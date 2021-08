Consultas populares

López Obrador inició su mandato con una Consulta Nacional sobre el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, realizada por el gobierno de transición del mismo Andrés Manuel, días antes de que asumiera la presidencia de México. La consulta fue convocada por el presidente electo recibiendo duras críticas porque no tenía bases legales, y porque hubo varias irregularidades como el hecho de que personas votaran varias veces en diferentes casillas. En el tema de consulta para decidir el destino del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) participaron un total de 1 millón 67,859 ciudadanos, de los cuales 69% eligieron a Santa Lucía, mientras que el resto optó por continuar con la obra en Texcoco. Es obvio que esa muestra de votantes no era representativa. La decisión fue basada en supuestos e influenciada por lo que AMLO decía a los medios de comunicación. Hubo quienes contestaban con simpleza e ignorancia que no querían el nuevo aeropuerto de Texcoco “para que dejaran de robar.” Esta consulta fue una maniobra política que usó de pretexto la supuesta opinión del “pueblo” para destruir una obra que salió más cara desaparecerla que terminarla. La realidad es que la mayoría de las encuestas realizadas por empresas serias y reconocidas mostraron una tendencia a favor de continuar con la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco.

Recientemente tuvimos la primera consulta popular a nivel federal organizada por el Instituto Nacional Electoral y contemplada en nuestra Carta Magna para que pudieran participar los 93.6 millones de ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal contando con todas las bases legales necesarias y con los principios de imparcialidad, independencia, legalidad, autonomía y máxima difusión. Se tuvo un total de 6 millones 511,385 votantes: el 97.72% por el “Sí” a enjuiciamiento de políticos por actividades realizadas en el pasado, el 1.54% por el “No”; en tanto que 48,878 (0.73%) papeletas fueron anuladas. Con estos datos se reporta que la participación fue del 7.11%. En esta ocasión hubo una organización adecuada y confiable, pero al “pueblo” no le interesó el juicio a ex presidentes cuando es la ley la que debe prevalecer y no las consultas. La baja participación anuló el proceso.

Para la realización de una consulta popular de carácter nacional, el cuestionamiento que se someta a la decisión del pueblo, debe ir acompañado de una justificación razonable. Este mecanismo de participación ciudadana es importante en cuanto esté respaldado por una organización oficial y reconocida por su imparcialidad como lo es el INE actual, y el tema sujeto a consulta sea de interés público. Sólo así se puede contribuir al fortalecimiento de la vida democrática. ¿La revocación de mandato es de interés general? ¿Hay viabilidad de revocarlo? ¿Puede ser también un mecanismo de destitución presidencial en un futuro? ¿Podría la revocación provocar una inestabilidad política en el país? ¿Puede ser una puerta para una reelección?

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos