***Contundente

El veredicto de los votantes fue contundente, Alejandra Gutiérrez convenció y superó con amplitud a su rival Ricardo Sheffield. Pese al incremento de la violencia en la ciudad, los leoneses refrendaron su confianza en el panismo... y su contundente rechazo a Morena.

***Derrota

“Perdió el rencor”, dijo nuestra futura Alcaldesa en la celebración del triunfo, rodeada de otros panistas que ganaron ayer y de los militantes de su partido.

***PAN, saldo a favor

Por los resultados preliminares Acción Nacional sorteará la elección con resultados similares a los del 2018, es decir, alrededor de los 25 ayuntamientos. Eso sí, parece que se quedará con las ganas de recuperar Salamanca, la ventaja es para Morena.

*Arañan distritos

Hay que esperar el saldo final en las diputaciones locales y federales, donde si bien los azules mantendrán una abrumadora mayoría, ‘sudaban frío’ en algunos distritos. Podría ser la segunda derrota consecutiva para Karina Padilla en la diputación local.

*Alejandra, aplasta

La primera de los panistas en salir a declararse ganadora, en punto de las 6:30 de la tarde, fue en León Alejandra Gutiérrez. El primer día de campaña pronosticó un triunfo de 2 a 1, pero podría quedarse corta. La oposición terminó pulverizada.

*Reproche morenista

Ricardo Sheffield votó temprano y ya no se le volvió a ver durante la jornada dominical. Fue su coordinador de campaña, Eugenio Martínez, quien le reprochó que se anunciara como triunfadora cuando apenas y se estaban contando los votos.

*Rescatar Celaya

En Celaya también muy temprano se proclamó ganador Javier Mendoza. Insistió en su mensaje de un “proyecto ciudadano” que va por el “rescate para Celaya”. Tal y como lo repitió en su campaña el ex Alcalde tricolor: un cambio con las mismas siglas, pronto sabremos si de verdad lo hubo o nos dieron “pan con lo mismo”.

*San Miguel, caliente

En San Miguel de Allende, como en toda la campaña, la jornada estuvo marcada por las acusaciones de los opositores: Ricardo Ferro (Morena) y Mauricio Trejo (PRI), sobre el uso del aparato público para favorecer al alcalde con licencia y candidato a la reelección, Luis Alberto Villarreal (PAN), que también celebró pronto.

*Lorena, festeja

Otra panista que salió a las 8 de la noche a celebrar fue Lorena Alfaro, en Irapuato. A diferencia de León y Celaya, donde los candidatos de Morena no aparecieron, ahí el candidato Pepe Aguirre y las diputaciones federal y local, Miguel Ángel Chico y Aarón Cabañas, salieron juntos para denunciar malas prácticas de Acción Nacional.

*Morena, silencio

El dirigente estatal de Morena, Ernesto Prieto, estuvo callado ayer. En Twitter su mensaje al mediodía fue para cuestionar que en “¿dónde está la Guardia Nacional? ante el operativo de fraude electoral del Gobierno de Guanajuato y del PRIANRD”.

***¡Fernando inocente!

Uno de los momentos más significativos de la jornada electoral fue la manifestación de los familiares y amigos de Fernando N., en su natal Yuriria, detenido como presunto responsable del asesinato de Alma Rosa Barragán, la candidata de MC a la alcaldía de Moroleón. Desde el primer día han defendido que es inocente.

*Hoy audiencia

Luego de que la defensa solicitó la prórroga constitucional la audiencia de este caso está programada para hoy lunes a las 9:15 de la mañana por videoconferencia. Ojo.

*Por los desaparecidos

La tragedia de las desapariciones también fue tema de campaña. En el Centro de Acámbaro el colectivo ¿Dónde están? se instaló para recordar a los votantes y a los candidatos que no buscan culpables, lo que quieren es encontrar a sus familiares.

***Casillas tarde

Uno de los recurrentes problemas de la jornada electoral es el retraso en el inicio de la votación en un gran número de las casillas. Funcionarios que no llegan a tiempo, o que de plano no asisten y hay que completarlos con voluntarios que están en fila. Las autoridades electorales no reportan incidentes de violencia grave en las casillas.

*¿Quién los mandó?

Lo más importante fue el intento de robo de dos urnas en Irapuato, que al final pudieron recuperarse intactas y por lo que ya hay cuatro personas detenidas. Lo que falta saber es ¿quién los mandó? ¿qué pretendían?, se trata de un delito grave.

*Moroleón, ataque

En Moroleón ingresaron sujetos a una casa de apoyo a la campaña del PAN. El jefe azul, Román Cifuentes, explicó que entraron a robar celulares, carteras, golpearon e intentaron sustraer equipo. Se habló de un lesionado. Pero no hubo detenidos. Mucho menos se tiene noticia del móvil en otro que la autoridad deberá de aclarar.

Fox, de luto por AMLO

Desde temprano del domingo el expresidente Vicente Fox Quesada subió una fotografía todo vestido de negro y lanzó el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: “Salgo a votar. Todo de negro por el sepelio de ‘ya saben quién’. Día de alegría y gozo. Viva México”. Más tarde se refirió al reclamo de “respete la Constitución”, que le hicieron a Arturo Saldivar, presidente de la Corte, al votar.

“Estar visitando Palacio Nacional a cada rato, descalifica a Arturo Saldivar y la independencia del Poder Judicial queda en duda. Por esto y más sal a votar”, dijo.

Por la noche Fox agradeció al INE y a todos los que estuvieron en las casillas.

Foto: Twitter Vicente Fox.