ejerciendo el presupuesto en el 2021. Seria un crimen que no la adquiriera y luego dijera que los “Diputados” no le asignaron recursos, después de tantos testimonios de solicitud para que fueran etiquetados.

Mientras tanto, cuídese de no contagiarse de la COVID-19 y vacúnese contra la influenza.