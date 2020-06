Comunicación VII: Niveles de comunicación

Para tener relaciones de calidad, no es suficiente con comunicarnos, es necesario que la comunicación transmita información profunda acerca de nosotros, solo de esta manera, las personas podrán conocernos realmente.

Nos comunicamos con el objetivo de transmitir y recibir información. Ahora bien, si observamos a detalle el tipo de conversaciones que tenemos con las diferentes personas con las que interactuamos, notaremos que hay distintos niveles de detalle o profundidad respecto al tipo de información que recibimos y compartimos acerca de nosotros. Por ejemplo, decirle a alguien: “buenos días” y comentar brevemente acerca del clima, tiene un nivel de relevancia menor si lo comparamos con una conversación en la que hablamos acerca de cómo nos sentimos emocionalmente. Por otro lado, gracias a los teléfonos celulares, tablets y computadoras, nos encontramos en una era de hipercomunicación, en donde se ha incrementado de manera sustancial el número de personas con las que nos comunicamos diariamente, con algunas de temas importantes, con otras simplemente cortesías o asuntos intrascendentes. Entre otros factores, nuestra calidad de vida está íntimamente relacionada con la calidad de nuestros vínculos, por lo que tener contactos cada vez más genuinos y significativos es importante para nuestro desarrollo personal; para lograrlo, es útil tener claridad acerca del nivel de profundidad con el que nos comunicamos.

Juan Pablo Berra, profesor de filosofía y autor de “Los 7 niveles de la comunicación”, se hizo a la tarea de identificar los diferentes niveles de profundidad con los que nos comunicamos. Para conocerlos de una manera práctica, Martín (así firma sin apellido), en su blog: “Envejecer es obligatorio, crecer es opcional”, desarrolló el siguiente texto: “Nivel 1, Información. Ejemplo: tu hijo te dice «en el colegio enseñan fútbol», eso es información pura. Nivel 2, Opinión. Decir lo que pensamos. Ejemplo: tu hijo te dice que en el colegio enseñan fútbol y agrega: «es un deporte atractivo que me interesa aprender y practicar». Nivel 3, Experiencia personal. Ejemplo: tu hijo te dice que en el colegio enseñan fútbol, a él le parece interesante y agrega: «hoy estuve jugando con mis compañeros un partido que duró una hora contra un equipo formado por chicos de otro colegio». Estos son los tres niveles básicos de comunicación; generalmente las comunicaciones no pasan de esos tres niveles. Nivel 4, Sentimientos. Ejemplo: tu hijo te dice que en el colegio enseñan fútbol, que le parece interesante, hoy estuvo jugando y agrega: «me siento pleno y alegre cuando juego al fútbol con mis amigos». Nivel 5, Deseos y necesidades. Ejemplo: tu hijo dice que en el colegio enseñan fútbol, le interesa, jugo hoy un partido, se siente alegre y pleno jugando y agrega: «siento necesidad de que mis amigos me acepten y valoren, el fútbol me ayuda a lograr eso». Estos dos niveles están relacionados con la intimidad. Nivel 6, El verdadero yo. Sin caretas, coraza ni armadura. Sin el personaje que busca agradar a los otros. Mostrarnos verdaderamente como somos, con nuestras luces y nuestras sombras, con nuestras virtudes y también con nuestros defectos. Es cuando comunicamos por qué y para qué hacemos lo que hacemos y buscamos lo que buscamos. Ejemplo: tu hijo dice que en el colegio enseñan fútbol, es interesante, jugó, lo pone alegre, necesita que sus amigos lo acepten y agrega: «en realidad lo que más alegre y pleno me pone, es el ajedrez, pero siento que si juego a lo que verdaderamente me gusta, mis compañeros me podrían dejar de lado por no tener los mismos gustos que ellos. Esta situación me angustia así que decidí sacrificar mi verdadero gusto por el hecho de ser aceptado por el grupo». Este último nivel es el que deberíamos de alcanzar con mayor frecuencia con las personas que nos importan. Cuando nos conocemos a un nivel profundo, podemos apoyarnos, comprendernos verdaderamente, desahogarnos, conocernos, saber qué busca cada quien en su vida y nos permite compartir la propia experiencia de la vida”. El séptimo nivel que establece J. P. Berra, se refiere a la percepción espiritual, por ejemplo, el diálogo personal interno.

Expresarnos y abrirnos con otras personas no siempre es una tarea fácil, mostrarnos vulnerables ante los demás no es algo sencillo de lograr pero es el único camino para que las otras personas puedan realmente conocernos, lo que nos permitirá tener relaciones valiosas y auténticas que enriquezcan nuestra vida… ¡Así de sencillo!

