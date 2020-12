***Compra

No es broma, el Gobierno estatal, concretará hoy la compra de medicamentos para todos los hospitales y clínicas de la Secretaría de Salud de Guanajuato para todo el 2021.

***Interesados

Tres proveedoras buscan quedarse con este contrato, se trata de Intercontinental de Medicamentos S.A de C.V., Dimesa S.A de C.V. y Phoenix Farmacéutica, las dos primeras son las que han tenido el contrato los últimos siete años.

***Sin desabasto

Guanajuato es uno de los estados que decidió no adherirse al INSABI, por lo que hace la compra de sus medicamentos de forma independiente, bajo un esquema de que solo se paga lo que se consume y al menos en los últimos dos años se han generado ahorros, pero sobre todo en la SSG no hay desabasto.

***Fox

El que no para de felicitar a los partidos PRI, PAN y PRD por conformar una coalición con la que esperan ganar las elecciones federales de 2020, es el ex presidente de México Vicente Fox.

*Feliz

“Bienvenidos Va por México!!. Todos los Mexicanos, que creemos en un MX próspero, sin mentiras, con desarrollo para todos, con menos pobreza y más igualdad. Un México Democratico, Republicano y de pleno respeto a todas y a todos. Un MX alegre, divertido y feliz”, celebró el ex mandatario al conocer el registro de la coalición.

*Tepocatas

Quizá su felicidad es porque ya anda en negociaciones para buscar una candidatura, de concretarse su participación, seguro dará mucho de qué hablar, con su peculiar forma de ser y hacer campaña.

*Vacunas

Por lo pronto y mientras llegan los tiempos para definir su futuro político, anda muy activo en redes sociales, haciendo un llamado “respetuosamente” a los gobernadores de la Alianza Federalista, para que exijan al gobierno federal el derecho de adquirir vacunas por su cuenta.

***Semáforos

Tan pronto regrese de sus vacaciones de fin de año, el director de Movilidad en León deberá rendir cuentas, pues no quedó claro cómo es posible que en la licitación de los semáforos, el costo fue unos 80 millones de pesos más barata que lo que la misma empresa cotizó en el estudio de mercado.

*Contraloría

La asignación del contrato para la renovación del sistema de semaforización dejó muchas dudas y el contralor Leopoldo Jiménez también tendría que revisar a detalle todo el proceso para la asignación de este contrato por 164 millones de pesos a la empresa Semex de Monterrey.

***Sapal

Por cierto, otro pendiente que tiene la Contraloría de León para resolver en el 2021 y entre más pronto mejor es la responsabilidad que tuvo el Sapal en el fallecimiento de 5 de sus empleados, en noviembre de este año en la planta de tratamiento de aguas residuales.

*Pendiente

Los deudos de estos trabajadores, la mayoría de ellos muy jóvenes además de la tragedia han tenido que batallar pues la indemnización que el Sapal pretende darles es casi una burla y por si esto fuera poco pretende responsabilizar a los fallecidos por el accidente.

*Vacaciones

Para estas familias no hubo una feliz Navidad, no han tenido información y tampoco hay solución para el pago de la indemnización y ahora tendrán que esperar hasta el 8 de diciembre cuando los funcionarios del Sapal regresen de vacaciones y se den tiempo de atenderlos.

***Replaqueo

El llamado al replaqueo por parte del Gobierno Estatal ha sido constante, quedan pocos días para que los automovilistas que faltan realicen su trámite, el Gobierno de Guanajuato ha puesto empeño para que todos cumplan.

*Verificación

Donde no les ha ido muy bien es con la verificación, resulta que la verificación hasta el viernes pasado no alcanzaba ni el 40% del 1.7 millones de vehículos que circulan en estado, el problema es que este bajo porcentaje no solo pega en la recaudación estatal sino también en el Medio Ambiente.

Dona Estado a León un SandCat

El pasado 18 de diciembre, el Municipio de León, recibió del Gobierno Estatal la donación de un vehículo SandCat, este vehículo es para que los grupos especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de León puedan realizar operativos. Irapuato, Celaya y ahora León, son los municipios del Estado que cuentan con un vehículos con estas características.

Foto: Especial