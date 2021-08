Consejos ciudadanizados

Queridas víctimas de esta jubilante columna: en este terruño amado, tan lleno de esperanzas como de problemas, los leoneses hemos planteado fórmulas ciudadanas para canalizar nuestras inquietudes e impotencias ante el sistema socio económico que nos tocó vivir. El gobierno municipal fue pionero en esquemas de participación ciudadana cuando en los años noventa se abrió el “miércoles ciudadano”, cuando algunos reglamentos permitieron que ciudadanos comunes y corrientes accediéramos a posiciones en el gobierno (en mi caso, gané la rectoría de la UTL por concurso de oposición sin ser miembro del PAN) y cuando algunos Consejos Consultivos fueron instalados.

En nuestra querida ciudad, operan poco más de 30 Consejos; unos Consultivos, que son alrededor de 15 (y que no tienen capacidad para dirigir o administrar un organismo o unidad municipal, pues, aunque voten, los funcionarios públicos pueden o no tomar en cuenta sus acuerdos) y los Consejos Directivos, que son el órgano de gobierno encargado de la dirección, administración y funcionamiento en los casi 25 organismos descentralizados y allí sí se toma en cuanto su voto. Participé en 30 años en 5 Consejos y considero conocer bastante de estos asuntos.

Hace algunos años, Propuesta Cívica Guanajuato publicó con la estimadísima Sara Mata, un reporte sobre los Consejos ciudadanos en León, para evaluar si son realmente una forma de participación democrática y formular propuestas para su mejoramiento. En 2010 publicó un segundo reporte, donde la información la obtuvo de su asistencia (me consta) a más de 30 sesiones en 8 Consejos ciudadanos, de entrevistas con algunos ciudadanos que participaban y concluyó acertadamente que “aunque algunos Consejos subieron su información al portal de transparencia y que los cambios de Consejeros se realizan al inicio de la administración, los ciudadanos Consejeros responden más al honor de ser invitados y no a su papel como ciudadanos, que los Consejos ciudadanos se renuevan y operan con procesos no suficientemente transparentes, democráticos y ciudadanos”. En una encuesta de opinión en 2011, el Observatorio Ciudadano de León, midió que el 86% percibe que el gobierno local se mantiene distante y ajeno de las necesidades de la población.

Más recientemente, otro querido amigo, Jesús Godínez hizo otro estudio, donde concluye que “la opacidad es un elemento presente en los Consejos, pues estudió más de 1,000 actas y observó que los Consultivos no siempre publican actas, mientras que en los Directivos son solo 12 los que publican sus actas, 373 en total (dos asuntos por sesión es el número que más se presenta)”. La conclusión de Chuy, es que hay un deficiente desempeño de los Consejos en las funciones directivas.

También observa que “…la realidad es que los Consejos Consultivos promueven reformas, fomentan la realización de estudios y gestionan ante autoridades los temas concernientes al objeto para el que fueron creados, pero no tienen capacidad para dirigir o administrar organismo o unidad municipal. El desempeño en asuntos de administración y funcionamiento del organismo alcanza un nivel de 39.36%, este dato plantea cuestionamientos serios sobre la efectividad de la participación ciudadana como elemento instrumental de una democracia participativa. Es cuestionable si los Consejos ciudadanos son un instrumento que permite una participación activa y formal en la toma de decisiones, ya que ésta se presenta de una manera tan pobre. Es necesario revisar si hay interés por parte de la ciudadanía de participar de este modo, cuáles son los criterios para invitar a los ciudadanos a participar y ponderar el diseño institucional de los Consejos”.

Aunque no se han realizado más estudios recientes, me animo a compartir lo que fueron mis experiencias después de haber presidido uno de ellos (Mejora Regulatoria) y ser Tesorero en otro (Explora): están sobre representados los empresarios y mini representados los ciudadanos “de a pie”; el mecanismo de selección facilita que ingresen y presidan quienes son cercanos al Alcalde; no siempre facilitan a medios de comunicación a sus sesiones; facilitan el posterior ascenso político de algunos Consejeros al PAN; tienen en algunos casos, conflictos de intereses; en los tres claves (Feria, IMPLAN y SAPAL) solo ingresan miembros del poder económico y el pueblo, -ya sean académicos, profesionistas, trabajadores, líderes sociales-, no tienen cabida en ellos. Ale Gutiérrez al hacer innovación con foros de consulta, abre una oportunidad para que se rediseñe la participación ciudadana en los Consejos de la ciudad y puedan, ahora sí, acceder, los ciudadanos que siempre han sido excluidos.

