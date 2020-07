***CLASES

Aunque todo puede cambiar en cualquier momento, la fecha exacta del regreso a clases en Guanajuato todavía es incierta.

***EN ROJO

Debido al incremento de contagios y decesos por el Covid- 19 Guanajuato no ha podido avanzar en el semáforo que permite el reinicio de otras actividades económicas, laborales, educativas y recreativas, se mantiene en color rojo.

***SEMÁFORO ESTATAL

El titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán participó ayer en la reunión de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y afirmó que las clases presenciales del Ciclo Escolar 2020-2021 se determinarán con base en el semáforo epidemiológico de cada entidad.

***ADELANTADOS

Mientras el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz, y la alcaldesa de Celaya, Elvira Paniagua, ya tomaron la decisión de hacer obligatorio el uso de cubrebocas en las calles y demás espacios públicos, en León, el alcalde, Héctor López Santillana aún no se anima.

*PRIMER LUGAR

León ocupa actualmente el primer lugar a nivel estatal en casos de Covid- 19, hasta ayer registraba 5 mil 87 casos confirmados y 285 defunciones, aún con esos datos, el Gobierno Municipal no ha tomado la decisión de endurecer las medidas para que los ciudadanos por lo menos usen el cubrebocas cada vez que salen a la calle.

*ALLÁ SÍ

En contraste, municipios como Irapuato ya tomaron la decisión no solo de hacer obligatorio el cubrebocas, sino que además establecieron sanciones a quienes se niegan a usarlo.

*OBLIGATORIO

El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, anunció desde la semana pasada que se estaba trabajando en un decreto para establecer como obligatorio en todo el estado el uso de cubrebocas, el decreto ya ha sido formado por el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, pero hasta ayer no había sido publicado.

*MUNICIPIOS

Daniel Díaz adelantó que lo que faltaba para publicar dicho decreto era gestionar con cada municipio su publicación, bajita la mano dejó en claro que si no se cumple con esta disposición, será responsabilidad de cada alcalde, por lo que en el caso de León, nuevamente dependerá del presidente municipal, Héctor López Santillana.

*CAPITAL

Otro que ha reforzado sus campañas para que los ciudadanos usen cubrebocas como medida preventiva para protegerse del Covid- 19 es el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña.

*TRANSPORTE

Ayer, el alcalde capitalino hizo un recorrido y se subió al transporte público para verificar cuánta gente hacía uso del cubrebocas, a quienes no lo portaban les regaló uno; bien por esa iniciativa.

*** LO MALO

A tres meses y medio de que se reportara el primer caso de Covid-19 en Celaya, el gobierno municipal ha informado solo de seis contagios y un fallecimiento al interior de la administración.

* SIN INFORMACIÓN

La administración de Elvira Paniagua le ha dado la vuelta en más de una ocasión a transparentar los casos ocurridos en la administración, ya que es un secreto a voces que hay más de seis casos, pero ni la propia alcaldesa quiso aclarar el tema ayer.

* INCONGRUENCIAS

Otro punto en el que Celaya no lleva la delantera es en la compra de pruebas de Covid- 19 para sus empleados. En Celaya, la dirección de Salud afirma que no son confiables, pero en Irapuato y en León, no piensan lo mismo y ya han aplicado miles.

***MAESTROS

Ante la posibilidad de que el inicio de clases presenciales pueda retrasarse, la Secretaría de Educación de Guanajuato está capacitando a los maestros y maestras para que tengan más habilidades tecnológicas que les permitan realizar las clases de manera virtual.

*A LA ESCUELA

Luego de que se decretó la suspensión de clases presenciales en marzo, las escuelas tuvieron que terminar el ciclo escolar de manera virtual, de un día para otro se tuvieron que adaptar a la tecnología y muchos no estaban preparados o carecían de las

herramientas.

***CONTAGIOS

*DESENTENDIDA

Elvira le echó la bolita a su Ayuntamiento en el tema de posibles sanciones por no usar el cubrebocas en espacios públicos y cerrados, asegurando que esa decisión no está en sus manos, aunque eso sí, afirmando que no sería una medida recaudatoria.