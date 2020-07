Contagio, muerte y omisión

La semana pasada señalaba que los servidores públicos deben cumplir con la ley, más allá de su buena o mala voluntad, de sus muchas o pocas ganas para cumplirla. Que sus acciones deben ser apegadas al espíritu de la Ley, y señalaba dos casos fundamentales: garantizar la integridad física y patrimonial. ¿Eso implicaba un tema de seguridad en ámbitos distintos al de rifles, pistolas, y macanas? Sí, absolutamente.

¿La epidemia del Sars-covid 19 que estamos viviendo, es un tema que afecta nuestra seguridad?, La respuesta es afirmativa, sí. ¿Es un tema de vida o muerte? La respuesta es, sí. ¿Es responsabilidad de los servidores públicos (presidentes municipales, gobernadores, diputados, regidores, empleados) nuestra salud y vida, en función de su origen institucional?, la respuesta es, sí. ¿Están obligados a evitar que el Sars-covid19 mate a las personas? La respuesta es sí.

¿Hay medicamentes, vacunas, instrumentos médicos para evitar el contagio, y que las personas mueran por la enfermedad del coronavirus? La respuesta es, NO. ¿Los servidores públicos, en particular los responsables de la vida y salud de la población hacen algo para dar cumplimiento a su obligación constitucional para la que fueron elegidos? La respuesta es, sí. ¿Si no hay vacunas, ni medicamentos, ni tecnología médica para evitar que la gente muera infectada, qué hacen? La respuesta es mandan mensajes. ¿Los mensajes que mandan son curativos? La respuesta es, no.

¿Entonces que hacen las autoridades para dar cumplimiento a su responsabilidad constitucional de garantizar la vida en el marco de esta epidemia? La respuesta, es: dar consejos y mensajes a través de los medios de comunicación. ¿Cuál es el mensaje en el que gastan miles de millones para prevenir el contagio y la muerte por el coronavirus? Son seis palabras de seis segundos: quédate en casa, y lávate las manos.

¿Esas seis palabras le garantizan a la población evitar el contagio y la muerte por el coronavirus? La respuesta es, NO. ¿Por qué los mensajes NO EVITAN que las personas se contagien o mueran? La respuesta, es: las personas no se pueden quedar en casa por múltiples razones, y una muy importante, y la más valida porque no tienen garantizada su alimentación: dos, porque no tienen garantizado el pago de los servicios básicos, como la energía eléctrica, calorífica, y agua.

¿Lavarse frecuentemente las manos requiere de algo imprescindible? Sí, AGUA. ¿La epidemia se ha propagado, infectado y matado a miles de personas? La respuesta es, SÍ.

¿El virus se ha propagado, infectado y matado a miles de personas es porque las seis palabras mencionadas, no tienen poderes curativos, ni no son mágicas, o en su caso porque las personas no tienen dinero para pagarse sus alimentos y los servicios básicos como el agua? La respuesta que se puede inferir a partir de las premisas oficiales e institucionales, es la segunda.

Dos preguntas y una respuesta: ¿Qué hacen los responsables de hacer cumplir la Ley que emana de nuestra Carta Magna, para garantizar que nuestra vida no se exponga, ni expongamos la vida de nuestro prójimo ante la falta de alimentos y agua de quienes carecen de ella? ¿Les pagan los servicios básicos y la alimentación a las personas que carecen de ellos? La respuesta es, no pagan los servicios básicos, ni alimentan a las personas que carecen de ellos. ¿Eso va en sentido contrario a sus obligaciones constitucionales de garantizar LA VIDA? La respuesta es, SI.

¿Cuántas personas han muerto hasta la fecha en México por la enfermedad del coronavirus? 38, 310 personas, y 331,298 casos confirmados. ¿Cuánto personas han muerto en todo el estado de Guanajuato? 974 personas han fallecido, y existen 16 244 personas confirmadas. ¿Cuántas personas han muerto en Celaya? 109 personas fallecidas, y 1260 casos confirmados.

Si el agua es la columna vertebral para prevenir el contagio, la enfermedad y la muerte, ¿por qué le suspenden el servicio a la población que carece de recursos económicos para obtenerla? ¿A cuántas familias por mes le suspenden el agua por falta de pago? Según JUMAPA (http://elcelayense.com.mx/2020/04/29/termino-tolerancia-cortan-servicio-por-adeudo-a-jumapa/), 2500 AL MES.

¿Al suspender JUMAPA el servicio de agua potable a 2500 familias, pone en riesgo la salud y la vida de la población en general? SÍ. ¿Qué hace el Ayuntamiento para evitar ese riesgo: NADA. ¿Sirven de algo las tres palabras de 3 segundos de tiempo: lávate las manos cuando JUMAPA suspende el agua? NO SIRVEN.

¿Respeta el Ayuntamiento y su paramunicipal JUMAPA, el DECRETO, por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional, en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave, de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)? No lo respeta.

¿Las acciones de JUMAPA y su Consejo, y la tolerancia del Ayuntamiento en la SUSPENSION DEL AGUA POTABLE A LAS FAMILIAS son válidas? ¿Van en sentido contrario al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y por la que se DECRETARON ACCIONES EXTRAORDINARIAS? ¿Qué piensa usted?

Revolcadero.

Subsidiar el agua de 2500 familias que no tienen para pagarla, tiene un costo promedio de 625 mil pesos mensuales. Los 15 integrantes del Ayuntamiento, tienen un costo para Celaya de 785, 858 pesos mensuales. ¿Qué sería mejor: subsidiar el agua, o pagar la nómina de la Presidente, los dos síndicos y los doce regidores?