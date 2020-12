***Covid-19, muy activos

Según el “Monitoreo de Casos en México por Municipios”, que publica la UNAM este lunes León ya era el segundo lugar en casos activos de COVID-19 con 1,164, sólo detrás de la ciudad de Querétaro que tiene 1,835. Hace una semana era el quinto.

***El subliderato

En el reporte por estados Guanajuato se mantiene como el segundo con más casos activos del virus con 3,961, sólo por debajo de la Ciudad de México que registra 5,775. Le siguen Nuevo León (3,048), Querétaro (2,324), Estado de México (2,136).

***Las dos pandemias

Con 4,157 defunciones por el virus en Guanajuato, se está por muy cerca de alcanzar la de por sí dramática cifra de víctimas de homicidio doloso. Eso sí, Diego hace votos porque la Feria León se realice y que a las clases regrese el que quiera.

***Hora de aspirantes

Entre el 8 y el 18 de diciembre el Comité Estatal del PAN publicará la convocatoria para el registro de aspirantes a Alcaldías. En León sabemos que pelean las diputadas locales Libia García Muñoz Ledo y Alejandra Gutiérrez Campos. Aunque es designación, del 23 de diciembre al 31 está previsto el tiempo de precampañas.

*Alejandra, licencia

Ale Gutiérrez sí prevé pedir licencia para ir a la precampaña, pero lo hará hasta que se apruebe el Paquete Fiscal 2021 para el Estado de Guanajuato. Es Presidenta de la Comisión de Hacienda y por su perfil tiene un papel clave en el estudio de las leyes de ingresos municipales y Estatal y del Presupuesto de Egresos del Estado.

*Libia, espera

En el caso de Libia espera los términos de la convocatoria para tomar una decisión. Ya después los candidatos (as) a las alcaldías no están obligados a pedir licencia para ir a campaña, aunque en León la exigencia no da para jugar en dos canchas.

***Auditoría, placas

La revisión a la licitación y compra de tablillas para el nuevo programa de replaqueo está contemplada en el Programa Anual de Auditorías de la ASEG para el 2021. Lo que pide el diputado local morenista promotor de la misma, Raúl Márquez Albo, es que sean iniciando el año y no la vayan a mandar a la cola. El asunto lo amerita.

*Dos precios

El legislador ha insistido en la diferencia de precios entre las placas adquiridas este mismo año y las del nuevo modelo de replaqueo, las primeras en $160.14 y las segundas en $224.46. La justificación de ese nuevo costo es el meollo del asunto. Ayer lo aderezó señalando los millonarios contratos a esa empresa desde el 2012.

***Asaltos a la baja

El presidente de los transportistas de León, Daniel Villaseñor, asegura que, de dos años a la fecha, los robos en estaciones, paraderos y unidades del SIT han disminuido considerablemente, más aún desde que comenzó la pandemia.

*Que así sigan

Muy optimista se aventó la puntada de que los carteristas “desaparecieron de la faz de la tierra”, aunque luego dijo que no tanto así, pero sí bajó mucho ese delito. Aunque todavía no están sus cámaras conectadas al C4 lo atribuyó a que han compartido las grabaciones con la autoridad y han respondido con detenciones.

*Wifi, todos ganan

El anuncio de internet gratuito en todo el transporte de León es una buena noticia para todos. Se trata de un contrato de 2,200 millones durante 15 años. Gana primeramente el usuario que se ahorrará en usar los datos de su cuenta, pero además se pagará solo, con la publicidad. No erogan empresas ni el Gobierno.

***¿Y las ambulancias?

Una de las compras trabadas en el Municipio de León, es la de dos ambulancias tipo II para Protección Civil. Se licitó en 2018, la empresa Quiroga Trucks se inconformó con el fallo, el Juzgado Administrativo le dio la razón y ordenó reponerlo.

*Otra vez comprar

Así se hizo, pero, como era de esperarse, ya no es posible para la empresa (ni tendría caso para el Municipio) entregar ambulancias modelo 2018. Ayer se informó al Comité de Adquisiciones que se dará una terminación anticipada del contrato para iniciar un nuevo procedimiento de compra con el recurso que está reservado.

Deja nómina Jorge Romero

El irapuatense Jorge Romero Vázquez dejó la nómina en la que estuvo desde el sexenio anterior como Director del Instituto de la Juventud Guanajuatense. Al entrar en funciones el nuevo Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato se integran el anterior organismo de juventud y Educafin (Instituto de Financiamiento para la Educación) y como responsable queda Jorge Hernández Meza, quien ya tiene varios años al frente del Sistema de Becas. En Twitter le agradeció al Gobernador. Se dice aspira a ser candidato a legislador.

Foto: Twitter Jorge Romero.