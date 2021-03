Cosas extraordinarias

Yo no estoy buscando nada extraordinario, ni una fecha o un suceso, no estoy a la caza de algún acontecimiento especial, porque la vida no se detendrá en ese punto. Si no reparara en mi existir, se irían mis días, quedarían tirados sin entusiasmo en las horas del ayer como el confeti después de la fiesta.

Y como no puedo apresar los minutos, ni puedo controlar el tiempo a voluntad, he aprendido a descubrir en mi diario vivir, todos los momentos maravillosos y extraordinarios que conforman mi día a día.

Y ya sé que esto no es nuevo, no es el hallazgo del hilo negro ni nada que otros no hayan dicho ya, solo que ahora lo aplico en mi vida, vivo más atenta poniendo mis cinco sentidos, y despido el momento que se me va, lo abrazo y lo dejo ir, aunque de manera simbólica, ya lo he puesto en mi maleta, lo llevo envuelto en mi atado, apresado con uñas y dientes, y da en mí una sensación de plenitud.

Me he detenido y he soltado mi bagaje, he abierto mis palmas, para que no parezcan puños aferrados o que ansían devolver el golpe, ya estoy cansada de la pelea.

He asimilado lo efímera y pasajera que es la vida, como las nubes, esas que solo veo a la distancia tomando formas variantes en el cielo. Me doy cuenta que solo poseo el hoy, el presente es mi tiempo, al que yo me adapto con lo que he aprendido, transito con mis personas amadas por este mundo inquieto.

Así, puedo decir, que llevo conmigo el mar, y los rayos del sol, el oxígeno del aire, los abrazos, la mirada que me observa sin juzgarme, diciéndome que soy importante en su pasar, tomo con unas manos invisibles ese beso que él me da en la cabeza y lo pongo en mi corazón y refulge como un sol de fuego.

Tomo mi café y mi pan, escucho los ruidos del parque, observo por mi ventana como mi árbol ya floreció. Y no quiere decir con esto que renuncie a mis proyectos e ilusiones, pero digamos que deseo que el trayecto, también esté lleno de sentido, como una pintura en la que solo apreciamos los rostros y los objetos, olvidándonos del fondo y de los detalles, algo así.

Y será porque a las cosas más triviales les doy su merecida importancia, mi vida se ilumina de cientos de estrellas que no veía, por la simple razón de que no volteaba a ver el cielo.

Unos, le llaman madurez, aunque ésta, no es un estado mental que la edad garantice, yo más bien diría que es un detenerse y descubrir el gusto en la cotidianeidad, para tener un mundo más enriquecido.

Yo, no estoy buscando nada extraordinario, me basta con vivir, vivir, vivir.