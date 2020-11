Clima laboral: satisfacción y productividad aún en tiempos de crisis.

El ambiente de trabajo o clima laboral, es de suma trascendencia para los objetivos de crecimiento de las organizaciones y el desarrollo de cada uno de los colaboradores. Al apostar por un clima laboral positivo, existen más garantías de bienestar para los empleados que se traducirán en una mejora del rendimiento y en un mayor sentido de pertenencia.

Los ambientes de trabajo tienen una relación directa con la satisfacción de los integrantes de las organizaciones y es innegable su repercusión en la calidad de vida de los mismos. Cuando un colaborador se desenvuelve en un clima laboral positivo y es estimulado de manera correcta, su compromiso y desempeño aumentan. Si los integrantes de una organización tienen posibilidades de alcanzar metas personales y crecer profesionalmente, si son capaces de mantener relaciones personales de camaradería con sus compañeros y su percepción sobre el trato correcto y equitativo es óptima (sin dejar de lado una satisfacción económica justa) es mucho más probable que los empleados mantengan su enfoque en el desarrollo y consecución de los objetivos empresariales.

Situaciones de crisis como la que se vive actualmente generada por la pandemia de COVID-19, trastocan de manera sustancial a las organizaciones y consecuentemente su ambiente laboral. En el caso del sector salud, los impactos en estos rubros también se presentaron, por lo que las instituciones y empresas de este sector, deben estar atentas y pendientes de conocer qué es lo que mantiene motivados a sus integrantes, identificar sus temores y determinar aquello que les genera incertidumbre. Lo anterior, en afán de una actuación rápida para la neutralización o contención de situaciones adversas o de impacto negativo para la operación.

En definitiva, lo que no se mide no se puede interpretar y en consecuencia no se realizan las gestiones correspondientes. De ello la importancia de realizar estimaciones para un diagnóstico de clima laboral organizacional, para la identificación de las preocupaciones, expectativas y angustias del personal, con miras a planificar y ejecutar acciones e intervenciones.

Las consecuencias de esta situación extraordinaria y el tamaño de su impacto en las organizaciones a nivel financiero, administrativo o social, aún no se conocen a ciencia cierta, sin embargo, sí podemos entender cómo es que nuestros colaboradores están reaccionando en estos tiempos de incertidumbre y esto será de utilidad para mantenerlos en enfoque y con compromiso. Hay que entender que después de que esto “pase”, aquellos empleados que permanezcan serán fieles testigos de cómo es que la empresa o institución manejó la crisis y esto influirá en su decisión de cómo devolver su compromiso hacia ella.

La apuesta a un clima organizacional positivo, debe considerar un ensamble entre estrategias definidas, liderazgo organizacional, adaptación al contexto o realidad actual, anticipación al futuro y añadir mecanismos de comunicación eficientes de todas estas estrategias, así como adaptar, adoptar y aplicar los valores y cultura organizacional, sin dejar de lado la obligación de dotar a los empleados de todas las herramientas de trabajo adecuadas para la realización de sus tareas, entendiendo que para muchos de ellos, la realidad de su actividad laboral ha cambiado sustancialmente.

En estos días será fundamental la evaluación de cómo apoyar a los colaboradores, pues el distanciamiento social y la presión económica causan ansiedad y depresión. El agotamiento laboral es cada vez más frecuente y el bienestar físico, emocional y financiero se vuelve más complejo de mantener. Es por ello que se deberán evaluar nuevas y mejores estrategias para esta nueva realidad de las organizaciones, con el objetivo de lograr una adaptación del personal y mantener un clima laboral óptimo que se traduzca en la prevalencia y supervivencia de las organizaciones.

