***Covid, activo

De acuerdo al reporte de “COVID-19 Monitoreo de casos en México” de la UNAM Guanajuato se mantiene en el segundo lugar de casos activos con 3,433, por debajo de la Ciudad de México que tiene 5,873, y más que el Estado de México con 2,856.

***León, segundo

En el mismo indicador, pero por municipios, León es segundo con 1,082, superado por Querétaro con 1,127, pero más que Puebla, Guadalajara, Álvaro Obregón CDMX, Centro Tabasco, Monterrey, Gustavo Madero, Iztapalapa y V. Carranza, etc.

***La espera

Diciembre terminará con un récord en número de contagios y defunciones. En Guanajuato no hay certeza de cuándo llegarán las vacunas, cuántas, y cómo se aplicarán. La Alianza Federalista demandó transparentar el plan de vacunación.

***Gallo, triclor

En el PRI leonés la mesa está puesta para que su candidato a la Presidencia Municipal sea el joven dirigente del partido, Juan Pablo López Marún. En 2018 fue candidato a diputado federal en el distrito 11 y antes Delegado federal de Telecomm.

*Es Juan Pablo

Todo apunta a que el lunes 4, fecha para los pre registros de aspirantes a las candidaturas para las alcaldías y diputaciones locales en el PRI, Juan Pablo sea el único aspirante. Pero hay que esperar, en política todo pasa, y en el PRI ni se diga.

*El examen

Por lo pronto ya acudió ayer al Comité Directivo Estatal a cumplir con el primer trámite de la convocatoria que se emitió el pasado 23 de diciembre, que es un examen para acreditar los conocimientos de los documentos básicos del partido. Luego de los registros vendrá otro examen de conocimiento del cargo que buscan.

*De mil amores

Juan Pablo no oculta que está listo para entrarle: “Hay ánimo de que yo sea, a mí me gustaría claro que sería un honor y un orgullo, estamos intentando sacar un acuerdo, lo que más le convenga al partido es lo que vamos a hacer”, dijo ayer.

*Vallejo, puesto

El otro gallo que está más que animado es Roberto Vallejo Rábago, quien viene de retirarse de la Dirección General de Movilidad de la Secretaría de Infraestructura Estatal. Antes fue Director del Centro SCT en Guanajuato y también legislador local.

*La esperanza

Roberto no se presentó a realizar el examen, aunque eso no lo descarta pues el trámite puede solventarlo en el PRI Nacional. Lo que está esperando es las definiciones en el Comité Nacional, donde cabildea directamente su postulación. Si se consolida el proyecto de Marún él apuntará a pelear por la diputación federal.

*Les deja planilla

En su propuesta al CEN tricolor Vallejo ya les dijo que les deja la conformación de la planilla, y que no le interesa jugar doble: Alcaldía y una regiduría, como por primera vez lo permite la legislación electoral en Guanajuato. Entre sus argumentos defiende que ganó el distrito electoral VI en 2012, cuando en el PRI lo daban por perdido.

*Aspirantes

Entre los priistas leoneses que presentaron el examen están: Denny Méndez, Luis Gerardo Gutiérrez, Ricardo López, Alfonso Orozco, Gloria Pérez, Jaime Ramos, Pedro Mata, Alfredo Orozco, entre otros que apuntarían a los seis distritos locales.

*Otros gallos

En el PRI tienen perfilada para repetir a Coral Valencia, en Salamanca; en Celaya puede ser el ex jefe estatal y ex diputado local, Javier Contreras; mientras que en Irapuato no hay nada claro pues siempre no se animó el empresario Eduardo Nieto.

***Ordóñez quiere

Luego de la fallida intentona por hacerse de la candidatura panista a la Alcaldía de Irapuato, que es para Lorena Alfaro, el empresario Lalo Ordóñez no quita el dedo del renglón en que su proyecto “Por amor a Irapuato” lo abandere por otro partido.

*¿Quién se apunta?

Ya recuperado de COVID-19 Lalo subió un mensaje a sus redes sociales y dice: “No claudicaremos ante nada porque la ciudadanía nos ha respaldado”. Vamos a ver.

***Cortes

A la Jumapa en Celaya le ha importado muy poco la pandemia y en los últimos meses han incrementado los cortes del suministro de agua potable.

*Presión

Pese a la contingencia sanitaria, en marzo la Jumapa se negaba a suspender temporalmente los cortes y adeudos, pero la presión social y al ver que otros organismos aplicaban la medida, no les quedó de otra que hacer lo propio aunque solo tres semanas.

*Negocio

En los últimos cuatro años, la Jumapa ha realizado más de 275 mil cortes del servicio de agua, percibiendo más de $36.6 millones por la reconexión del servicio.

Asesor leonés va por diputación

El que fuera hasta hace unos meses asesor del Municipio de León para implementar el Modelo de Policía de Proximidad y Justicia Cívica, Bernardo León Ólea (al centro), es fichaje de Movimiento Ciudadano por el que se registró como precandidato ciudadano a diputado federal por el distrito 10 de Morelia, Michoacán. En Guanajuato su proyecto lo enfrentó abiertamente con el Fiscal del Estado. Antes Bernardo fue Comisionado Municipal de Seguridad Pública en Morelia. También colaboró en el diseño del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.

Foto: Twitter Bernardo León.