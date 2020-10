***Computadoras

Ayer venció el plazo en el que el Gobierno del estado debió firmar el contrato con la empresa Ditecma S.A de C.V. para la compra de 100 mil tabletas que se repartirán en el 2021 entre estudiantes y profesores de preparatoria en el 2021.

***Monto

Tras la licitación se había asignado por un monto de 902 millones de pesos, pero de acuerdo con Gobierno del Estado se logró disminuir un poco más el monto y quedó en unos 847 millones de pesos.

***Anticipo

La Secretaría de Finanzas informó anoche que se logró un descuento del 6% a cambio de un anticipo de hasta el 50% del monto pactado.

***¡Qué oso!

Terriblemente exhibidos quedaron los diputados del Partido Acción Nacional, quienes presumen amplios conocimientos de técnica parlamentaria, pero necesitan del acordeón para saber cómo votar a la hora que les toca.

*Auditoría

En la sesión de Pleno del Congreso Local celebrada ayer, se sometió a votación una propuesta de auditoría que presentó el coordinador panista, Jesús Oviedo Herrera sobre la compra de computadoras por parte de Educafin.

*Cambios

Cuando se sometió a votación la propuesta, el diputado de Morena, Raúl Márquez Albo aprovechó para sugerir cambios, se recibieron y luego se pasó lista. Todos o casi todos, a excepción de la legisladora Jessica Cabal Ceballo y Rolando Alcántar Rojas, votaron en contra de lo que propuso el Morenista Márquez Albo.

*A favor

Los demás legisladores azules no se daban cuenta que estaban votando a favor de la propuesta del diputado de Morena, tan acostumbrados están a solo levantar la mano que solo siguieron a su coordinador, quien por cierto también votó en sentido contrario a su propia propuesta.

*Revisión

En un intento por corregir el sentido de los votos, el diputado Armando Rangel pidió al presidente de la Mesa Directiva, el panista Germán Cervantes Vega verificar la votación y la sesión virtual se interrumpió con un receso.

*Ni modo

Detrás de cámaras legisladores quisieron obligar a la repetición de la votación, pero Magdalena Rosales Cruz de Morena y Guadalupe Guerrero del PRI se opusieron y la votación se dio por válida.

*Hospital

Por cierto en la misma Sesión del Congreso, se aprobó la auditoría para todos los procesos de adaptación del antiguo hospital de León a lo que hoy es la Clínica Covid-19. Sin duda ha servido a muchos pacientes y se han salvado muchas vidas, pero en el uso de recursos públicos las explicaciones nunca sobran.

***Matrimonio

La resistencia del PAN en contra del matrimonio igualitario está tan arraigada en Guanajuato, que parece que ni siquiera las palabras del Papa Francisco los harán cambiar de opinión. Aunque, públicamente se cataloguen como “tolerantes” e “incluyentes”, la verdad es que la diversidad sexual es algo de lo que el blanquiazul no quiere saber nada.

*Calladitos

Es el caso de la senadora, Alejandra “La Wera” Reynoso, quien no tiene problemas para responder mientras no se hable de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Ayer cuando se tocó el tema en una conferencia de prensa virtual la legisladora se hizo invisible y prefirió callar.

***Vigilantes

Ayer se instaló el Consejo Directivo de la Red Ciudadana Anticorrupción del Estado de Guanajuato, un organismo que busca evitar los malos manejos en el dinero público y en el que participan empresarios y ciudadanos guanajuatenses.

*Lupa

Aunque, la mayoría de sus integrantes no son expertos en el tema, toda herramienta es útil cuando se trata de combatir la corrupción. Esperemos que no quede solo en la foto y sí le pasen la lupa al Gobierno del Estado para que no haya mal uso de los recursos públicos.

*Contratos

Y vaya que pueden tener mucho trabajo estos nuevos auditores ciudadanos, compras de medicamentos, seguridad, Obra Pública y hasta compras millonarias de computadoras deben revisarse a detalle y entre más ojos mejor.

*Auditorías

Dato importante es que de acuerdo al INEGI en todo el año pasado solo se realizaron 83 auditorías para fiscalizar los más de 63 mil millones de pesos que gastó el estado en ese periodo. Una vigilancia muy pequeña si la comparamos con las 283 auditorías que se practicaron en 2018, ¿por qué será?.