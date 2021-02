***Consejo de búsqueda

Los 12 colectivos de familiares de personas desaparecidas y tres organizaciones solidarias demandaron al Congreso del Estado que emitan a la brevedad la convocatoria para integrar el Consejo Estatal Ciudadano que establece la ley.

***Plazo vencido

El plazo para conformar era de 90 días a partir de la publicación de la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato, que fue el 3 de junio de 2020, así que ya se venció y reclaman que no han recibido ninguna explicación.

***Planchar convocatoria

Piden una cita antes de que publiquen la convocatoria para revisar los términos. No quieren que pase como la del Consejo Consultivo de Víctimas de la Comisión Estatal de Atención Integral de Víctimas que fue a una segunda convocatoria ante los candados para la participación, aunque el próximo 23 ya estarán electos.

***El madruguete

La noticia dominical de los dos diputados del PAN convertidos al morenismo, Jessica Cabal y Luis Magdaleno, plantea para los panistas la siguiente interrogante: ¿Qué y quién falló para que esto sucediera?: Román Cifuentes, jefe estatal con licencia; o Chucho Oviedo, coordinador de la bancada; o la operación de ambos.

*Los dos Morenas

La grilla también sacude el eterno pleito por el control de Morena entre el diputado local Ernesto Prieto y la secretaria general en funciones de presidenta, Alma Alcaraz. El salmantino da otro golpe al aparecer en la foto con los “chapulines”.

*Prieto en la foto

En el anuncio junto al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, apareció solamente el bando de Prieto, como: el empresario Ricardo García, los diputados federales Miguel Ángel Chico y Emmanuel Reyes, además de Cuauhtémoc Becerra. Del tema de los panistas cobijados por Morena Alma no ha dicho ni una palabra.

***Concamin y el administrador

El alcalde Héctor López se reunió ayer con la Concamin Bajío que comanda Ismael Plascencia. Al igual que la semana pasada con el Consejo Coordinador Empresarial, aprovechó para presentarles al Administrador de Servicios, Luis Alanís.

*Beneficio de la duda

A diferencia del CCEL, de la cita con Concamin sí trascendió información. Ismael, fiel a su estilo crítico y directo, y otros capitanes de los organismos industriales, no ocultaron sus dudas respecto al perfil del funcionario y le pidieron justificar la plaza.

***Lupita en Morena

No es la primera ni la última militante tricolor en apoyar las campañas de Morena, pero no deja de llamar la atención la aparición en el equipo cercano al precandidato en León, Jorge Marcelino Trejo, de la exdiputada local y federal, Lupita Velázquez.

*Pero sigue en el PRI

La originaria de Purísima del Rincón fue incluso nombrada Secretaria Adjunta a la Presidencia del Comité Directivo Estatal, cargo honorífico al que por cierto no ha renunciado, pero el que tampoco terminó por ejercer. Hoy no ha renunciado al PRI.

*Candidata, ya no

Lupita fue candidata del PRI a la Alcaldía de Purísima en el 2018 y el Comité Estatal empujó hasta al final para que fuera otra vez en el 2021, pero les dijo ‘no gracias’.

*El vínculo

Su coordinador de campaña fue el leonés Édgar Chico, aspiró en 2018 a ser candidato independiente a la alcaldía pero no le alcanzó, hoy participa en Morena.

*Que no ve claro

Como parte del equipo de José Luis Romero Hicks, a quien el grupo que comanda el PRI lo ve como una carta para el 2024, esperaba le dieran mayor juego, por ejemplo con un cargo con funciones y salario en el Comité Estatal, pero no vio claro.

*En boleta no

No se prevé que esté en la boleta con Morena en 2021, pero sí en el equipo de Marcelino junto con otros priistas que no terminan de irse, como Pepe Pedroza.

***Descordinados

A pesar de que el Comité Estatal de Seguridad en Salud autorizó la reapertura de bares y cantinas al 30% y la venta de bebidas alcohólicas de baja graduación, en Celaya deberán seguir cerrados y la ley seca será pareja.

*Lentos

La directora de Fiscalización, Azucena Arredondo aseguró que hasta que el Comité no lo oficialice en el periódico oficial y el Ayuntamiento no cambie los acuerdos aprobados, en Celaya no habrá cambios y seguirán multando.

Asume Enrique Aranda mando en la CMIC

El constructor leonés, Enrique Aranda Anaya, fue electo como presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Guanajuato para el periodo 2021-2023, en relevo del celayense Javier Padilla Guerrero. La asamblea de elección de la planilla única fue en un formato híbrido (virtual y presencial). Los acompañó el presidente nacional de CMIC, Eduardo Ramírez Leal. Aranda Anaya es Gerente General y socio de Construcción y Servicios del Bajío S.A de C.V con 30 años de actividad empresarial. Ha sido Presidente de Coparmex 2010-2012, Consejero de la Feria 2014-2016, Vicepresidente y Tesorero de CMIC.

Foto: Cortesía CMIC Guanajuato.