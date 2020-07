Coronavirus en Celaya

Por reportes periodísticos recientes, nos damos cuenta de que en Celaya predominan los contagios del Coronavirus en la zona centro de la ciudad y reflexionamos que esto sucede por la falta de apego de los ciudadanos a las medidas sanitarias preventivas más indispensables como son: mantener una distancia de cuando menos metro y medio de otras personas, uso de cubrebocas, toser o estornudar en el ángulo del codo etc.

Todas estas precauciones, sin contar el lavado de manos y el uso del gel de alcohol no requieren más que la voluntad de los prestadores de servicios y de los usuarios de estos. Sucede que todavía hay mucha resistencia a creer en lo grave de la pandemia y en la necesidad de usar todas las cautelas para evitar los contagios, aun hay ciudadanos que suponen falsas esas noticias o intentos del gobierno para controlar a la población.

Esta desconfianza es consecuencia de las muchas mentiras que todos los órdenes de gobierno han usado en las relaciones con los gobernados y esta suspicacia es ancestral y sustentada en hechos comprobados. También interviene la ignorancia de gran parte del pueblo que no accede a noticias locales y menos estatales o nacionales, a veces por no saber leer, otras por no tener recursos para tener dispositivos para consultar las noticias.

Cualquiera que sean las causas, es obligación del gobierno municipal, educar y promover los hábitos de salud entre todos los habitantes del municipio sin excusa ni pretexto. Al parecer, la dirección de salud municipal no está haciendo lo suficiente en la promoción de buenos hábitos higiénicos entre los pobladores. Otra explicación de esta concentración de contagios en el centro, es la mayor asistencia a mercados, oficinas y servicios al centro.

Ahí es donde deben estar los funcionarios de esa dependencia apoyados por otros de protección civil, fiscalización, seguridad pública y otras direcciones para dispersarse en todos los comercios y servicios para reforzar estas previsiones e impedir los accesos de gente que no las cumplan. En el otro extremo, están los que a pesar de sus cuidados creen haber sido contagiados por algún síntoma menor y caen en la paranoia o miedo enfermizo, asegurando que ya padecen de Covid-19 y no de una gran ansiedad vital.

La lección que debemos aprender es aquella eterna máxima del justo medio, o para decirlo en palabras del pueblo… “ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre”. En el contexto estatal, Celaya sigue estando entre los tres primeros lugares tanto en contagios, como en muertes y esto también se relaciona con su densidad poblacional y a la constante asistencia de pobladores de otros municipios a éste.

En algunos municipios ya se aprobaron los reglamentos respecto a la obligación de portar el cubrebocas so pena de multa y arresto de no hacerlo. Desafortunadamente ya se dieron estos casos precisamente en San Miguel de Allende en la persona de dos turistas que se enfrentaron a los elementos de seguridad y fueron remitidos a los separos a pesar de haber pagado su multa correspondiente. Solo así aprenden algunos a respetar reglas.