CORRUPCIÓN Y CIRCO

El coordinador de la bancada azul en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, hizo un llamado a que el proceso judicial del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, sirva de verdad al combate a la corrupción y no para usarlo como un “circo mediático”.

CORTINAS DE HUMO

El guanajuatense pidió no evadir la realidad y atender los dos temas que más preocupan: la salud y la economía. Mostró una gráfica del G20 en la que México es el país que menos medidas fiscales implementó para responder ante la pandemia.

SIN RESPUESTA

México destinó el 1.1% como porcentaje del Producto Interno Bruto, incluso mucho menos que quien le sigue en el sitio 19, que fue Rusia con el 2.9%. Y lejísimos de los primeros que son: Alemania, Italia y Japón, que destinaron entre el 35 y el 40%.

ZONAS DE RIESGO

La nueva medida de la Secretaría de Salud de colocar letreros de advertencia en las colonias de mayores contagios por Covid-19, despierta una natural interrogante: ¿ese aviso no debe incluirse también en las estaciones y paraderos del Sistema Integrado de Transporte (SIT), que es uno de los principales focos de contagio?

MANO DURA

Mientras tanto el Ayuntamiento acuerda que, ahora sí, se van poner más rudos con el cubrebocas obligatorio por decreto del Ejecutivo. En realidad eso de la multa y arresto ya está contemplado en el Bando de Policía y Buen Gobierno, la novedad es que serán más incisivos con quienes no lo hagan, y, si se niegan, no habrá de otra.

LA ALTERNATIVA

Ante la complicación que representa para la autoridad la imposición de sanciones severas, es viable lo que puso sobre la mesa la regidora de Morena, Gabriela Echeverría, la alternativa del trabajo comunitario para quienes no más no entienden.

RECORTE A INMUJERES

En la sesión del miércoles en que la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres (InMujeres) aprobó una reducción a su presupuesto por $151 millones, una de las invitadas (no tiene voto) fue la senadora por Morena, Malú Mícher, quien se resignó a la medida esperando que el próximo año se normalice el presupuesto.

LA DEFENSA

Luego de la polémica que generó el recorte la Senadora replicó en sus redes la explicación de InMujeres respecto a que el ajuste fue sólo para gastos operativos (papelería, viajes, viáticos, estudios e investigaciones, comedor, y otros) y que los programas y acciones sustantivas para la igualdad, así como el personal, continúan.

HIPOCRESÍA

El vicecoordinador del PAN en el Senado, el penjamense Erandi Bermudez, criticó que el martes AMLO dijera que no hay recortes y un día después la titular de Gobernación, Olga Sánchez, pidiera en la sesión que hagan más con menos.

MALA SEÑAL

La también panista leonesa, Alejandra Reynoso, apuntó que en México matan a 10 mujeres cada día y existe una alza significativa en la violencia de género. “La lucha por la igualdad está en un punto crucial y el Gobierno de México así responde”, dijo.

PAJA AJENA

Echando un vistazo a lo que pasa en casa, o sea en Guanajuato, en 2020 al Instituto para las Mujeres Guanajuatenses le asignaron $82.6 millones, un 28% menos respecto al 2019 en que tenía $115 millones; e incluso un 13% a la baja que los $107.3 millones que le presupuestaron en 2018. Es también un mal mensaje.

FERROCARRILES

Los ferrocarrileros sindicalizados se rebelaron este viernes al denunciar que no hay interés de Ferromex en cuidar a sus empleados durante la pandemia del Covid-19. Con un paro temporal reclaman son 50 los contagiados y no perciben respuestas.