***Computadoras

El diputado Miguel Márquez Albo no quita el dedo del renglón, aunque sus compañeros panistas no le quieren entrar al tema de la compra de 100 mil computadoras en las que el Gobierno del Estado se gastará 950 millones de pesos no cuestionan nada.

***¿Fantasma?

El único que levantó la voz ayer durante la sesión en el Congreso Local fue el diputado de Morena Raúl Marquez Albo para cuestionar de dónde salieron los recursos para esta compra millonaria y dónde está la empresa ganadora de una de las compras más grandes que ha hecho el Gobierno del Estado este año, nadie sabe.

***Auditoría

El diputado morenista no descarta la posibilidad de solicitar una auditoría al proceso de compra, pero le teme a la aplanadora azul, que para eso si se pintan solos, salen todos los votos en contra ojalá que esta vez no ocurra lo mismo, si en la millonaria compra no hay gato encerrado no hay nada que temer.

***¡Bravo!

La propuesta del diputado Miguel Salim de sancionar a los bromistas que hacen mal uso del 911 quedó aprobada ayer, sin duda un gran acierto, ahora pasa a la cancha de los municipios aplicar dichas sanciones que van de 20 a 36 horas de arresto.

*Insuficientes

El problema ahora es como le harán los municipios con tantos infractores, basta con ver el caso de León, en lo que va del año se han detectado unas 4 mil 800 llamadas falsas diarias, la pregunta es ¿a dónde llevar a esos casi 5 mil detenidos que podrían registrarse diariamente?, suena imposible.

*Aplicable

Habrá que definir y dejar en claro a partir de qué supuestos aplicará la sanción de lo contrario no habrá separos municipales que alcancen para tantos bromistas y la ley podría quedarse como muchas otras solo en papel.

***Rumbo al 2021

Las elecciones del 2021 cada vez se acercan más y los acuerdos entre partidos ya se empiezan a planchar. Por ejemplo, el PAN en Guanajuato sigue en conversaciones con el PRD para ver si nuevamente se lanzan en coalición contra Morena.

*Solos

Sin embargo, hay muchos liderazgos en el panismo estatal que se oponen, debido a que en la anterior elección la misma jugada no les salió bien y los diputados del PRD aportaron poco en los intereses del blanquiazul y otros hasta se alinearon con la 4T.

*Solicitud

Entre los que prefieren ir en solitario en los próximos comicios se destaca el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Incluso ya le pidió al líder nacional del PAN, Marko Cortez, que “le den chance” a Guanajuato de decidir.

*Descartados

Otro posible aliado era el Movimiento Ciudadano. Aunque este partido ya dejó claro que no va a aliarse con el PAN en la próxima elección en Guanajuato, quieren ir solos aunque para esos que tengan que recurrir a varios cartuchos algo quemados.

***León

La lucha por la candidatura a la alcaldía de León es la más reñida y poco a poco distintos personajes comienzan a levantar la mano. Hasta el momento no se ha elegido al “gallo” que tocará ser sucesor del reelecto, Héctor López Santillana.

*Nombres

A la contienda se han sumado nombres como el del síndico, Christian Cruz Villegas, el presidente del Patronato de la Feria, Juan Carlos Muñoz (que ahora sí tiene ganas de ser alcalde) y la diputada local, Alejandra Gutiérrez Campos.

*¿Quién será?

Voces en el PAN afirman que los primeros dos tienen poco apoyo al interior del blanquiazul pero todo puede cambiar conforme se acerquen las definiciones. La tercera aspirante está en un limbo, debido a que no es la primera opción, pero tampoco está descartada totalmente y podría tomar ventaja por la exigencia de paridad de género.

*Punteros, dicen

Hasta el momento los dos hombres que suenan más fuerte son el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala y el poco mediático, pero bien parado en el CEN Nacional, el diputado federal, Fernando Torres Graciano.

*Juntos

Lo que está claro es que el PAN no quiere dar ventajas y esta vez quieren evitar una confrontación interna. Por lo que se busca que el candidato se defina por consenso, antes de que acabe el 2020. Aunque, a fin de cuentas, siempre está la posibilidad de un “dedazo” desde México o del Gobierno Estatal.

Rinde protesta nuevo comisionado.

Jaime Rochin del Rincón tomó protesta como presidente de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Lo hizo de forma presencial ante la Mesa Directiva del Congreso, aunque el resto de los diputados locales siguieron el protocolo de forma virtual. Rochin del Rincón fue presidente de la Comisión de Víctimas a nivel nacional y acumuló experiencia como director de oficina foránea de la visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

