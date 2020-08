Cobran, pero engañan

Hace veinte años, SAPAL hizo el compromiso de sanear las aguas residuales de uso doméstico e industrial, que se vierten rio abajo. Pero, a veinte años de distancia, todo ha resultado un engaño, SAPAL no ha cumplido, es una mera simulación; pero, eso sí, no deja de cobrar la cuota a los leoneses del saneamiento, sin que se limpie el agua debidamente. Esto, no solo afecta la salud, también el bolsillo de la población que paga por un servicio no realizado.

Día con día, no deja de haber denuncias en relación con los millones de litros de agua que sin tratar que se descargan en el Rio Turbio. Dice el ambientalista, Gustavo Lozano, que el Sistema de Agua Potable ha sido cómplice de la empresa concesionaria de la Planta de Tratamiento, Ecosys III, S.A. de C.V.

La organización ambientalista pone en evidencia a SAPAL y dice que: Ésta no envía todas las aguas residuales a la planta tratadora, PTAR, como debería hacerlo; desvía una parte muy importante del flujo del colector municipal para echarla a cielo abierto al Arroyo Hondo. Pero, eso sí, nos cobran el saneamiento de toda el agua que consumimos. Los campesinos con parcelas aguas abajo gritan: “Nos están envenenando, el agua viene contaminada con químicos.”

Se sabe que la PTAR y el Módulo de Desbaste en conjunto tienen dos entradas Norte, que provienen, una del colector municipal y otra del colector industrial. Sendos colectores son para que no se mezclen el agua de la curtiduría, que lleva químicos, con las aguas domésticas. Pero, ¿qué cree? Aunque, existen dos entradas de aguas con orígenes distintos, al final solo hay una salida que descarga en el arroyo. Entonces, la lógica es la de Perogrullo, las separan, para juntarlas.

Durante veinte años, SAPAL ha estado vertiendo agua altamente contaminante al río, pese a su responsabilidad de tratarla; pero, eso sí, ha cobrado carretadas de millones de pesos a sus cautivos usuarios dizque por tratar el agua. ¿Entonces, a donde habrán ido a parar tantos millones? También, la PTAR concesionada engaña a la población, no cumple las normas de calidad de Conagua, desvía en forma clandestina grandes cantidades de aguas negras sin procesar en la PTAR, para arrojarlas al río Turbio. SAPAL lo sabe, ¿por qué lo permitirá?

La respuesta a la pregunta anterior la dieron los empleados de la empresa concesionaria Ecosys III en una entrevista de A.M, que confesaron que: “Cada mes entregamos un garrafón de prueba con agua, tal y como aquí sale del proceso, al área química de SAPAL. Ahí, ellos la tratan y purifican para hacerla que cumpla las normas y la entregan ya arreglada a Conagua.” SAPAL conoce el engaño, aseguraron los entrevistados. Lo más grave es que la Institución calló las fallas, protegió a la empresa, siguió y sigue cobrando por “saneamiento” y le paga puntualmente 200 millones anuales a EcosysIII por el agua tratada, que no está tratada. ¿Qué clase de entendimientos habrá con EcosysIII?

Pero, aún hay más: En el 2017, el ex presidente de SAPAL le notifica a Conagua que la PTAR está en óptimas condiciones. Sin embargo, tres años después el presidente actual dice que es chatarra (como la chatarra de Agronitrogenados de Pemex) y que hay que invertirle 1,500 millones para que funcione. ¿Quién estuvo protegiendo las trapacerías de esta empresa? ¿Hubo arreglos en lo oscurito para no rescindirle el contrato? El actual presidente del organismo, dubitativamente pregunta aquí y allá, “qué cuánto será bueno darle de compensación al concesionario, porque en septiembre se le vence el contrato.” Habla de 500, 300, 200 millones de pesos. ¡Que generosidad, premiar por no tratar el agua!

Una institución social con un Consejo de notables insuflados (con honrosas excepciones) que no informan, que se guardan los temas vitales para unos cuantos, como si fuera su propio feudo, son reminiscencias del pasado. La transparencia es condición sine que non para legitimar el ejercicio de la función pública. ¿Les informará el Presidente de SAPAL a sus consejeros que la Institución y la PTAR cobran, pero engañan?

