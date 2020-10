COVID, ALERTA

No tenemos ni tres semanas en semáforo amarillo y el repunte de casos prende focos de alarma. No está en el escenario, por ahora, regresar al naranja o rojo, pero alcanzar el verde está cada vez más lejos, y, si el escenario no cambia, cuidado...

PANDEMIA, NO TERMINA

El secretario de Salud, Daniel Díaz, evitó la alarma y mostró calma porque el porcentaje de ocupación hospitalaria es del 17.5%, pero no ocultó su preocupación porque autoridades y ciudadanos, todos, parece que se olvidaron de la pandemia.

EL REPUNTE

Para poner en contexto el foco de alerta de lo que estamos pasando en estos días. El último día que se rebasaron los 400 casos fue el 12 de septiembre con 495. Ayer sumamos 409, pero además el jueves el registro fue de 317 y el miércoles 350. Ojo.

DIEGO, PRESUME

Como era de esperarse el gobernador Diego Sinhue no tardó en presumir los resultados del estudio de “Hallazgos 2019: Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México”, presentado por la organización “México Evalúa”, en el que Guanajuato resultó como la segunda entidad con menor impunidad, con un 74%.

LA JUSTICIA

Lo retomó en su mensaje en el evento del anuncio de la inversión para la ampliación de la planta Purina Nestlé, en Puerto Interior, Silao. Otro dato que resaltó es que Guanajuato obtuvo el mejor porcentaje de congestión en sede ministerial, con 14%. Será bueno tener más información de cómo es que finalmente se resolvió el resto.

ESTADO DE DERECHO

Eso le dio pie para referir al respeto que se tiene al estado de derecho. “En Guanajuato no permitimos que nos tomen casetas, vías del tren, carreteras, aquí la gente en Guanajuato quiere trabajar, producir, generar empleos y bienestar”, dijo.

MALA MEMORIA

Parece que pronto se olvidaron de los cierres de carreteras y la quema de autos que azotaron varios municipios de la entidad y de los que no se supo de detenidos. Y de la violencia que se padece toooodos los días, ¿a poco eso es “estado de derecho”?

LAS INVERSIONES

Diego apunta que ya rebasaron los 2 mil millones de dólares en la atracción de inversiones de una meta sexenal de 5 mil millones de dólares. Hay que recordar que el sexenio anterior alcanzó los 13 mil millones de dólares, es decir, la proyección de esta administración fue prudente desde un inicio, y más ahora con la pandemia.

LOS FELICES

Con la confirmación del triunfo de Mario Delgado para ser el Presidente de Morena, los legisladores y legisladoras que lo respaldan convocaron ayer a conferencia de prensa para mostrar su alegría. Una de ellas la senadora leonesa Malú Mícher: “Estamos muy contentas (os) por este triunfo democrático para México”, expresó.

COPARMEX Y PANISTAS

El Consejo Directivo de Coparmex León, que encabeza Alberto Ruenes, sostuvo el jueves un encuentro virtual con varios de los legisladores locales y federales del PAN. Muchos tomaron la palabra, al final no supimos de algún acuerdo de agenda concreto, más que el de mantener el contacto. Falta pasar del rollo al compromiso.

SIN ÁNIMO

Más allá de las decisiones de la 4T que han impacto en el ánimo empresarial del País, será bueno revisar con más detalle los motivos por el que los socios de Coparmex en la entidad consideren solamente en un 29% que es buen momento de invertir, mismo porcentaje que Campeche y sólo arriba de Durango y Nuevo León.

DA