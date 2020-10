Con la salud no #AMLO

Quitar el dinero del Fondo de Gastos Catastróficos ahora llamado Fondo de Salud para el Bienestar (FSB)que se encuentra en un Fideicomiso, tendrá graves consecuencias en la salud y en la economía de los mexicanos.

En el último informe sobre la Situación económica, las finanzas y la deuda públicas y entregada por el Gobierno Federal a la Cámara de Diputados, mostraba que el Fideicomiso “Fondo de Salud para el Bienestar” tenía 101,161.7 millones de pesos.

Este jueves, los legisladores de Morena pretendieron eliminar todos los fideicomisos para que el dinero existente en ellos -cerca de 69 mil millones de pesos- pasara a la bolsa común del gobierno y utilizarlos en las obras que no ayudan a nuestro país para salir de la crisis de salud y económica. No hubo el quórum y la sesión tuvo que ser suspendida. En el dictamen aún a discusión, no se plantea la eliminación del Fondo de Salud para el Bienestar.

Sin embargo, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, de Morena y presidente de la Comisión de Hacienda, introdujo una “reserva” que entrará seguramente en discusión el próximo martes, ganarán la discusión y se aprobará su reserva para integrarse luego en la Ley, prevé en el punto vigésimo lo siguiente: “Se faculta al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) para reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos del patrimonio del Fondo de Salud para el Bienestar que se requieran para que los aprovechamientos correspondientes se destinen mediante los mecanismos presupuestarios que correspondan a los fines que en materia de salud determine la Secretaria de Salud, en términos de las disposiciones aplicables. La citada dependencia deberá informar Congreso de le Unión sobre el uso y destino de los referidos recursos; dicha información será pública en términos de las disposiciones aplicables”.

El presidente “López Obrador” #AMLO ha dicho hasta el cansancio que eliminará los fideicomisos para dedicarlos al tema de salud. Las afectaciones y daños a la educación, ciencia, cultura, cine e innovación serán bastas y el futuro ominoso. Pero ¿por qué mandar eliminar un fondo que ya se dedica a la salud y que representa además cerca del doble de todos los demás fideicomisos? ¿Porqué hacerlo en lo oscurito a través de una reserva que aprobarán en el pleno la mayoría que su partido Morena tiene? ¿Cuál es la real intención de desfondarlo?

El INSABI no ha sido capaz de emitir las reglas de operación para que los servicios médicos, medicamentos e insumos se otorguen a los mexicanos que no tienen seguridad social. A su vez es el responsable de otorgar el financiamiento a través del fideicomiso para que en los servicios estatales de salud, en los hospitales de alta especialidad e institutos nacionales de salud atiendas las 66 enfermedades reconocidas por el estado mexicano causantes de los gastos catastróficos.

Con el INSABI muchos enfermos en 2019 tuvieron que pagar para atenderse y muchos otros fallecieron sin haber recibido el tratamiento por la falta del financiamiento, que, habiendo dinero, no se ejerció con la responsabilidad debida. Cito hechos: El monto de dinero validado del FSB fue 7,616 millones (2017), 7,671 millones (2018) y solo validó 2,854 millones de pesos en el 2019, es decir, solo el 37% de lo invertido en salud en los dos últimos años de Peña Nieto.

Mexicanos atendidos por Infarto Agudo al Miocardio, se pagaron con el FSB 998 en 2017; 1,165 en 2018 y solamente 185 en 2019. Mujeres con Cáncer Cérvico Uterino se pagaron 2.533 casos en 2017, 2,525 en 2018 y solamente 174 en 2019. Así ocurre en todos los padecimientos que debe proteger este fondo, y que, al no hacerlo, las personas o bien mueren o quedan en extrema pobreza. Por ello digo #ConLaSaludNoAMLO. No malgasten lo asignado para la salud. Daremos la batalla en el Congreso.

DA