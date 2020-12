COVID-19, IMPARABLE

Guanajuato cerró el mes de noviembre con 13,464 casos confirmados de COVID-19, muy cerca del punto más alto de la pandemia, que fue julio con 13,529. Pero diciembre con 3,337 casos ya tiene un arranque 154% superior al mes pasado.

ROJO COLOR NARANJA

Aunque por temas económicos el semáforo se mantiene en color naranja, en los hechos ya hemos regresado al rojo, con otra semana igual, tendrán que declararlo. Lo peor es que esto llega cuando vienen las vacaciones y fiestas navideñas. Alerta.

CLASES Y FERIA

Bajo este escenario es impensable pensar en un regreso a clases y tampoco en una Feria Estatal León 2021 que, extrañamente, aún no anuncian el ponerla en pausa. Para Diego Sinhue y todos los alcaldes frenar la pandemia debe ser hoy la prioridad.

LAS CONTROVERSIAS

Los gobernadores aliancistas ‘rebeldes’, entre ellos el de Guanajuato Diego Sinhue, han reclamado por la desaparición de 109 fideicomisos y fondos, y uno a uno han dado el paso de presentar una controversia constitucional ante la Corte con la intención de revertir esta decisión. Ayer lo hizo el de Aguascalientes, Martín Orozco.

GUANAJUATO, TAMBIÉN

Hace una semana, el 27 de noviembre, Guanajuato también presentó una controversia. También lo han hecho Tamaulipas, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León. “Reivindican nuestro reclamo por la centralización de estos recursos”, argumentan.

PACTO FISCAL

La Alianza Federalista que integran 10 gobernadores (que decidieron separarse de la Conago) no ha encontrado respuesta a su llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para revisar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, es decir, la manera en que se distribuye el pastel de los recursos nacionales.

A CONSULTA

El de Nuevo León, Jaime Rodriguez “El Bronco”, fue más allá y en ‘una sopa del propio chocolate’ del Presidente realizará una consulta digital para preguntarle a los habitantes de su estado si están de acuerdo en modificar el Sistema Nacional Fiscal. La “Alianza” advierte que no será la última encuesta sobre el tema. Atentos.

ROMERO, MENSAJE

En el marco de su II Informe de Labores Legislativas el pastor de la bancada panista en San Lázaro, el guanajuatense Juan Carlos Romero Hicks, lanzó un video mensaje desde el Palacio de los Tres Poderes de Guanajuato (el antiguo Palacio Legislativo en la capital) en el que hizo un llamado para fortalecer el federalismo.

REPÚBLICA CENTRAL

Dijo: “Queremos fortalecer la vida del Municipio y de las Entidades Federativas. Tanto Municipio como sea posible, tanto Gobierno del Estado como sea necesario y tanto Gobierno federal como sea indispensable. Hoy lamentablemente regresamos a una República Central, a un Presidente que no escucha y no visita los municipios”.

CONAGO, FRACTURA

Recordó que fue en Guanajuato (él era Gobernador y Fox Presidente) que en febrero de 2003 se fundó la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), pero en septiembre de este 2020 diez decidieron separarse, entre ellos el de Guanajuato, “porque no había diálogo republicano, no había una construcción de acuerdos”.

ANTARES, GRILLA

La senadora morenista por Guanajuato, Antares Vázquez, acusó a los gobernadores ‘rebeldes’ de andar en “grillas porque no tienen los recursos para sus campañas, viene el año electoral y les importa mucho hacerse de recursos”, dijo.

EL SEMÁFORO

En el caso de Guanajuato cuestionó que, por no atreverse a declarar un rojo por la pandemia, se diga que es “naranja de alto riesgo cuando está esto que arde de COVID-19, estamos peor que en julio y así están varios de estados federalistas”.

EL RECLAMO

Luego de que el secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, manifestara que hasta hace año y medio lograron tener una base de datos para poder hacer eficiente su función, el dirigente estatal del Partido Verde, Sergio Contreras, reclamó que “entonces nos mintieron en la pasada administración”.

MEDINA, RECUERDO

Al reclamo se sumó el panista Carlos Medina. “Nadie es profeta en su tierra. Siguen sin entender que la seguridad se construye con la sociedad y desde lo local”, tuiteó. Lo que hizo recordar las diferencias que sostuvo él -como Síndico- con el alcalde Héctor López en el anterior trienio por las visiones en la política de seguridad.

DA